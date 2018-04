Místo autonehody není pro náhradu škody rozhodující

Srazil jsem se na polní cestě s malým motocyklem, který řídil nezletilý řidič bez řidičského průkazu. Bude mi z pojištění odpovědnosti hrazena škoda, když se nestala na silnici?

Ano, v § 1, odst. 2 zákona je vymezen pojem veřejné pozemní komunikace, tzn. kde musí být splněna povinnost uzavřeného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za předpokladu, že vlastník malého motocyklu měl uzavřené pojištění odpovědnosti u některé z pojišťoven vlastnících povolení Ministerstva financí (licenci), můžete svůj nárok na náhradu škody uplatnit u jeho smluvní pojišťovny, případně v České kanceláři pojistitelů.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Vztahuje se tedy i na nezletilého řidiče, který vozidlo v době nehody řídil.

Zákon nevymezuje pojištění odpovědnosti pouze na uvedené pozemní komunikace, ale obecně na území České republiky. Základním předpokladem odpovědnosti za provoz dopravních prostředků je škodná událost vyvolaná zvláštní povahou provozu dopravních prostředků. Motorové vozidlo je v provozu nejen tehdy, když se pohybuje, ale i tehdy, když stojí, ale v chodu je jeho motor. Provozem je i příprava k jízdě a bezprostřední úkony po skončení jízdy, jakož i úkony potřebné k údržbě vozidla. Samo uvedení motoru do chodu už patří k provozu motorového vozidla bez ohledu na to, zda se vozidlo uvede do pohybu, anebo ne, zda se tak stalo na cestě, případně na jiném prostranství přístupném veřejnosti, třeba na polní cestě atd.

Při výjezdu z garáže kamaráda jsem narazil na kamarádovo auto na jeho pozemku. Bude mu způsobená škoda hrazena z povinného ručení?

Pokud majitel vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, měl uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, způsobená škoda bude hrazena podle ní, protože škoda byla způsobena provozem vozidla. V opačném případě bude hrazena z garančního fondu. Místo nehody není v tomto případě rozhodující.

Půjčil jsem auto na víkend kamarádovi. Při návratu zajížděl na můj pozemek a poškodil vjezdová vrata i auto. Bude mi škoda hrazena z pojištění odpovědnosti?

Na tento případ pamatuje ustanovení § 7, odst. 2 zákona. Pokud byla škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, je pojistitel povinen nahradit vlastníku vozidla pouze škody na zdraví nebo usmrcením. Náhradu způsobené škody na majetku tedy musíte vymáhat přímo na kamarádovi.

