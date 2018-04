Milion a půl za rozříznutou trubku? Investoři se ve Dni D bavili

Sumu chce Řehulka investovat hlavně do mediální propagace projektu a nabízí za ni dvacetiprocentní podíl na zisku.

Tomio Okamura ihned sype otázky: "Kolik to stojí, jaké jsou výrobní náklady? Kolik už jste toho prodal? Jakou máte distribuční síť a v čem je vlastně ten problém, proč jste tady?"

Řehulka neodpovídá zrovna konkrétně. Ale snaží se prodat svůj nápad na základě vlastního průzkumu: "Máme odhad, že v ČR jsou dva miliony rodin, z toho 70 procent, to znamená 1 400 000 rodin, nakupuje v supermarketech. Když uvážíme, že každá desátá rodina by si pořídila Cartcover, potom by byl prodej ve 140 000 rodinách."

co je den d Česká televize začala vysílat pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Okamura se dožaduje odpovědi na svou otázku ohledně výrobní ceny. Avšak Řehulka nadále mlží. Výrobní cenu prozradit nechce a stále opakuje, že je velmi nízká. To investory spíše rozhořčí. Výrobní cenu se nakonec nedozví, prodejní cenu předpokládá Řehulka kolem padesátikoruny.

"Za jeden kus?" diví se jeden z investorů, Ivan PIlný. "To si děláte legraci! Vy byste to koupil za padesát korun?"

"Proč ne, čokoláda je daleko dražší," namítá Řehulka.

Ondřej Bartoš zahrnuje Řehulku dalšími otázkami: "Kde se to dá prodávat, zmiňujete to, že by to mohly firmy distribuovat zadarmo, jaký je ten primární distribuční model? Kde se toto bude prodávat?" Řehulka by chtěl výrobek nabízet hlavně v lékárnách, ale zatím to nezkoušel. Supermarketům se prý jeho nabídka nelíbila.

Řehulka si zaregistroval doménu cartcover.eu, která bude mít podle investorů větší cenu než hygienické držáky na košíky.

Okamuru už přestává bavit, že od žadatele o 1,5 milionu neslyšel v podstatě jediné číslo. "Proč tady jste, když já si to nemůžu spočítat? To mám jako hodit milion a půl a vlastně jen tak?"

Řehulka se snaží situaci ještě zvrátit. "Je to investice do zdraví, a pokud uvážíte, že můžete na 14 dnů nebo v případě žloutenky ještě déle onemocnět, tak přijdete o daleko více než o těch padesát korun."

PIlný ale smečuje: "No já bych přišel hlavně o hodně peněz, kdybych do tohohle nějaký peníze dal. Takže děkuju, já nemám zájem," uzavírá debatu. Vzápětí stejně reagují i další investoři.

Peníze tak Jaroslav Řehulka nedostal. Po jeho odchodu ještě investoři spekulují nad výrobní cenou hygienického držáku. Ondřej Bartoš odhaduje jeho cenu na korunu dvacet. Marta Nováková si myslí, že nestojí ani 50 haléřů. Investoři už začínají tušit, proč jim Řehulka nechtěl přesnou cenu říci.