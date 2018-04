Mírný růst sazeb zájem o hypotéky nesníží

Výše FINCENTRUM HYPOINDEXU klesla celkem výrazně o 6 bazických bodů. Přesto je však tato hodnota letos třetí nejvyšší. Za snížením úrokových sazeb stojí především všichni tři největší hráči na hypotečním trhu – Česká spořitelna, Hypoteční banka a Komerční banka. Většina ostatních bank sazby hypoték naopak zvýšila.



Snížení se týkalo především krátkodobých úrokových sazeb. Zatímco roční sazby poklesly v průměru o celých 12 bazických bodů, sazby s pětiletou fixací se během září téměř nezměnily. Podrobnější výsledky jsou uvedeny v tabulce na konci článku.

ČNB zvyšovala úrokové sazby

Pokles úrokových sazeb hypotečních úvěrů však byl zřejmě pouze dočasný, jelikož banky již zareagovaly na krok ČNB, která na konci září zvýšila úrokové sazby. Konkrétně byla dvoutýdenní repo sazba, klíčová úroková sazba centrální banky, zvýšena o čtvrt procentního bodu na současných 2,50 %. Této hodnoty dosahovala naposledy v lednu loňského roku, od té doby byla až dosud vždy nižší.

V září poskytnuté hypotéky

V počtu nových hypotečních úvěrů určených fyzickým osobám k žádným rekordům ani propadům v září nedošlo. Banky, které nám poskytují data, sjednaly všechny dohromady téměř naprosto shodný počet hypoték jako v srpnu, konkrétně necelých 6 000. Celkový objem těchto úvěrů činí 9 mld. korun a v porovnání s předchozím měsícem je tak o něco vyšší. Proto došlo k nárůstu průměrné výše nových hypotečních úvěrů. Zatímco u hypoték s roční fixací vzrostla přibližně o 125 tisíc korun, u hypoték s pětiletou fixací to bylo pouze 11 700 korun.

Zájemci o hypoteční úvěr dávali stejně jako v srpnu přednost pětileté fixaci úrokové sazby, zvolilo si ji 38 procent z nich. Hypotéku s roční fixací si sjednala třetina nových klientů.

Vliv úrokové sazby na výhodnost úvěru se někdy přeceňuje

Je třeba obávat se růstu úrokových sazeb? Jak moc by jejich případné zvýšení zatížilo rozpočet dlužníka? Zůstaly by hypotéky dostupné i po jejich zdražení?

Během posledního roku se sazby hypotečních úvěrů postupně zvyšovaly, jak je vidět i z grafu HYPOINDEXU. (Jde o váženou průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou zde objemy poskytnutých úvěrů.) Svého historického minima 3,62 % tento ukazatel dosáhl v červenci loňského roku. Od té doby byl nejvyšší letos v srpnu, konkrétně 4,25 %. Nárůst je to celkem výrazný, rozdíl činí 0,63 procentního bodu. Co to v praxi znamená pro dlužníka? Splátka milionové hypotéky se splatností dvacet let se při těchto dvou sazbách liší o 328 korun. Ročně to znamená 3 936 korun. To je sice nepříjemné, ale určitě by to nemělo nijak zásadně ohrozit schopnost dlužníka splácet úvěr. Tato navíc zaplacená částka nedosahuje ani výše jedné měsíční splátky. Pokud má někdo takto „napjatý rozpočet“, asi by si hypotéku raději neměl brát.

Na ukázku, jak se v posledním roce měnila výše průměrných úrokových sazeb nově sjednaných hypoték a jak velký vliv měly tyto změny na výši splátek, je v tabulce uveden následující přehled. Barevně jsou vyznačeny maximum a minimum v rámci tohoto období.

Vliv úrokové sazby na výši měsíční anuitní splátky hypotečního úvěru Výše měsíční splátky (Kč) období HYPOINDEX (%) změna sazby (b.p.) splatnost 20 let splatnost 15 let červenec 05 3,62% -13 5 862 7 208 srpen 05 3,64% 2 5 870 7 216 září 05 3,63% -1 5 868 7 215 říjen 05 3,64% 1 5 874 7 220 listopad 05 3,77% 13 5 937 7 280 prosinec 05 3,98% 21 6 051 7 388 leden 06 4,13% 15 6 127 7 461 únor 06 4,12% -1 6 125 7 459 březen 06 4,11% -1 6 119 7 453 duben 06 4,02% -9 6 071 7 407 květen 06 4,06% 4 6 089 7 425 červen 06 3,98% -8 6 051 7 388 červenec 06 4,14% 16 6 134 7 467 srpen 06 4,25% 11 6 190 7 521 září 06 4,19% -6 6 159 7 491

Zdroj: Fincentrum

Poznámka: b.p. = bazický bod; změna sazby = meziměsíční změna výše HYPOINDEXU

Za povšimnutí stojí, že mnohem většího rozdílu ve výši splátek lze dosáhnout volbou doby fixace. Aktuální zářijové hodnoty HYPOINDEXU pro roční (3,65 %) a pětiletou (4,58 %) fixaci úrokové sazby se liší o 0,93 procentního bodu. Pro naši milionovou hypotékou s dvacetiletou dobou splatnosti to znamená rozdíl ve výši měsíční splátky 492 koruny.

Výsledky dosažené v září shrnuje následující tabulka:



Souhrn za září 2006 (platí pro fyzické osoby) Doba fixace úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,19 % 3,65 % 4,58 % Změna oproti minulému měsíci (b.p.)* - 6* - 12 + 1 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 543 1 780 1 334 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 159 5 879 6 371 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 491 7 224 7 692 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 70 % 73 % 68 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 23 % 20 % 24 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 7 % 7 % 8 %

Zdroj: Fincentrum

*6 bazických bodů = 0,06 procentního bodu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.