Miliardovým majetkům hrozí likvidace

Ten nyní dosahuje asi tří miliard korun. Vokrouhlecký soudně napadl otevírání investičních fondů v roce 1999. Ani po letech vleklých soudních sporů nebylo definitivně rozhodnuto.

Klienti se tak stále nemůže dostat ke svému majetku, který získali v kuponové privatizaci v první polovině 90. let. Podle zákona totiž investiční fondy musí ukončit přeměnu na podílové fondy do konce roku. Zbývá tak ani ne půlrok. Pokud fondy nebudou přeměněny, budou nuceny přistoupit k vlastní likvidaci.

"Jsme pesimisté, že by se náš případ dořešil do konce roku. I kdyby soud rozhodl dnes, technicky nejde stihnout nutné změny v obchodním rejstříku, abychom vyhověli zákonu," říká právnička ČSOB Investiční společnosti Denisa Weikertová.

Právě rodině fondů ze správy ČSOB patří největší fond Kvanto s majetkem 1,2 miliardy korun. Lékař Vokrouhlecký jej zažaloval ze stejného důvodu. Podle něho zákon neříká jasně, kdo po přeměně fondu na podílový převezme dluhy bývalého investičního fondu.

A právní bitva, kvůli které nelze dodneška s akciemi fondu obchodovat, stále trvá. Na první ústní jednání u soudu čekalo Kvanto a 25 tisíc jeho akcionářů až do letošního února. Hrozba likvidace se tak blíží.

"Likvidace je pro akcionáře nevýhodná. Je drahá a trvá nejméně půl roku. Zůstatek je daněn 15 procenty a musí se z něj odměnit likvidátor," tvrdí Pavel Tichý z představenstva ČSOB IS.

I další investiční společnosti, kterých se žaloby Vokrouhleckého týkají, už píší krizový scénář. Mezi nimi jsou i tři fondy ze skupiny J & T. Podle jejich zástupce Ivo Enenkla by rejstříkové soudy neměly dál čekat na vyřešení žalob. "Neprokázalo se, že by se v praxi dělo to, co pan Vokrouhlecký napadá. Myslím si, že ty žaloby byly účelové. Posloužily akorát ke zviditelnění jeho právníků," dodává Enenkl.

Investiční společnosti vidí šanci v tom, že by stát napravil chybu, která se do zákona o investičních fondech vloudila a která inspirovala Vokrouhleckého ke smršti žalob. Ministerstvo financí má novelu již připravenou. Zbavila by fondy povinnosti dotáhnout otevírání právě do konce tohoto roku.

Navíc by jasně vyřešila problém závazků investičních fondů. Jenže ani tady nezbývá moc času. Proto úřad nechce zákon dát vládě, ale poslancům, kteří by jej předložili jako svou iniciativu. "Mohl by to být způsob, jak novelu rychle provést sněmovnou, což bývá trnitá cesta. Hledáme příbuzný zákon, ke kterému by šlo tu novelu přidat. Jenže najít něco naprosto nekontroverzního, aby se to nezadrhlo, není snadné," říká náměstek ministra financí Jaroslav Špaček.

Změnu zákona uvítá i Vokrouhlecký. "Záleží na tom, zda by taková úprava řešila ten problém zpětně i u fondů, které už jsou otevřené. Pokud ano, pak by důvod našich žalob pominul a pro nás by to znamenalo morální vítězství," říká jeho právník Václav Sládek.