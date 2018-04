Klepali mu na dveře, že mají žízeň, tak jim na louce postavil výčep

Jak vás napadlo zřídit na tomto téměř opuštěném místě pivomat?

Bydlíme v osadě Nový Svět, která spadá pod Český Rudolec a ten leží v nadmořské výšce 698 metrů. Ze všech stran je to k nám do kopce. Když cyklisté nějaký z kopců vyšlápli, tak u nás před domem polehali na louku a bylo slyšet, jak by si dali chlazené pivo, nebo aspoň limonádu. Hospoda je odtud ale daleko, tak to většinou končilo tím, že u nás zaklepali na dveře a prosili o trochu vody.

Tak jste jim zřídil samoobslužný výčep?

Ano. První verze byla ale taková, že postavím automat na plechovkové nápoje. Po zralé úvaze, že by se to tady kolem hemžilo povalujícími se plechovkami, jsem od tohoto nápadu upustil a napadlo mě něco jiného. Zmínil jsem se o své vizi známému a ten mi řekl, že u Jihlavy, kam jezdí na kole, je v bývalé hospodě pivomat. Prostě vybouraný otvor, v němž jsou elektrikářská dvířka, a když je otevře, tak na něj koukají dva kohouty k čepování nápojů.

Miroslav Hron (44 let) Vystudoval střední školu stavebního směru v Praze.

Část života strávil prací v sousedním Rakousku.

Pracuje jako rozpočtář, stavbyvedoucí a manažer pro českou firmu.

Je ženatý, má dvanáctileté syny – dvojčata.

Bydlí s rodinou v osadě Nový Svět na Jindřichohradecku.

A dál?

Bývalou ani současnou hospodu na Novém Světě nemáme, tak jsme vymýšleli, jak udělat výčep jinde. Chtěli jsme, aby upoutal na první pohled a přitom zapadl do zdejší panenské přírody. Nápady byly různé - od palubek po prkna, pak jsme si ale řekli, že to bude roubenka z hranatých trámů. Jenže nám došlo, že by to byla první roubenka v jižních Čechách, která se sem vlastně vůbec nehodí. Nakonec zvítězil návrh, že výčep schováme do malé chaloupky, která bude vyrobená z toho, co je pro tuto lokalitu nejtypičtější. Oloupali jsme smrkové kmeny a z těch smontovali štítovou čelní stěnu, do které jsme zasadili výčepní zařízení.

Střechou vám prorůstá strom. To byl záměr?

Protože mám přírodu opravdu rád, i větev, která překážela při stavbě, nyní prorůstá střechou, jako kdyby tam rostla věky. Zelená střecha zase koresponduje s okolním porostem.

Jak dlouho už váš pivomat funguje?

První nápoj si dal host z našeho ubytovacího zařízení úplně náhodou loni sedmého sedmý v sedm hodin večer. Byla to náhoda, onen host mě na to upozornil až letos, když se k nám po roce vrátil.

Domeček tedy stojí, ale jak těžké bylo vyrobit samoobslužný výčep?

Známý, který to tady dělal, se těmto a podobným záležitostem věnuje, takže s tím neměl nejmenší problém, navíc už podobný pivomat postavil právě u Jihlavy. Pokud jde o ten náš, minulý rok jsme vytvořili prototyp se dvěma kohouty. Jeden byl pro pivo, druhý pro limonádu. Museli jsme ale vymyslet, jak zamezit tomu, aby si tady děti a mladí lidé do osmnácti let nechodili čepovat taky, a tak mělo zařízení i klávesnici na pin kód pro alkoholický nápoj.

Nyní máte ale jen nějakou čtečku.

Tento rok jsem se rozhodl dovést pivomat k dokonalosti. Pro kontrolu plnoletosti jsme pořídili čtečku občanských nebo řidičských průkazů a pro labužníky zlatavého moku přidali ještě jeden kohout na nefiltrovanou desítku. Nyní si naši hosté můžou popíjet jak ležák, tak desítku. Náctiletí mají na čepu limonádu.

Všimla jsem si, že někteří tady se čtečkou docela zápasí.

Jsou to především ti, kteří sem přijedou poprvé. Vždy jim ale někdo poradí. Takže to nakonec vždycky zvládnou a o pivo nepřijdou.

VIDEO: Pivní chaloupka. Turisté si v automatu točí pivo i limo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak to tedy funguje?

Do automatu vhodíte mince, a pokud chcete pivo, tedy alkoholický nápoj, přejedete čtečku občanským průkazem nebo pasem. A můžete čepovat. Čtečka odečítá datum narození od aktuálního data, na občanku pod osmnáct let pivo nenatočí. Podrobný postup, jak nápoj načepovat, visí na boční stěně, takže kdo umí číst, by s tím neměl mít problém.

A co ceny?

Pivo stojí třicet, limonáda dvacet pět korun.

Když jste pivomat uvedl do provozu, neměl jste strach, že tady na samotě se příliš nezahřeje?

Obavy jsem samozřejmě měl. Po otevření se opravdu zdálo, že jsme si ho zkonstruovali jen pro sebe a budeme muset asi hodně konzumovat, aby se nám naše vlastní investice vrátila. Návštěvnost byla totiž malá.

No není divu, když je tady asi deset chalup a ty většinou obývají jen „lufťáci“ o prázdninách...

Máte pravdu, je to samota, takže o Novém Světě ví málokdo. Jak už to ale bývá, ústní lidová slovesnost dělá své, takže postupem času se o našem zařízení dovídalo stále víc lidí. Svou roli sehráli především cyklisté, kteří tudy stále častěji projíždějí a kteří šíří slávu našeho zařízení dál. Říkají, že se celý rok těší na zdejší cyklotrasy a hlavně naši pivní chaloupku. Dokonce nás letos navštívili nadšenci z Jihlavska, kteří cestovali na kolech z Chorvatska, a zajížďku k nám na pivo si prostě neodpustili. Jsem rád, že dnes je náš pivomat jakýsi turistický bod pro zastavení a odpočinek. Nejvíce lidí tady bývá po poledni, to se tady tvoří i dlouhá fronta.

Na pivo sem nejezdí ale jen cyklisté. Je to tak?

Protože je v okolí řada rybníků, u kterých jsou během letní sezóny kempy, jezdí sem stále častěji i kempaři nebo návštěvníci nedalekých měst, kteří se o zařízení doslechli. Není vzácností, že sem přijede auto, vystoupí rodina se džbánem, načepuje si pivo a odjede zpět, třeba do kempu.



Na pivo a limonádu chodí také místní chalupáři a všichni velice kvitují, že jsme jim tady pořídili stůl, lavičky a slunečník, kde si mohou posedět. Je to vlastně taková hospůdka v malém.

Kolik jste do vašeho pivomatu investoval?

Náklady na pořízení chaloupky s pivním automatem se pohybovaly kolem sto padesáti tisíc korun. Už jsem se několikrát setkal s lidmi, kteří si myslí, že jsme ji pořídili za pár šupů. Tak to ale není. Pokud chcete mít dobré pivo, nemůžete ho tlačit kompresorem, ale tím nejlepším, co na trhu je. A my to nejlepší máme. Zařízení musíte také pravidelně čistit a udržovat. I proto pivo, které si tady lidé načepují, jim chutná a rádi se vracejí.

Existují podobné pivomaty i jinde?

Jeden je u Jihlavy, další byl údajně i na cyklostezce u Ústí nad Orlicí, tam ho prý ale zničili vandalové. Jinak mám informace o tom, že nás někteří začali kopírovat. Doslova. Mají chaloupku, a dokonce se neštítí ani opsat stejný návod k použití. Pokoušel jsem se i o patentování, ale bez úspěchu, neboť automaty na nápoje už v EU existují. A i když těch na pivo mnoho není, je to přece jen nápoj.

Kromě pivomatu pronajímáte v chalupě, kde bydlíte, také několik pokojů. Uživí vás to?

Na těchto službách se zbohatnout nedá. Pokoje, které pronajímáme, jsou obsazené hlavně v létě, pivomat je zase víceméně sezónní záležitost. Takže je to pro mě starost a jen drobný přivýdělek. Jak já, tak i manželka máme svá jiná zaměstnání na plný úvazek.

Jak bojujete s úřady?

Obec Český Rudolec, pod který Nový Svět spadá, náš pivomat kvituje, je rád, že tady něco takového vzniklo, protože obchod ani hospoda tady nejsou.

Máte v plánu vybudovat tady ještě něco?

Mám, ale to si zatím nechám pro sebe. Ale chtěl bych pivomat ještě vylepšit.