Miliarda opět na dosah

Ve čtvrtek odpoledne se Česká národní banka rozhodla k razantnímu a snížení klíčových úrokových sazeb, a to o 0,5 procentního bodu na 3,75%. Trh byl tímto rozhodnutím zaskočen, a tak nemohl předem promítnout důsledky tohoto rozhodnutí do cen cenných papírů. Je tedy možné očekávat výraznější změny kurzů. Nejvíce by se to mohlo projevit u dluhopisových fondů. Již během čtvrteční obchodní seance posílily během pár hodin české dluhopisy na dlouhém konci o 1,8%.

Proč centrální banka přikročila k tomuto kroku? V důsledku přílivu zahraničních investic došlo k prudkému posílení koruny, což komplikuje život exportérům, kteří tak mají problém uplatnit své, nyní dražší zboží, na zahraničních trzích. Vývozci v tzv. Trutnovské výzvě tlačily ČNB k nějakým razantnějším krokům vedoucích k oslabení koruny. Zveřejněné ukazatele za první čtvrtletí ale neprokázaly pokles vývozů a nárůst dovozů, jak by se mohlo zdát.Ale např. Škoda auto již oznámila pokles prodejů. Ve druhém čtvrtletí se situace patrně zkomplikuje i pro ostatní vývozce. Přímé intervence centrální banky na devizovém trhu se míjí účinkem, ČNB proto sáhla ke svému druhému nástroji. Teoreticky by mělo dojít ke snížení úrokových sazeb i u bankovních domů. Podnikům by tak měl být usnadněn přístup k levnějším úvěrům na financování nových investic. Nutnost omezit investice byl jedním z argumentů Trutnovské výzvy. Tento efekt je diskutabilní, neboť banky vesměs snižují pouze úrokové sazby vkladů, a úrokové sazby úvěrů ponechávají na stejné výši. V praxi tak levnější přístup k penězům získají jen banky.

Druhým důsledkem snížení úrokových sazeb bývá odliv zahraničního kapitálu, který se přesouvá do zemí s vyššími sazbami. Jenže to se týká pouze krátkodobého spekulativního kapitálu. A takového je v naší republice minimum. Přesně opačná krize postihla Českou republiku v roce 1997, kdy existovaly problémy s přílišným odlivem spekulativního kapitálu. Tenkrát přistoupila ČNB k razantnímu zvýšení úrokových sazeb. V bankách jste tak mohli narazit i na úročení 50% p.a.

Ve světle uvedených skutečností se tak krok centrální banky zdá poněkud přehnaný. Ke snižování sazeb navíc dochází v období hospodářské recese pro nastartování opětovného růstu. V době, kdy tempo růstu HDP převyšuje 3%, se zdá být tento krok z mého pohledu zbytečný.

Obchodování podle UNISu

Jak již bylo řečeno výše, fondy sdružené v UNISu zaznamenaly nárůst spravovaného majetku, a to v objemu 953 milionů korun. Vlastní jmění fondů tak dosáhlo 81,3 miliardy korun. Snížení úrokových sazeb se zatím příliš do výkonnosti fondů nepromítlo, v příštím týdnu bude situace pravděpodobně jiná. Vydělat by na ní mohl i IKS Dluhopisů, který je v letos zatím pouhým stínem dravce z loňského roku. Za povšimnutí stojí i úspěšný týden pro Akro Obligace, který alespoň na týden zatavil nelichotivou bilanci neustále negativní výkonnosti.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 703 mil. 1. IN Restituční -121 mil. ISČS Sporoinvest 183 mil. ISČS Výnosový -75 mil. IKS Peněžní trh 99 mil. IKS Globální -62 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend 0,04% ČSOB Světový akc. -4,47% Akro Svět -0,91% ČSOB Evropský akc. -3,49% ČPI Globálních značek -1,07% ČPI Nové ekonomiky -2,85% Dluhopisové fondy ISČS Sporobond 0,01% ISČS Trendbond -0,3% 1. IN - Dluhopisový 0,01% ČSOB Nadační -0,2% ČPI Korp. dluhopisů -0,06% IKS Dluhopisový -0,2% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,39% ČSOB Výnosový 0,09% IKS Peněžní trh 0,18% ČPI Peněžní 0,09% ŽB Sporokonto 0,15% ISČS Sporoinvest 0,1% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -0,88% IKS Fond fondů -1,65% ISČS Globaltrend -2,73% Smíšené fondy InvestAGe AGb 1,6% Newton Euro -2,83% ISČS Český 0,57% ČSOB Smíšený -2,37% ISČS Výnosový 0,5% PPF Smíšený -2,03%

Zdroj: UNIS ČR