I díky poplatkům jsme evropská karetní špička, říká šéf české MasterCard

Za jeho vedení se podařilo karetní asociaci jako první v Česku zavést bezkontaktní technologii placení a nálepky PayPass. "Když si vezmeme, že přechod na čipovou technologii trval bankám skoro deset let a zavedení bezkontaktních plateb zvládly za několik čtvrtletí, tak je to úžasné," říká generální ředitel společnosti, jejíž logo má na sobě každá druhá karta v Česku.

Je pravda, že se placení kartami v Česku rozšiřuje, ale stále je hodně míst, kde má zákazník smůlu. Mně se třeba stalo minulý týden, že jsem nemohla zaplatit kartou v cestovce, a to nešlo zrovna o malou částku. Akceptační síť tu není špatná, ale samozřejmě vidíme, že je stále co zlepšovat. Běžné věci se ale platit kartou dají.

Miroslav Lukeš Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Pracoval v konzultantské společnosti McKinsey & Company a v GE Money Bank, kde vytvářel strategii. Zajímají ho moderní technologie.

Od listopadu 2011 je generálním ředitelem společnosti MasterCard, nejdříve měl na starosti ČR, nyní zodpovídá i za Slovensko.

Dobře, ale to stále platí jen pro větší města či velké obchody. Na vesnici se nechytnete vůbec, stejně tak i v Praze třeba na tržišti. Co s tím?

Naším cílem je rozšířit elektronické platby na co nejvíce míst. Teď už se instalují výhradně terminály, které umějí přijímat bezkontaktní karty. Po republice jich je kolem 90 tisíc a budeme je dále rozšiřovat. A nedávno jsme zavedli i mobilní terminály, které jsou vhodné právě pro ty menší obchody, kavárny či restaurace. Mobilní terminál je výrazně levnější než třeba registrační pokladna. Zatímco historicky jsme se pohybovali u sedmi, osmi tisíc, dnes ho dostane obchodník okolo tří tisíc a cena dále klesá. A to si myslím už může dovolit každý.

Takže to budu pak moci zaplatit kartou třeba i řemeslníkovi?

Ano, proč ne.

To jsem zvědavá, jak se to ujme. Já bych to jako zákazník uvítala, jenže jak chcete drobné obchodníky a poskytovatele služeb motivovat?

Tak především by to měli chtít sami zákazníci. Ale ono je to pohodlnější i pro obchodníka, odpadne mu starost s penězi. A byl bych rád, kdyby nám v tomhle pomohl i stát. Elektronické platby totiž pomáhají v boji s šedou ekonomikou a korupcí. Protože jakmile do transakce vstoupí banka, což se právě při platbě kartou musí stát, neexistuje způsob, jak peníze nepřiznat a šedá ekonomika bude mít utrum. Například v Jižní Koreji stát obchodníkům, kteří přijímají karty, snížil DPH. A co stalo? Výběr DPH výrazně narostl. A jednoznačně prokazatelné je, že elektronické platby snižují korupci v zemi.

Otázka je, jestli je v naší zemi vůle korupci snižovat.

Podle toho, že politici chtějí zavést registrační pokladny, tak si myslím, že ta snaha je. Ale kromě registračních pokladen tu existují daleko účinnější nástroje, a těmi jsou právě elektronické platby.

Mohl by tu být ještě jeden problém. Poplatek ve výši několika procent za to, že platíte kartou. Většinou je berou obchodníci na sebe a zákazník to nepocítí, ale já jsem zrovna minulý týden musela 2,5 procenta zaplatit. Neměla jsem u sebe hotovost, byla to vyšší částka, bankomat daleko. Zkrátka v tu chvíli to nešlo řešit jinak.

Dneska mohou banky požadovat příplatky pouze ve výši nákladů a ty náklady dlouhodobě klesají, takže my si nemyslíme, že by byl tenhle problém zásadní. Navíc mezi bankami existuje konkurence a stejně jako zákazníci, i obchodník může banku změnit. Určitě se najde jiná, která mu dá příplatek nižší. A protože lidé vyžadují stále více možnost platit kartou bez navýšení, bude mít takový obchodník asi také méně zákazníků.

Ale na druhou stranu, když jsme u těch poplatků, já si myslím, že nějaký poplatek mezi bankami být musí. A když se striktně nařídí jeho regulace, jak se teď snaží zajistit Evropská unie, nebude to dobré. Dokonce čerstvá studie Vysoké školy ekonomické tvrdí, že díky poplatkům v České republice dochází k rozvoji elektronických plateb, což zase pomáhá ekonomice a potírání korupce a šedé ekonomiky. A že existují samoregulační mechanismy, které v momentě rozvoje a rozšíření tohoto systému, ty poplatky sníží. Čili poplatky vlastně slouží k podpoře rozvoje systému. A za ty peníze se nakupuje další technologie, terminály.

Takže by se dalo říct poplatkem k vyšší inovaci?

Určitě. I díky poplatkům patříme ke státům, které mají nejvyšší nárůst bezkontaktních plateb. Ne v Anglii, ne ve Francii, ne ve Španělsku. Česko patří spolu s Polskem a Tureckem k top trojce v Evropě.

A není to třeba i tím, že v ostatních zemích těch terminálů není tolik?

Ani ne, třeba taková Velká Británie, kde je počet bezkontaktních terminálů vyšší, nemá takový počet bezkontaktních plateb jako my.

Ale zase v Rakousku a Německu jsem si jich moc nevšimla. Ono vůbec zaplatit v Německu pro našince kartou je leckdy dost problém.

Bohužel, ale řekl bych, že se to rychle mění k lepšímu. To je zase doklad toho, že pokud poplatky nastavíte příliš nízko, tak se ten systém nemůže rozvíjet.

Vraťme se domů. Letos jste zavedli další novinku, která umožní platit kartou bez karty, co to je?

Protože jsme chtěli elektronické placení co nejvíc rozšířit, vymysleli jsme takovou specialitu. Je to mobilní aplikace MasterCard Mobile, do které si nahrajete všechny své platební karty a pak vám slouží jako peněženka. Stačí pak už jen připojení k internetu a můžete platit.

Jenom MasterCard, nebo i jiné? Já mám třeba i Visu.

Jakékoli. Vyplníte informace o kartě, pomocí verifikačního kódu si ji aktivujete a je to. Pohodlně se takhle dá platit zejména v internetových obchodech, je jich u nás už více než dva tisíce. Na webu e-shopu zvolíte možnost platby přes MC Mobile, objeví se vám tam QR kód, vy ho přes aplikaci přečtete a platba se provede. Od ledna, kdy jsme aplikaci představili, si ji už stáhly desítky tisíc lidí.

Co všechno půjde mobilem zaplatit?

Kromě internetových obchodů můžete zaplatit třeba za jízdenky. Bez fronty, stačí jen zadat šestimístné heslo a jízdenku máte v mobilu. A chystáme se ji dále vylepšovat, už brzy byste si s ní mohla dobít kredit do mobilu, zaplatit parkovné a už nyní ji chtějí začít používat některé kavárny a restaurace, kde nemají platební terminál.

Fakta Bezkontaktní karty už nabízí většina bank, nemá je UniCredit Bank, LBBW a Oberbank.

už nabízí většina bank, nemá je UniCredit Bank, LBBW a Oberbank. Bezkontaktní nálepky PayPass nabízí Citibank, Česká spořitelna, GE Money Bank, Equa bank. Můžete si o ně požádat k platební kartě a nalepit je třeba na mobil který má většina lidí stále u sebe. Z bankomatu s ní však peníze nevyberete.

Ale to není jediný způsob, jak můžeme dneska zaplatit mobilem.

Dalším stupněm jsou pak mobilní platby, které využívají technologie NFC (Near field communication). To znamená, že máte mobilní telefon s čipem NFC a banka vám pošle platební kartu přímo do mobilu. A nemusíte ani nikam chodit. V současnosti tuhle možnost nabízí GE Money Bank s mobilním operátorem Telefónica O 2 a další se chystá.

Ale to musím mít speciální telefon a ještě navíc jednu banku a určitého operátora. Pro mě je to moc podmínek najednou.

Já vím, ale už je postupně odstraňujeme. Když se podíváme na Polsko, tam už to zavedla celá řada bank a více mobilních operátorů. U nás už to bude brzy také lepší. Mobilní platby nyní zavádí ČSOB s T-Mobilem. A zajímají se o to další velké banky, takže myslím, že se brzy dočkáme. Pro nás není problém technologii zavést jakékoli bance a kterémukoli operátorovi.

Jací jsou vlastně Češi uživatelé platebních karet?

Čeští zákazníci jsou čím dál tím náročnější a chtějí nejenom platit kartou, ale také si pečlivě karty vybírají. Vědí, že ke spoustě karet dostanou přidané služby. Třeba u programu MasterCard Elite máte nejenom různé slevy, ale i asistenční služby, vstup do VIP salonku na letišti a tak dále. A neplatíte za to nic navíc, stačí jen mít tu správnou prémiovou kartu. Jsou to karty typu world, zlaté, platinové.

Ale z mého okolí vím, že je stále ještě hodně lidí, kteří se kartou platit bojí. Mají strach ze zneužití.

Řekl bych, že jde spíše o psychologickou bariéru. Bezpečnost platebních karet je v celé Evropě, včetně Česka, extrémně vysoká. A u bezkontaktní karty je riziko zneužití velmi malé, protože tu kartu nedáváte z ruky. Je pravda, že když přijdete o bezkontaktní kartu, tak s ní může zloděj udělat několik málo transakcí. Ale maximálně do hodnoty dvou tisíc korun, což je průměrná částka, kterou lidi nosí v peněžence. Navíc o hotovost v takovém případě přijdete určitě, platby kartou se i díky bezpečnostním kamerám dají dnes dohledat. A banky vám pak tyto transakce vykompenzují. A když platíte kartou na internetu a obchodník vám pošle cihlu, tak máte šanci, že vám banka peníze vrátí. Stačí požádat o takzvaný charge back. U dobírky máte smůlu a o peníze přijdete.

V poslední době se objevily NFC čtečky, které umí ve zlomku vteřiny pokoutně přečíst data z vaší bezkontaktní karty. Je důvod k obavám?

Ani po boomu bezkontaktní technologie jsme nezaznamenali zvýšený počet podvodů. U karet nejdou takto přečíst všechny údaje, zloděj například nezíská CVC kód (poslední trojčíslí na rubu karty u podpisu - poznámka redakce), který je potřeba k platbám na internetu. Navíc podle našeho standardu by u karet MasterCard a Maestro nemělo jít těmito čtečkami přečíst ani jméno majitele karty. S údaji, které zloděj získá, nezaplatí v obchodě, ani nevybere peníze z bankomatu. A zneužití údajů při on-line placení je postupně omezováno díky takzvaným SecureCode transakcím, které má již většina obchodníků v Česku (platbu je nutné potvrdit ještě navíc kódem, který přijde esemeskou platícímu do mobilu - poznámka redakce).

Je však stále ještě dost obchodníků, kteří CVC kód nechtějí, zejména pokud něco kupuji v zahraničních e-shopech.

Pokud internetový obchodník CVC kód nevyžaduje, je to jeho riziko a klientovi v takovém případě banka při reklamaci peníze vrátí. Navíc, když si "slídil" na vaši kartu něco přes internet koupí, musí mu zboží někam doručit, nebo alespoň je nucen uvést adresu. A pak je snáze dohledatelný.

Co radíte, je ochrana třeba nastavení nulového limitu na on-line platby?Některé banky umožňují flexibilně měnit limit na internetové platby, podle mě je to ale trochu nekomfortní a zbytečné. Obrana je jednoduchá. Pořiďte si dvě bezkontaktní karty a noste je u sebe. Potom je prakticky nemožné je přečíst, čtečka je zmatená a neví, kterou identifikovat.

Jak si představujete budoucnost placení v Česku?

Lidé si zvyknou na bezkontaktní technologie jako takové a karta bude multifunkční. Jednak si budete moci vybrat z různých formátů - normální kartu, nálepku, nebo nahrání do telefonu a pak ji budete moci použít na daleko více místech, než jen v obchodech. Nemusíme chodit daleko, třeba na Slovensku takto bezvadně funguje Bratislavská mestská karta, která slouží zároveň jako průkazka na dopravu, na různé slevy a věrnostní schémata a můžete s ní samozřejmě také platit v obchodech kdekoli na světě. Vše na jedné kartě. U nás už začínají fungovat třeba v Liberci.

A když jí ztratím tak přestanu existovat.

Ale ona to může být i výhoda. Když ji ztratíte, nemusíte řešit blokace a vydání více dokladů, vše uděláte jen jednou. A budete-li ji mít v mobilu, tak další výhoda je ta, že většinou na ztrátu přijdete daleko dříve, než u běžné karty. Mobil přeci jen víc hlídáte a použijete víckrát za den. To, že vám zmizí karta z peněženky, nemusíte zjistit i několik dnů. A ztrátu simky zase řešíte jen na jednom místě. Přijdete za mobilním operátorem, on vám dá novou simku a automaticky vám tam dohraje všechny karty, které jste tam měli. Výhoda je ve zjednodušení administrativy. A kde vidíte budoucnost vy?

Že mi do ruky nastřelí čip a při placení jen mávnu rukou, nebo ještě lépe, částku si jen pomyslím….

My experimentujeme v Africe s biometrií. Není to tak o technologii, ale spíše problém s přijetím uživatelů. Díky tomu, že bankovní systém nefunguje jako v Evropě, se tam rozšiřují mobilní platby a jsou tam přístupnější pro biometrii i kvůli velké kriminalitě. Otisky prstů nyní zavedl Apple do telefonů s velmi pozitivní odezvou v USA i Evropě, což může zavádění biometrické identifikace urychlit mezi běžné spotřebitele.