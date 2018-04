Minimální mzda je 7570 korun

Minimální mzda se však nevztahuje na dohody o práci mimo pracovní poměr, tedy na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Zároveň minimální mzda neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné - pokud někdo pro jiného pracuje jako živnostník, je jen na něm, jakou odměnu si vyjedná. Na zákon o minimální mzdě se odvolávat v žádném případě nemůže.

Minimální mzda je stanovena jako částka hrubé mzdy, to znamená před zdaněním a provedením zákonných i ostatních srážek ze mzdy.

Od 1. ledna do 30. června 2006 platí minimální mzda ve výši 7570 korun pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou a 44,70 koruny pro zaměstnance odměňovaného hodinovou mzdou. Od 1. července bude pro zaměstnance odměňovaného minimální mzdou platit částka 7955 korun, v případě hodinové odměny bude platit částka 48,10 koruny.

Některé skupiny zaměstnanců však mohou dostávat nižší minimální mzdu. Zaměstnanec starší 18 let, ale mladší 21 let musí pobírat po dobu šesti měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nejméně 90 procent minimální mzdy, tedy částku nejméně 6813 v případě měsíční odměny, respektive částku 40,20 koruny při hodinové odměně. Zaměstnanec mladší 18 let (tedy mladistvý zaměstnanec) musí pobírat nejméně 80 procent výše uvedených částek, tedy 6056 korun měsíčně, respektive 35,80 koruny za hodinu.

Zaměstnanci, který pobírá částečný invalidní důchod, náleží 75 procent - 5678 korun měsíčně, 33,50 koruny za hodinu. Zaměstnanci pobírajícímu plný invalidní důchod, respektive mladistvému, který je plně invalidní a prozatím nemá nárok na plný invalidní důchod, náleží 50 procent minimální mzdy - nejméně 3785 korun měsíčně, 22,40 koruny za hodinu.

Vedle minimální mzdy zná české právo ještě takzvané minimální mzdové tarify, které platí navíc pro zaměstnance podnikatelů. Pro zaměstnance rozpočtové sféry platí kromě minimální mzdy ještě zákon o platu a systém platových tarifů.