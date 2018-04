Mistryně světa učí, jak si zapamatovat cokoli. Zacvičte si podle ní

Na domluvenou schůzku, na telefon nebo nějaký nákup Michaela Karsten prostě nezapomíná. Má dokonalou paměť. "Ovšem pokud se na něco nesoustředím nebo pokud na mě mluví pět lidí najednou, tak je proces ukládání informací do paměti narušen," říká trochu skromně.

Michaela Karsten Narodila se v Hradci Králové.

Vystudovala medicínu, po dokončení studia pracovala pro americkou společnost MSD.

Poté studovala v Mnichově německý jazyk, přičemž celou dobu byla aktivní v paměťovém sportu, ve kterém dosáhla řadu ocenění.

V roce 2010 založila společnost MindKarat®.

Je vdaná a má dvě děti.

Na co zapomínají nejčastěji vaši klienti?

Lidé si nejčastěji stěžují na to, že si nepamatují jména. A to je například u obchodních schůzek velmi nepříjemné. Dále je to cizí jazyk a pak problémy se zapamatováním si například paragrafů u právníků či různých čísel u bankéřů.

A co klientům radíte - jak si tedy zapamatovat jména?

K příjmení dotyčného člověka si vytvoříte nějakou asociaci, která to jméno připomíná. Pokud použijeme za příklad vaše jméno, Hovorková, zapamatuji si ho do budoucna tak, že si řeknu: dělá interview, vede hovory, tedy hovor a je v hovorech kovaná, tedy Hovorková. A pokud vím, že se nevidíme naposledy, budu si vás během našeho prvního setkání prohlížet a s tím jménem si spojím něco typického, například gesta rukou či nějakou výraznou pihu. Ta mi pak vyvolá při každém dalším setkání asociaci na vaše jméno.

A vaše rada, jak se učit cizí jazyky?

Existuje metoda klíčového slova, kdy si k problematickému slovíčku najdete podobné slovo v mateřštině. Vytvořím si k němu tedy mentální obraz, který je pro mě takovou kotvou. Navíc tím, že hledám podobné slovo nebo spojení slov, dám paměti čas na uložení toho slova. Opět uvedu příklad: německy pata je Die Ferse. Takže abych si ho zapamatovala, řeknu si třeba Ferda Mravenec se dívá na patu - fer se.

A jak lze vytvořit asociaci právnickým paragrafům?

U těch doporučuji takzvanou loci metodu, která je známá už z antiky. Ta spočívá v tom, že si musím připravit předem mentální cesty. Hledám tedy ve známém prostoru různé objekty kolem sebe logicky uspořádané. Může to být stůl, lampa nebo poštovní schránka. A každou informaci z paragrafu si propojím s tím daným objektem. Ti zkušenější mohou k jednomu objektu připojit více než jen jednu informaci.

Tomu úplně nerozumím...

Každý ten paragraf si musíte přepracovat do nějakého charakteristického mentálního obrazu, tedy do symbolu a ten spojíte s tím vybraným objektem. K tomu je velmi důležitá schopnost vizualizace, fantazie, ale i logika a emoce. Ty má v sobě přece každý člověk, ale je třeba je jen správně aplikovat, aby ty věci zůstaly v dlouhodobé paměti. A to je právě to, co učím.

Jaký je o vaše kurzy zájem?

Poptávka je čím dál tím větší. Nejčastěji své zkušenosti předávám manažerům, bankéřům, osobám z pojišťoven a právníkům. Mám hodně seminářů ve firmách. Zrovna nedávno jsem učila v jedné IT firmě, jak nabídnout nový výrobek tak, aby si ho lidé dobře zapamatovali. Také přednáším na německých univerzitách pro studenty, ale také i pro profesory. A to mne opravdu baví. Někdy koučuji i jednotlivce přes skype.

Kolik taková vaše hodina stojí?

Nemám jednotnou sumu. Záleží na počtu účastníků, na tom, jak moc se musím na přednášku, seminář, hodinu připravit. Ale při intenzívním tréninku jednotlivce počítám od 75 (asi 1 930 korun) do 150 euro na hodinu.

Za jak dlouho jste schopna paměť klienta zdokonalit?

Ideální je jednodenní workshop. Nejprve zjišťuji, jak daná osoba funguje, jak funguje jeho paměť, na to jsou jednoduché metody známé z literatury. Poté vysvětluji, jak by se měl člověk mentálně aktivovat, které paměťové techniky existují, jak se dají využít v praxi. Na konci dne si opět každého účastníka vyzkouším a u 99 procent lidí se paměť opravdu zlepší.

Skutečně stačí jeden den na to, abych měla brilantní paměť?

To ne, ale osvojíte si základní techniky a pochopíte, jak byste je měl aplikovat do všedního dne nebo do pracovního procesu. Pokud na sobě chcete opravdu pracovat, pak doporučuji, po zhruba třech měsících, absolvovat další seminář už pro pokročilé. V něm jdu hlouběji a zaměřuji se na konkrétní potřebu klienta - cizí jazyk, pamatování jmen, zpracování textu...

Jaké metody nejčastěji používáte?

Asociační a loci metoda jsou ty hlavní. Na učení jazyků je ideální metoda klíčového slova a pak osvědčená je metoda master systém – což je kódovací systém na čísla. Díky té jste schopna si zapamatovat opravdu velké množství čísel.

Ačkoliv žijete v Německu, rozhodla jste se svůj nový projekt Brillant Brain rozjet v Čechách. Jedná se o workshopy, na kterých kromě tréninku paměti nabízíte také rozvoj emoční inteligence, image, zaměříte se i na visáž, etiketu a styl oblékání. Proč startujete právě tady?

Našla jsem zde skvělé partnery, kteří mi pomohli. V Německu jsem ve fázi výběru vhodných partnerů. Pomalu se rýsuje i spolupráce na Slovensku a časem bych ráda vstoupila do řady dalších zemí Evropy.

Co byste doporučila jako takovou první pomoc trénování paměti?

Doporučuji začít s cizím jazykem i ve vyšším věku. Jde to pomalu, protože paměť po "třicítce" začíná ubírat na síle, ale je to výborné. Nebo je dobré hrát šachy, jde o ideální paměťový, mentální i vizuální trénink. I křížovky nebo sudoku pomohou.

Říkáte, že je důležitá i strava a způsob života.

Na paměť je důležité, aby strava byla vyvážena a také obsahovala vitamin B, protože ten ovlivňuje nervový systém. Pomoci mohou i preparáty na posílení koncentrace - guarana nebo lecitin. Výborná věc je pak samozřejmě sport.

Nějaký konkrétně?

Jakýkoliv, nejlépe ale vytrvalostní. Sami jsme to s manželem vyzkoušeli při takzvané auditivní disciplíně. To je disciplína, při které je každou sekundu vyslovena jedna číslice a cílem je zapamatovat si co nejvíce číslic ve správném pořadí. Prováděli jsme trénink za pomocí softwaru, kde jsme si nejprve čísla pamatovali v klidném prostředí, a pak přímo na běhacím páse. A výsledky při tom běhu byly vždy lepší. Spousta lidí to podceňuje, není se pak čemu divit, že si na paměť stěžují. Také mohu doporučit jógu.

Jak jste se k trénování paměti dostala?

Když jsem poznala svého manžela, zrovna se připravoval na mistrovství světa v paměťových schopnostech. Chtěla jsem to také zkusit, jsem takový soutěživý typ.

A dohnala jste ho. Jste držitelkou několika zlatých medailí a jednoho světového rekordu. Nechtěla byste opět soutěžit?

Naposledy jsem se soutěže zúčastnila před pěti lety. Samozřejmě, že mě to pořád láká, ale přece jenom už jsem máma dvou dětí, která je zapřažená v práci. Musela bych alespoň rok trénovat, a to si říkám, že za tu dobu stihnu spoustu jiných věcí. Nejvyšších ocenění jsem už dosáhla, teď je čas na předávání zkušeností.

Pamatovat si čísla vám nedělá vůbec žádný problém. Neuvažovala jste někdy, že byste hrála hazardní karetní hry?

Karty hraju ráda, ale svou schopnost jsem například v kasinu nevyužila. Jednou jsme s manželem pořádali kurzy paměti na zámořské lodi a byl nám lodní společností udělen zákaz do tamějšího kasina. Báli se, že bychom vyhrávali. Je ale pravda, že mezi mými klienty se někdy hráči karet objeví.

Nestýská se vám někdy po původní profesi, jste vystudovaná lékařka.

Ne. Já jsem chtěla vždy přednášet a více mne zajímal i obchod. Nakonec jsem u toho také skončila. Moje práce paměťového trenéra mne velice baví a díky své práci mám možnost poznat i spoustu zajímavých lidí. V rodině máme stejně už tolik lékařů, že ani nevadí, že jdu jinou cestou.