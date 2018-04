Milion snadno a rychle: není to tak snadné

Množství investovaných peněz a času potřebného k dosažení očekávaného zhodnocení se liší podle toho, jestli je investor ochoten riskovat, nebo nikoli. Je jasné, že nejdelší čas bude muset obětovat konzervativní investor. Nejmenší sumu naopak bude potřebovat dynamický skromný investor, kterému dosažení milionu bude trvat také mnohem kratší dobu.

Důležitá při každé dlouhodobé investici je rozumná diverzifikace, na základě které rozdělíme své prostředky do více druhů investičních nástrojů s různým rizikem a očekávaným výnosem. Dynamický investor si dovolí více rizika a tím pádem se k určité sumě dokáže dopracovat rychleji. V jednom i druhém případě však musíme myslet jak na konzervativní, tak na dynamické rizikové nástroje.

Konzervativní složka vám nevydělá

Konzervativní složka bude v portfoliu zaměřeném na zisk tvořit tu menší část a většinu ji budou představovat dluhopisy. I když dluhopisy v současné době neprožívají zrovna nejlepší období, neznamená to, že je do portfolia nezahrneme. Jednak je jejich volatilita mnohem nižší, než u akcií a jim podobných produktů. Za druhé, právě dlouhodobý pokles může znamenat, že ceny dluhopisů a dluhopisových fondů jsou v současnosti na zajímavých hodnotách, vhodných ke koupi. A za třetí, očekávané zastavení růstu úrokových sazeb (jenž hodně ovlivňují cenu dluhopisů a tím pádem i výkonnost dluhopisových fondů) za mořem by mohl znamenat návrat růstové tendence u dluhopisů nejen v USA, ale s určitým zpožděním také v Evropě a u nás.

Konzervativní investor, pravidelné investování, 12 let instrument podíl v portfoliu investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč akcie vyspělé ekonomiky 45% 1 800 10% 450 000 akcie rozvíjející se země, komodity 5% 200 15% 100 000 dluhopisy 50% 2 000 5% 450 000 dohromady 100% 4 000 - 1 000 000

Zdroj: Fincentrum

Samotnou třídu dluhopisů můžeme rozdělit podle emitentů na státní dluhopisy a dluhopisy investičního stupně, emitované významnými společnostmi s vysokým ratingem, a vládami vyspělých zemí a dluhopisy s vysokým výnosem, které emitují společnosti s horším ratingovým ohodnocením (BB a horší), případně rozvíjející se země.

Nástroje peněžního trhu, jako další tradiční forma zajištění portfolia sice také nesmíme opomíjet, v poslední době, i přes skutečnost, že se jejich výnosy pohybují v plusu, výkonností určitě nikoho nenadchnou.

Pro dynamické investory budou nejzajímavější a nejdostupnější akciové nástroje, ať už jde o nákup jednotlivých titulů, podílových fondů, investičních certifikátů (které mají jako podkladové aktivum akciové indexy, koše, apod.) ETF, případně jiné derivátové produkty (po dlouhé době čekání se dočkali také investoři v české koruně a pokud o tyto produkty bude zájem, jejich zatím skromná nabídka se bude rozšiřovat). Také akciové nástroje dělíme podle regionálního a sektorového hlediska na rizikovější a výnosnější, a na ty, které sice rekordy ve výnosech nepřekonávají, jejich růst je ale stabilnější.

Dynamický investor, pravidelné investování, 10 let instrument podíl v portfoliu investovaná částka Kč roční výnos výnos po 10 letech akcie vyspělé ekonomiky 63% 2 500 10,0% 520 000 akcie rozvíjející se země, komodity 25% 1 000 15% 410 000 dluhopisy 12% 500 5% 75 000 dohromady 100% 4 000 - 1 005 000

Zdroj: Fincentrum

Zajímavý výnos mohou investorům přinést investice v rozvíjejících se zemích a exotických lokalitách, jako jsou jihovýchodní Asie, Čína, východní a jihovýchodní Evropa, Rusko, jižní Amerika a podobně. V současné nabídce investičních společností je dostatek produktů (ať už fondů certifikátů nebo ETF), které vám investice na těchto trzích umožní.

V poslední době se ke slovu hlásí také komodity, kterým se v poslední době daří velmi dobře. Investování přímo do futures kontraktů na komoditní burze sice není nic pro začínající investory, jejich výnosový potenciál je však skutečně velký. Pro většinu investorů ale budou zajímavější spíše odvozené produkty, jako jsou již zmiňované certifikáty, ETF, nebo podílové fondy profitující na akciích firem podnikajících například v těžařství, nebo na komoditních indexech. I když se objevují hlasy, že budoucnost některých komodit není po prudkém nárůstu v posledních letech růžová, neustále se zvyšující poptávka a omezená nabídka mohou ceny například nebo drahých kovů stále tlačit vzhůru.

Je jasné, že minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích, uváděné výnosy jsou však, zejména v dlouhém investičním horizontu reálně dosažitelné. Každý investor však musí mít na paměti, že dočasné ztráty jsou na denním pořádku a je nutné s nimi počítat.