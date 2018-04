Češi prozradili, kolik by museli vyhrát, aby si splnili sny

Pět milionů korun by většině z nás stačilo ke splnění snů a stejná částka pak na to, abychom kvalitativně změnili život. "Odpovědi splním si své sny a změní mi život jsou velmi podobné. Lze říci, že na to, aby lidé měli pocit, že se jim změnil život, si potřebují splnit své sny," říká k výsledkům ředitel výzkumné agentury Michal Osuský. Ideální by tedy byla výhra 10 milionů korun.

Kolik bychom potřebovali vyhrát, abychom nemuseli pracovat? "Každému pátému stačí obnos ve výši 10 milionů. Polovina potřebuje 30 milionů. Asi třetina populace by potřebovala vyhrát 100 milionů, aby už nemusela do konce života pracovat," říká generální ředitel Sazky Robert Chvátal.

Samozřejmě záleží na tom, jak jsme staří. Zatímco padesátníkovi by 30 milionů stačilo bohatě, třicátník by si moc vyskakovat nemohl. Co však překvapilo, je odpověď, že okamžitou výpověď z práce by dalo jen pět procent lidí.

Psychologická hranice, kterou si ještě dokážeme představit, je 100 milionů. S větším množstvím peněz často už nevíme, co bychom dělali. Zajímavé je, že lidé se základním vzděláním uváděli v průzkumu částku nejvyšší, a to 150 milionů korun.

Co provedu s výhrou? Hlavně se nezbláznit

Pracovníci agentury se ptali lidí, co by udělali, kdyby vyhráli jeden, 10 a 100 milionů korun. Sledovali jak spontánní reakce, tak jejich plány a strategie, jak by tyto peníze využili. První reakce byla většinou taková: "Budeme rádi, když se z toho nezblázníme."

Nebyly dány žádné kategorie, respondenti odpovídali to, co je napadlo. Mohli uvést více odpovědí, proto je součet vyšší než 100 procent.

"Když lidé vyhrají v loterii velké peníze, probudí se u nich silné emoce. Mají radost, touží si užít a výhru pořádně oslavit. Přesto ale bezprostředně začínají kalkulovat a plánovat, než začnou utrácet," říká Robert Chvátal.

Je vidět, že Češi přemýšlejí racionálně, většina lidí by výhru použila na pořízení vlastního bydlení. Téměř třetina by upřednostnila splacení dluhů. Ale úplně nezapomínáme ani na zdraví a osobní rozvoj a vzdělání. Na ty by nějaké peníze věnovala čtyři, respektive tři procenta lidí.

S výší výhry se mění i strategie toho, na co bychom peníze použili. Zatímco u milionové výhry by rodině a charitě věnovalo nějaký obnos jen 30 procent lidí, u desetimilionové už přestáváme myslet jen na sebe a samaritánský mód nastupuje u stomilionové výhry, kdy by se charitativně zachovalo dokonce 70 procent lidí.

Ale s výší darů na tom nejsme zrovna nejlépe. Téměř nic by na charitu nedalo 82 procent lidí, třetinu a více vyhrané částky by jiným věnovala pouze čtyři procenta dotázaných.

S výhrou se nevytahujeme, ale úplně ji netajíme

O výhře by naprostá většina Čechů řekla pouze svým nejbližším. "Jako první bychom se svěřili partnerovi. Méně než pětina výherců by prvně informovala rodiče a jen osm procent výherců by výhru úplně tajilo. Snaha utajit výhru je samozřejmě patrnější u vyšších částek," uvádí Robert Chvátal.

"Bála bych se, kdo všechno zjistí, kolik peněz jsem vyhrála a kolik lidí mně a mé rodině bude chtít kvůli tomu ublížit," uvádí jedna z respondentek studie. Stejných osm procent lidí by naopak udělalo velkou chybu, protože by se s výhrou pochlubili všem.

Proč se s výhrou raději moc nechlubit? "Zejména na vesnici vzniká pak velký tlak okolí a přátel, aby se šťastný výherce o peníze podělil," upozorňuje psycholog Lucian Kantor, odborník v oblasti partnerských vztahů a přidává příklad lidí, kteří přišli požádat do poradny o pomoc:

Mladý pár z moravské vísky sdělil svou výhru kamarádům a ti měli hlavu plnou plánů, jak by se s daným obnosem dalo naložit. Očekávali, že se s nimi o výhru podělí a oni vlastně tak získají peníze na realizaci svých plánů. Vytvářeli na výherce tak velký tlak, že se mladý pár musel odstěhovat do velkého města, aby se stal více anonymní. Zpočátku se výhercům ulevilo, ale po čase zjistili, že běžné úkony, jako například návštěva rodičů, jsou veliký problém a do jejich soužití se začal promítat vzniklý stres.

"Nejprve jsme museli stabilizovat jejich partnerský vztah a po čase jsme spolupracovali i s rodiči jednoho z výherců. Mladému páru se podařilo obnovit dobré vztahy s rodinou, začali si vytvářet nové sociální vazby, nastartovali slibnou kariéru a v době ukončení naší spolupráce se chystali do zahraničí, aby se naučili aktivně užívat angličtinu," popisuje psycholog.

Kdybyste vyhráli 10 milionů korun, komu byste to řekli? celkem hlasů: 3345

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 13. června 2014. Anketa je uzavřena. Jen nejbližší rodině (manžel, partner) 2212 Nikomu 794 Širší rodině a nejlepším přátelům 261 Všem (rodině, přátelům, sousedům, v práci...) 78

Dost často se stává, že se lidé po výhře ze strachu před "prozrazením" stěhují do jiné lokality, kde nejsou tolik sociálně vázaní. Musí si ale pak vybudovat nový okruh známých. "Aby se necítili vykořenění, radím jim neztratit svůj běžný život a chodit dále do práce. Lidé by se měli naučit brát peníze jako prostředek k naplnění cílů a ne jako cíl samotný," říká psycholog.

Peníze domácí pohodu nezaručí

Peníze sice mohou pomáhat plnit sny, je ale nutné si uvědomit, že ne vždy mají všichni členové rodiny sny stejné. Podle Luciana Kantora proto ani rozpočet nabitý k prasknutí rodinné štěstí zaručit nemůže. Ve chvíli, kdy partneři neumějí s částkou nakládat, ocitají se v pozici naivních dětí. Jejich představy nejsou reálné.

"Do mé poradny přišli manželé, kteří se přestěhovali do vyšší cenové lokality, kde ale neuměli žít. Muž jezdil do práce a žena absolutně nezapadla do nové sociální skupiny. Cítila se odříznutá a o to více se upínala na svého muže. Situace vygradovala výčitkami, že se partner o ni málo zajímá a on ji naopak vyčítal, že doma nic kloudného nedělá," popisuje možný negativní důsledek zisku většího množství peněz Lucian Kantor.

Šťastným výhra pomůže, nespokojeným spíš uškodí

Jedna z prvních spontánních odpovědí respondentů v průzkumu byla, že mají strach, aby se z výhry nezbláznili. Lze se na příchod velkých peněz nějak psychicky připravit?

"Když víte, co chcete, kráčíte po cestě, kterou vám peníze pomohou rozšířit, kultivovat a přinesou vám radost. Pokud se v životě jen tak plácáte a vyhrajete velké peníze, stejně jako váš život vám protečou mezi prsty," říká psycholog Lucian Kantor.

Podle Luciana Kantora to není nutné. Tedy v případě, že žijete život, který vám vyhovuje, a víte, jak byste jej v případě výhry chtěli rozvíjet. A pokud žijete život, který vás nebaví a výhru vnímáte jako vysvobození a začátek radikální změny, nejspíše prožijete velké zklamání a váš život projde hlubokou krizí.

"A kdo si myslí, že 10 milionů je moc, ten je zvyklý žít ve velmi krátkém časovém horizontu. Koupí-li si drahé auto, jeho servis bude drahý, pořídí-li si vilu, v Praze spíše vilku, její údržba bude drahá a z čeho to pak bude platit? A pokud by si chtěl jen přilepšovat, pak celá částka, nepočítám-li směšné úroky a inflaci, by během 40 let života přinášela necelých 21 tisíc korun měsíčně, což je méně než průměrný plat," vypočítává psycholog.

Jedno z přísloví praví: blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam to schová. Takže asi není dobré závidět těm, kteří měli v loterii štěstí. Možná mají teď větší starosti než před výhrou. Co si o tom myslíte? Podělte se v diskusi. A jestli sázíte, co byste s případnou výhrou udělali?