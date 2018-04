Mít, či nemít devizový účet?

Máte na výběr ze dvou možností - běžný účet nebo termínovaný vklad. Každý druh má své výhody a nevýhody a je vhodný se pro jiný typ klienta. Pro pravidelné platby je lepší běžný účet, termínovaný vklad spíše pro zhodnocení prostředků.

Běžný účet v cizí měně je stejně jako ten v korunách určen především pro zajištění nutných výdajů a příjmů. K běžnému účtu dostává klient také platební kartu, takže funkce jsou v podstatě totožné s korunovým kontem. Úrokové sazby na běžných účtech se pohybují okolo půl procenta. Založení účtu je zdarma; poplatky za vedení či výpisy jsou zhruba na úrovni korunových běžných účtů.

Termínovaný účet je výhodný zejména pro takové klienty, kteří využijí devizy jen výjimečně a nechtějí, aby jim doma zbytečně ležely bez výnosu. Termínované vklady přinášejí vyšší úrokové zhodnocení než běžné účty - mezi dvěma až třemi procenty - a fungují stejně jako termínované vklady v korunách. Potřebujete-li

vybrat peníze, je potřeba počkat, až uplyne lhůta, na kterou jste je do banky uložili. Při předčasném výběru si banky účtují sankční poplatky ve výši několika procent z vybírané částky, což může být více než například u korunových termínovaných vkladů.

Myslíte si, že je potřeba zakládat devizový účet, ať už termínovaný nebo běžný, používá-li člověk cizí měnu jen jednou do roka na dovolenou? Zeptali jsme se Pavla Sobíška, finančního analytika HVB Bank Czech Republic Zakládání devizového účtu není nutné, může ale ušetřit peníze. Zpravidla se vyplatí před cestou provést bezhotovostní převod do zahraniční měny a výběr hotovosti v této měně. Výhoda zvláště vynikne při vracení nespotřebovaných prostředků zpět na účet. Zkušenosti také ukazují, že majitelé své devizové účty využívají častěji, než původně zamýšleli. Ne všichni z rodiny cestují vždy na dovolené společně a čím dál tím více jednotlivců jezdí do zahraničí víckrát za rok. Nevýhodou je, že banky stanovují většinou pro devizové termínované vklady poměrně vysoký základní vklad či minimální zůstatek, a tudíž nemusí být dosažitelné pro každého. Nejčastěji tak na konto musíte vložit alespoň tisíc eur, případně ekvivalent v jiné měně.

Před koncem roku bylo založení devizového účtu jednou z možností, jak převést zdarma dvanáct zanikajících evropských měn na euro. Varianta to byla levnější než zajít do směnárny. Zvýhodněné podmínky pro zakládání devizových kont některých bank však s posledním prosincem skončily a dnes už banky nabízejí klasické podmínky. Typickým dokladem je například Živnobanka, která loni nabízela založení devizového účtu bez nutnosti složit základní vklad, nyní požaduje jako minimální vklad 700 eur.

Samostatnou otázkou je pak to, v jaké cizí měně zakládat účet. Záleží na tom, chceme-li spekulovat na zhodnocení úspor jen úroky, nebo i zvyšováním kurzu dané měny. Odborníci předpokládají, že česká koruna by se měla zhodnocovat nejen vůči euru, ale i pravděpodobně například vůči dolaru. Takže očekávání, že zlepšíte stav svých úspor tím, že budou v cizí měně, nemusí být na místě.

Co je potřeba k založení devizového konta:

věk 18 let

dva doklady totožnosti - například občanský a řidičský průkaz

složení minimálního počátečního vkladu

Máte již založené devizové konto? Narazili jste v souvislosti s jeho užíváním na nějaké problémy? Podělte se s námi o vaši zkušenost.