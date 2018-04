Míst na středních školách je letos dost

Jen pár dní mají žáci devátých tříd základních škol na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. První kolo zkoušek totiž na většině státních středních škol proběhne už v pondělí sedmnáctého dubna.Jaká bude letos šance u zkoušek uspět?Z devátých tříd základních škol letos vyjde 108 797 žáků, dalších zhruba dvanáct tisíc se bude pokoušet z pátých a sedmých tříd dostat na víceletá gymnázia. "V podstatě se dá říci, že nabídka škol a poptávka dětí jsou v rovnováze. Oproti dřívějšku už není problém dostat se na školu s maturitním oborem - pokud si nevyberu školu příliš frekventovanou," tvrdí Kateřina Svobodová, tajemnice Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Student by měl po zvolené škole chtít především to, aby ho naučila alespoň jednomu cizímu jazyku a umění pracovat s počítačem. "Jeden cizí jazyk a zvládnutí základních uživatelských znalostí práce s počítačem - to jsou základní předpoklady pro to, aby měl mladý absolvent dobré šance uspět na trhu práce," potvrdila nedávno Jana Pozděnová z Informačního a poradenského střediska pro vhodnou volbu povolání v Praze 8.Absolvent by zároveň měl být připraven na nutnost dalšího vzdělávání a rekvalifikace. "Trend jak v zahraničí, tak u nás je takový, že lidé své zaměstnání změní vícekrát za produktivní život. Proto je nutné mít co nejširší základní vědomosti," říká ředitel pražského úřadu práce Mario Faturík. Ředitel upozorňuje na to, jak je důležité mít dokončené vzdělání: "Jinak jsou šance na zaměstnání mizivé." To ostatně dokresluje statistika úřadů práce: zatímco lidé bez dokončeného vzdělání tvořili v roce 1998 více než patnáct procent nezaměstnaných, vysokoškoláci asi jen dvě procenta. Žáci se letos mohli přihlásit na některé ze 354 gymnázií, 850 středních odborných škol, 594 středních odborných učilišť a 16 konzervatoří. "Podle našich odhadů si studenti nejčastěji vybírali střední odborné školy s maturitou - v září by na ně mělo přejít zhruba 41 procent dětí," prohlásila Svobodová. Skoro stejný počet dětí - čtyřicet procent - ovšem v září podle ÚIV nastoupí do středních odborných učilišť, po jejichž absolvování nebudou mít ani maturitní zkoušku. Na gymnázia přejde jedenáct a půl procenta letošních deváťáků, na střední odborná učiliště ukončená maturitou pak zhruba sedm procent.Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na střední školu vydá její ředitel nejpozději do sedmi dnů od konání zkoušky. Většinou jsou však výsledky vyvěšeny na nástěnce či dveřích školy již druhý den. V případě neúspěchu v prvním termínu existuje možnost uspět v druhém kole. Druhé kolo zkoušek se bude konat ve čtvrtek jedenáctého května. Pokud žák neuspěje, může se obrátit na příslušný školský úřad. Ten bude mít k dispozici seznam škol, které ještě volná místa nabízejí.* Připrav se tak, abys mohl odpovědně říci: udělal jsem pro úspěch vše, co jsem mohl.* Ptej se těch, kteří zkoušky, které tě čekají, již dělali. Chtěj fakta, nenechej se strašit!* Před zkouškami si projdi cestu i budovu, kde se budou konat.* Vše potřebné si nachystej již večer.* Pamatuj i na maličkosti, které mohou ovlivnit výkon (před začátkem se může vyplatit zajít ještě na WC, při zkoušce nás naopak může osvěžit doušek limonády atp.)* Věř si!* Ber zkoušky jako zajímavou výzvu. Vzpomeň si na všechny obávané překážky, které jsi již předtím úspěšně zdolal.* Při vlastní zkoušce se soustřeď výhradně na úkoly. Ničím nenechej odvádět svou pozornost.* Buď pečlivý, přesný, důkladný. Co můžeš, ještě jednou pečlivě zkontroluj.* Nezapomeň na zdvořilost a hezké vystupování.