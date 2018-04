Místa u cestiček jsou dražší

Popel je možné rozptýlit na hřbitově na rozptylové loučce. Za rozptýlení zaplatíte od 1 400 do 2 000 korun.

Popel můžete nechat vsypat do jamky na vsypové loučce, samotný vsyp stojí do 2 000 korun. Pronájem místa na vsypové loučce vás vyjde přibližně na 600 korun na 10 let.