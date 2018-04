Ministři slibují zvýšit podporu hypoték

V současné době stát dotuje hypotéky pouze lidem do 36 let při nákupu starších nemovitostí.

Vleklé dohady o tom, jak přesně naplnit vládní sliby o podpoře bytové výstavby, obohatil nyní ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Vládě chce navrhnout nový postup, který by znamenal příspěvek ve výši až 1320 korun k měsíční splátce hypotečního úvěru 1,5 milionu korun.

Jenže o změně podpor se již mluví dlouho a žádné změny se od nástupu Špidlova týmu zatím nepodařilo prosadit. I u této novinky jsou šance na prosazení nejisté.

Ministerstvo financí, které má při vyplácení státních peněz na nejrůznější dotace také vlivné slovo, se zatím k nápadům kolegů staví opatrně. Rovněž bankéři z hypotečních ústavů začínají být nervózní z toho, že ministrům dlouho trvá prosadit svou vůli.

Podle Němcova plánu by nehrálo roli, zda jde o nový či starý byt, ani věk klienta by nebyl důležitý. Jedinou podmínkou má být to, že člověk smí čerpat pomoc při pořízení bytu či domu do vlastnictví pouze jednou.

Nebyl-li žadatel v posledních pěti letech vlastníkem žádné nemovitosti určené k bydlení, pak by měl nárok na pevně danou měsíční podporu, navrhovanou zatím ve výši 0,088 procenta z výše úvěru. Při milionovém úvěru to je 880 korun. Stropem, po který by se hypotéky dotovaly, je byt, respektive úvěr za 1,5 milionu korun.

"Podle nového návrhu by podporu mohl získat každý bez ohledu na to, zda jde o nový, či starý byt či dům, ale prakticky jen jednou za život. Stát by totiž hypotéku zacílil na první pořízení vlastního bydlení," uvedl včera Němcův mluvčí Petr Dimun.

Výsledek je však nejistý. Ministerstvo financí dává podle mluvčího Marka Zemana přednost stávajícímu systému, u něhož by se pouze upravily parametry ve prospěch koupě nových nemovitostí.

"Domníváme se, že podpora, jak je dnes, je dobrá," uvedl Zeman s tím, že zájmem je hlavně obnovit podporu na nové byty, která se zrušila kvůli poklesu průměrných hypotečních sazeb pod šest procent. Nyní se dotují jen půjčky na starší byty lidem do 36 let.

Úpravy tedy budou, ale uvidí se jaké. "Z debat s úřady vidíme jasnou vůli, byť na výsledek se zatím asi musí čekat," uvedl Jan Sadil z Českomoravské hypoteční banky.