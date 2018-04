Mistrovský list z Akademie řemesel otvírá dveře do Evropské unie

Klíč k Evropě?



Pokud máte jako řemeslníci nebo podnikatelé ve službách zájem "dobýt Evropu", tedy založit si pobočku či novou firmu v zemích Evropské unie, budete, kromě jiného, potřebovat také mistrovský list, stvrzující úspěšné složení mistrovských zkoušek. Na tuto nepochybně v brzké době nutnost zareagovala Hospodářská komora, která v roce 1997 schválila zřízení Akademie řemesel. "Po roce 1990, kdy se k nám dostaly nové technologie a materiály, začal narůstat tlak na další vzdělávání řemeslníků a pracovníků služeb," vysvětluje ředitelka sekce pro vzdělávání při Hospodářské komoře Jana Chárová vznik akademie. "V roce 1997 jsme se rozhodli svépomocí vybudovat obdobný vzdělávací systém, jaký mají některé země EU." Akademie řemesel nabízí vzdělávání v určitém oboru na mistrovskou úroveň řemesla i následné celoživotní dovzdělávání. Absolventi kurzu získají kromě teoretického vzdělání ve svém oboru i praktické znalosti, aplikovatelné v rámci celé EU. Studium je završeno certifikátem, platným v evropské unii.



Podmínkou je praxe



Kdo se může přihlásit ke studiu? Každý, kdo vlastní výuční list, a má tři roky praxe před mistrovskou zkouškou (nezapočítává se vojenská základní služba). Kurz je třínebo čtyřsemestrový podle oboru a probíhá dálkovou formou. Každý pátek asobotu se mohou frekventanti nepovinně vzdělávat v urče ném školicím středisku. Po úspěšném složení zkoušek z jednotlivých modulů jsou adepti připuštěni k mistrovským zkouškám, které se skládají z těchto částí: teoretická, praktická, legislativa a ekonomika vedení firmy, pedagogické minimum. Zkoušejí zástupci certifikačního orgánu, jmenovaní Českým institutem pro akreditace. Na základě jejich certifikátu vydá Hospodářská komora ČR mistrovský list. V současné době probíhají kurzy v těchto oborech: vodoinstalatér, topenář, elektrotechnika - slaboproud, elektrotechnika - silnoproud, elektrotechnika - telekomunikace, praní a chemické čištění. Od září se rozběhne řada dalších oborů.



Certifikát není levnou záležitostí



Zájemce o mistrovský list za něj zaplatí zhruba 55 000 korun. Částku je možno splácet po semestrech a pochopitelně se dá odepsat z daní. Certifikát je vydáván na dobu určitou. Po jejím uplynutí podstupuje držitel certifikátu takzvanou recertifikační zkoušku. Za jak dlouho bude třeba recertifikaci podstoupit, záleží na typu oboru. Pět let bude platit mistrovský list u oborů, které se vyvíjejí normálním tempem, kratší dobu tam, kde je vývoj hodně rychlý. V recertifikačních kurzech získá účastník další informace o novinkách svého oboru, situaci na trhu EU, ale také například o změnách v legislativě vedení firmy. Výhody vlastnictví mistrovského listu jsou nesporné. Pokud bude v budoucnosti řemeslník chtít ve své firmě zaměstnat kromě členů své rodiny i další zaměstnance, ucházet se o velké zakázky nebo založit novou firmu v zemích EU, bude muset vlastnit mistrovský list. "A pokud to vezmu z pohledu zákazníka," dodává ředitelka Chárová, "mistrovská firma je pro něj zárukou dobře odvedené práce."

Sám řemeslník nebo pracovník služeb by měl mít zájem se vzdělávat a hlavně dovzdělávat, protože se zrychlujícím se vývojem, ať už materiálů nebo technologií, by ve stále rostoucí konkurenci pravděpodobně neobstál. A ani sebešikovnější ruce nenahradí leckdy potřebnou teorii. "Do Akademie řemesel mě přivedla potřeba vzdělávat se a zdokonalovat ve svém oboru," odpovídá jeden z prvních absolventů, podnikatel pan Hamrozi na otázku, proč se přihlásil ke studiu. "Získal jsem zde systematicky utříděné nejnovější informace o novinkách v oboru, ale také znalost legislativy a ekonomiky. Bylo pro mě důležité, že veškeré nabyté znalosti jsem mohl velmi dobře použít i v praxi." Návrat ke starým dobrým časům, kdy řemeslníci byli skuteční mistři aznalci svého oboru, přivítají hlavně zákazníci, protože držitelé mistrovských listů pro ně budou zárukou kvalitně odvedené práce.



Kontakty



Další informace o mistrovských listech získáte v Hospodářské komoře České republiky, telefon 02/409 65 51, 24 09 65 59