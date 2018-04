Minulý týden byl ve znamení dluhopisových fondů

Ve srovnání s úspěšnými prvními čtyřmi týdny roku byly prodejní výsledky českých podílových fondů v pátém týdnu roku poněkud slabší. České fondy prodaly podílové listy za 361 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 353 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily pouze 8 mil. Kč. Stále lépe si ale vedou fondy peněžního trhu, které v minulém týdnu přilákaly 131 mil. Kč. Neúspěšné jsou až na výjimky akciové a smíšené fondy, které stále doplácí na nepříznivý vývoj akciových trhů. Z hlediska výkonnosti byl minulý týden úspěšný především pro dluhopisové fondy, které těžily z očekávání poklesu úrokových sazeb.

Největší příliv prostředků zaznamenal stejně jako v předminulém týdnu fond SIS Sporoinvest (+87 mil. Kč). Na druhém místě se umístil fond IKS peněžního trhu (+27 mil. Kč) a teprve na třetím místě se umístil „nepeněžní“ fond Pioneer Trust (+14 mil. Kč). Posledně jmenovaný fond s velmi dobře propracovanou distribuční sítí popírá výše uvedený trend. Jeho čisté prodeje se od začátku roku pravidelně pohybují mezi 12 a 17 mil. Kč týdně a v součtu za letošní rok již činí 70 mil. Kč.

Stejný pokles obchodního jmění na podílový list jako v minulém týdnu (-0,5%) zaznamenaly akciové fondy. Nejvýrazněji pokleslo obchodní jmění ve fondu Akro Eurotech (-3,7%), následovanému fondem Patria – Evropský akciový (-2,4%) a fondem SIS Eurotrend (-0,7%).

Ve srovnání s akciovými fondy si v minulém týdnu poněkud lépe vedly smíšené fondy, když zhodnotily své podílové listy o 0,1%. Nejvíce vzrostlo obchodní jmění na podílový list ve fondu SIS – výnosový OPF (+0,9%) a naopak nejvíce pokleslo ve fondu 1.IN Příjmů (-0,5%).

Velmi slušné výkonnosti dosáhly v průměru dluhopisové fondy (0,47%), a to i přes pokles obchodního jmění na podílový list ve fondu IKS Eurobondový (-0,15%) v důsledku pokračujícího zhodnocování kurzu koruny vůči Euru. Nejvyšší výkonnost zaznamenal fond IKS dluhopisový (+0,77%).

Také fondy peněžního trhu zareagovaly na změnu sentimentu úrokových sazeb a zhodnotily své podílové listy o 0,08%. Největší nárůst v této kategorii zaznamenal fond IKS peněžního trhu (+0,42%). Průměrná výkonnost fondů peněžního trhu byla přitom výrazně ovlivněna fondem Akro Obligace (-0,49%). I fondy fondů dosáhly kladné výkonnosti (+0,26). Nejvyšší nárůst v této kategorii zaznamenal fond 1.IN IPB fond fondů (+0,6%).

