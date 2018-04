V Česku se zvyšuje zaručená mzda, pro některé profese až na 22 tisíc

„Zaručená mzda je nejnižší cena práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin tak, že pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě, od 1. ledna 2017 to je 11 000 korun měsíčně. Pro 8. skupinu prací činí dvojnásobek minimální mzdy, od 1. ledna 2017 to je 22 000 korun měsíčně,“ přibližuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak vysvětluje, zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda a na rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a na zaměstnavatele, u kterého je mzda zaměstnanců sjednána kolektivní smlouvou s odbory. „Jak pro minimální tak pro zaručenou mzdu platí, že jestliže nedosáhne mzda nebo plat nejnižší stanovené úrovně, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek,“ dodává Ivanco.

Přinášíme přehled, jak se jednotlivých skupinám prací zvýší od 1. ledna 2017 zaručená mzda pro standardní 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Má celkem osm úrovní, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Řidiči autobusů jsou nově v páté skupině

V první skupině jsou nekvalifikované práce a zaručená mzda je rovna minimální mzdě, tedy 11 000 korunám hrubého měsíčně (66 korun za hodinu). Tento minimální měsíční příjem mají zaručený například zaměstnanci, kteří vykonávají úklidové práce, doručování zásilek, nebo třeba pomocné práce v kuchyni.

U druhé skupiny prací se zaručená mzda od ledna 2017 zvýší na 12 200 korun (72,90 korun za hodinu). Jde o činnosti, které jsou považovány za jednoduché odborné práce. Patří sem třeba práce sanitářů, kopáčské a přidavačské práce, domovnická a školnická údržba, nebo třeba prodej u čerpacích stanic.

Jak se od 1. ledna 2017 zvýší zaručená mzda Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2016 v Kč Hodinová zaručená mzda 2017 v Kč Měsíční zaručená mzda 2016 v Kč Měsíční zaručená mzda 2017 v Kč 1 58,70 66,00 9 900 11 000 2 64,80 72,90 10 900 12 200 3 71,60 80,50 12 100 13 400 4 79,00 88,80 13 300 14 800 5 87,20 98,10 14 700 16 400 6 96,30 108.30 16 200 18 100 7 106,30 119,60 17 900 19 900 8 117,40 132,00 19 800 22 000 zdroj: Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2015 a 5. října 2016

Ve třetí skupině jsou profese, které vyžadují vyšší odbornost a kladou nároky na představivost, předvídatelnost a pozornost. Jde třeba o odborné klempířské práce, pokladní manipulace s hotovostí, odborné holičské a kadeřnické práce, nebo například střední a generální opravy aut či práci strojvedoucích v metru. Ti budou od ledna pobírat nejméně 13 400 korun měsíčně (80,50 korun za hodinu).

Do čtvrté skupiny jsou zařazeny odborné specializované práce se zaručenou mzdou 14 800 korun (88,80 korun za hodinu). Příkladem jsou profese jako mzdová účetní, krejčí obleků v zakázkové výrobě, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba specialit české i světové kuchyně.

Pátou skupinu se zaručenou mzdou 16 400 korun (98,10 korun za hodinu) tvoří zaměstnanci, kteří vykonávají odborné specializované práce. Jde třeba o řidiče autobusům, kteří byli do této skupiny přeřazeni nově. Dále jde o práci zdravotních sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů. Do této skupiny patří například také zajišťování personální a mzdové agendy, vedení účetnictví a sestavování rozpočtu, nebo analýza pohledávek a závazků.

V šesté skupině jsou zařazeny systémové specializované práce, které jsou spojené se značnou psychickou námahou. Patří sem činnosti, jako je správa systémů výpočetní techniky, organizace prodeje, tvorba návrhů cen, nebo vytváření uživatelských aplikací. Minimální odměna za tuto práci je od 1. ledna 2017 stanovena na 18 100 korun (108,30 korun za hodinu).

Do sedmé skupiny patří tvůrčí systémové práce spojené s objevováním nových postupů a hledáním řešení netradičním způsobem. Patří zde například tvorba celkových marketingových strategií a prognóz, práce lékařů, zubařů a farmaceutů, nebo vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol. Těmto profesím je zaručeno, že od ledna musí dostávat za standardní pracovní dobu nejméně 19 900 korun měsíčně (119,60 korun za hodinu).

V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o finanční operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací a další tvůrčí systémové práce. Těmto profesím náleží od ledna minimální odměna ve výši 22 000 korun měsíčně (132 korun za hodinu).

Detailní přehled veškerých činností s příklady jednotlivých profesí najdete zde.