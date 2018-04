Místo team-buildingu nechte zaměstnance pomáhat v domově důchodců

Připadá vám, že by v době hospodářské krize bylo poněkud nevhodné platit zaměstnancům drahý team-buildingový program? Nabídněte jim jiné netradiční zážitky, při kterých mohou poznat své kolegy z jiné stránky. Jednou z možností je dobrovolnická práce. Některé firmy na ni vyčleňují jednotlivé dny během roku, jiné akce přímo organizují. "V současné době to může být zajímavou alternativou," říká Petr Čaník, který vyučuje podnikatelskou etiku na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pomoc nemocným i seniorům

Farmaceutická firma GlaxoSmithKline (GSK) organizuje například každoroční Orange Day - neboli Den dobrovolnictví, kdy zaměstnanci dostanou placené volno pro pomoc v neziskových organizacích. "Jeden rok jsme například natírali plot jednoho dětského domova. Jindy jsem třeba připravovala učební pomůcky pro děti postižené autismem. Je to většinou manuální práce," vysvětluje manažerka GSK Vlasta Trojanová, která se dobrovolnického dne účastní každý rok. Velmi ráda vzpomíná i na asistenční práce v domově důchodců, kdy oblékali seniory a dělali jim doprovod na slavnosti. Jindy zase pomáhali v Domě světla pro lidi postižené HIV/AIDS, kde balili informační materiály pro školy.

Podle personální ředitelky Dagmar Wittmayerové se firma před pěti lety inspirovala u kanadských kolegů. Ve světě podle ní obliba firemního dobrovolnictví narůstá, i u nás, přestože není příliš rozšířeno, je již zavedlo několik firem. Například zaměstnanci O2 spolu se zdravotními klauny chodí do nemocnic, navštěvují s dětmi z dětských domovů zoo nebo pomáhají neziskovým organizacím. Podle Petra Čaníka pomáhá firma dobrovolnickým dnem hned na několika frontách.

"Zaprvé těm, kteří potřebují pomoci, zadruhé si tak budují lepší jméno a v neposlední řadě mohou posilovat svou vlastní podnikovou kulturu. Jsou dvě možnosti pomoci: buďto zaměstnanci pracují úplně mimo jejich obor, nebo podporují charitu v oblasti, které rozumějí. Programátoři například vymalují domov důchodců nebo vytvoří webovou prezentaci pro neziskovou organizaci," upřesňuje.

Vlasta Trojanová z GSK oceňuje, že se díky dobrovolnictví dostane do prostředí, kde se obvykle nepohybuje, a uvědomí si, že ne všichni máme skvělé životní zázemí. Kromě toho se Orange Day vyplatí i tím, že zvýší motivaci zaměstnanců a zlepší komunikaci mezi nimi. "Důležité je, aby jejich účast byla opravdu dobrovolná, pak je jisté, že zaměstnanci budou dobře pomáhat. Je třeba, aby se na ty, kdo se rozhodnou odmítnout, nikdo nedíval špatně," dodává Dagmar Wittmayerová.

Průzkumy podle ní ukazují, že kolem 40 procent zaměstnanců záleží na tom, aby jejich firma přispívala na charitu. A protože akce má úspěch, plánují v GSK charitativní práci rozšířit. "Mluvili jsme třeba o tom, že by se mohli zapojit i příbuzní zaměstnanců, jako třeba děti... anebo že by zaměstnanci věnovali na charitu svou mzdu, kterou jim za Orange Day vyplácíme," dodává Wittmayerová.

Kde se poradit S organizováním akčního dne pomůže Fórum dárců. Najdete zde kontakty na nadace a organizace, které poskytují poradenství firmám. Aktuální i obecné informace o zapojování zaměstnanců do dobrovolnických programů naleznete ZDE.

Jak zorganizovat dobrovolnický den?

Zorganizování akčního dne není náročné. Aby se firmy spojily s neziskovými organizacemi, které pomoc potřebují, nabízí pomoc občanské sdružení Fórum dárců. "Vyhledají organizaci, která potřebuje pomoci, řeknou nám, kolik zaměstnanců budou v ten den potřebovat a jaká to bude práce. Dobrovolníky pak rozdělíme do skupin po šesti až osmi lidech a ti se rozjedou do různých míst po republice," říká Dagmar Wittmayerová s tím, že rozdělení probíhá především podle typu práce. Například ženy mohou pomáhat s administrativou, zatímco muži pak třeba se stěhováním nábytku a s malováním.

Loni v červnu se například Orange Day zúčastnilo 58 zaměstnanců GSK, kteří pomáhali celkem v osmi neziskových organizacích. "Všichni dostanou manuál s informacemi, kde budou pracovat, co budou dělat za práci, kdo je kontaktní osoba a podobně," upřesňuje personální ředitelka, jak akce probíhá. Je to podle ní nutné, aby dobrovolnická práce byla efektivní. I s vypracováním takového manuálu přitom pomůže Fórum dárců, které například dobrovolníkům, kteří pracují v domovech pro seniory, poskytlo do manuálu rady, jak mluvit se starými lidmi.