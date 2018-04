Mimořádné splátky úvěru dobře zvažte

Určitě to znáte, přijdete do banky například vyřídit trvalý příkaz a odcházíte s půjčkou. Zkrátka neuvažujete o tom, jaké vlastně podmínky smlouva obsahuje, případně shrnující slova bankovního úředníka okamžitě pouštíte z hlavy. Později už jen mávnete rukou a řeknete si, že jakmile to bude možné a podaří se vám něco uspořit, celý dluh nebo jeho část doplatíte.

Pochopitelně tomu vám bránit žádné finanční instituce, tudíž ani banky, nemohou. Nicméně některé z nich právě tuto operaci spojují s poplatkem (sankcí), nad jejíž výší už tak snadno rukou mávnout nelze.

Jaká je situace dnes

Prolistováním sazebníků jednotlivých bank zjistíte, že šest z dvanácti bank za mimořádnou splátku, případně předčasné splacení celého úvěru své klienty ničím netrestá. Zdarma umožňuje dlužníkovi doplatit úvěr také HVB Bank, ale až po roce pravidelného splácení. Bez sankce může splatit spotřebitelský úvěr i klient Poštovní spořitelny, a to pokud tento úvěr splatí celý. Rozhodne-li se pouze pro mimořádnou splátku, musí si připravit 200 korun, což je poplatek za změnu smlouvy.

Tabulka: Přehled poplatků za předčasné splacení spotřebitelských úvěrů

Banka Druh úvěru Výše poplatku GE MB Expres půjčka, Konsolidace půjček 5 % z nesplac. jistiny, min. 1000 Kč Volksbank Spotřebitelský úvěr zdarma Raiffeisenbank Rychlá půjčka 4 % z mimoř.splátky* ŽIBA Osobní úvěry 1000** HVB Bank Individuální spotřebitelský úvěr po 12ti splátkách zdarma*** ČS Snadná půjčka, Spotř.a Hotovostní úvěr zdarma KB Perfektní půjčka zdarma ČSOB Půjčka na cokoliv zdarma PS Spotřebitelský úvěr zdarma**** eBanka Spotřebitelský úvěr zdarma Citibank Osob.půjčka***** zdarma BAWAG Bank Osob.půjčka, IQ půjčka zdarma

Poznámky:

* zdarma pro půjčky poskytnuté od 1.10.2005 do 31.1.2006

** změna smluvních podmínek (včetně předčasné částečné splátky úvěru)

*** týká se úvěrů do 800 tis. Kč

**** při splacení úvěru celého, jinak 200 Kč za změnu smlouvy

***** Osobní půjčka i Citibank dostupná půjčka

Zdroj: banky



Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce za předčasné splacení úvěru zaplatí klient GE Money Bank, konkrétně 5 % z nesplacené jistiny, minimálně však 1 000 korun (stejnou sankci banka uplatňuje i u tzv. Konsolidace úvěrů). Druhou nejvyšší sankci je nucen uhradit klient Raiffeisenbank, který k mimořádné splátce musí přidat ještě 4 % z dané splátky.

Připlatit si budou muset i klienti České spořitelny

Počátkem ledna hned několik bank oznámilo úpravy svých sazebníků, k čemuž je podle vlastního vyjádření, motivovala snaha o maximální přehlednost a zjednodušení. Úpravy výše jednotlivých položek mají být spíše „kosmetické“, ovšem nevyhnou se ani úvěrům.



SPOŘITELNA

přestane mást sazebníkem SPOŘITELNA

Mimo dění tak nezůstávají ani zmiňované poplatky za předčasnou, resp. mimořádnou splátku úvěru. Součástí zjednodušeného sazebníku České spořitelny (dále jen ČS) se stane od 1. března 2007 „nová“ položka, označená jako Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru. Týkat se bude jak spotřebitelských a hotovostních úvěrů (včetně Snadné půjčky), tak i tzv. amerických hypoték, neboli spotřebitelských hypotečních a hotovostních hypotečních úvěrů. Vztahovat se přitom bude na úvěry sjednané již od 1.12.2006. Bezsankční předčasné splacení Snadné půjčky bude bankou garantováno jedině klientům, kteří využili předvánoční nabídky se třemi měsíci bez úroků.

V ostatních případech, tedy rozhodne-li se klient ČS doplatit spotřebitelský, příp. hotovostní úvěr, zaplatí počínaje letošním březnem z mimořádné splátky 4 %, min. 500 a max. 5000 korun. Doplacení americké hypotéky jej přijde „pouze“ na 1 % z mimořádné splátky, min. 500 a max. 5 000 korun.

Tabulka: Kolik nyní zaplatíte za předčasné splacení 50 tis.Kč

Banka Druh úvěru Poplatek GE MB Expres půjčka, Konsolidace půjček 2 500 Kč Raiffeisenbank Rychlá půjčka 2 000 Kč* ŽIBA Osobní úvěry 1 000 Kč

* od 1.3.2007 bude tato výše odpovídat i spotřebitelským úvěrům České spořitelny (Snadná půjčka, Spotřebitelský i Hotovostní úvěr)

Spotřebitelské úvěry, jejichž splatnost se průměrně pohybuje na hranici pěti let, nebývají příliš často spláceny předčasně. Jejich množství (i objem) je v porovnání s celkovým počtem poskytnutých úvěrů obvykle v řádu procent. Přesto však „nový“ poplatek může řadu žadatelů o spotřebitelský úvěr přeci jen odradit, zvláště pokud dosahuje výše, jak náš příklad ukázal u GE Money Bank, či Raiffeisenbank. Stále totiž existuje dostatečně široká nabídka úvěrů poskytovaných nejen bankami buď částečně, či dokonce zcela bez poplatků.