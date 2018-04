Minimální daň: nejvíc devět a půl tisíce korun

Co to pro ně znamená? Pokud budou mít daňový základ nižší než 101 tisíc korun, musí si do kolonky základ daně vepsat právě sumu 101 tisíc korun, z ní odečíst nezdanitelné části daně, odčitatelné položky a vypočíst daň. Pokud tedy podnikatel zjistí, že jeho daňový základ je nižší než uvedená částka, na svůj skutečný základ „zapomene“ a bude pracovat s minimálním základem daně podle paragrafu 7c zákona o dani z příjmů.

Minimální daň vychází maximálně na 9 435 korun, to v případě, že podnikatel odečte jen položku „na poplatníka“ ve výši 38 040 korun. Nižší částku daně odvede státu ten, kdo si zmenší daňový základ dále například o položku „na dítě“ či dary na dobročinné účely nebo úroky z úvěru na bydlení apod. Poplatník, na kterého se vztahuje ustanovení o minimálním základu daně, však nemá nárok uplatnit si ztrátu z minulých let a reinvestice.

Daňový základ 101 tisíc korun se vztahuje na podnikatele, který provozoval samostatnou výdělečnou činnost po celý rok. Pokud v roce podnikal jen několik měsíců, vypočítá daňový základ alikvotně. Například při nemoci po dobu 4 měsíců, kdy tedy 8 měsíců podnikal, to bude 101 000 korun (minimální základ) : 12 (měsíců v roce) x 8 (měsíců samostatné výdělečné činnosti) = 67 300 korun (nový minimální základ daně zaokrouhlený na stovky korun dolů) . Od takto stanoveného daňového základu přitom podnikatel odečítá odčitatelné položky ve výši, jako by celý rok podnikal. Tedy i plných 38 040 korun na poplatníka.

Přitom se daňovým základem nerozumějí hrubé příjmy, nýbrž příjmy snížené o výdaje související s podnikáním.

Koho se minimální daň týká?

Podnikatelů, kteří mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti a příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. Mezi vyjmenovanými však existují výjimky, na které se minimální daň nevztahuje:

poživatelé starobního, částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu

studenti

podnikatelé, kterým byla stanovena paušální daň

podnikatelé, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost nebo podnikají druhým rokem

podnikatelé, kteří ve zdaňovacím období činnost ukončili

ti, kterým náležel rodičovský příspěvek, a ti, kterým náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

podnikatelé, kteří podávají daňové přiznání při prohlášení konkursu a kteří do konce téhož zdaňovacího období neukončili podnikatelskou činnost

ti, kteří mají nárok na slevu na dani

