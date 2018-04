Mít peníze v bance se nevyplatí, úroky stále klesají

Vložit všechny úspory na termínovaný vklad a očekávat vysoký výnos je v současnosti spíše přání ze žánru sci-fi. Už tak minimální nabízené zhodnocení se díky letním zásahům České národní banky ještě propadlo. Ten, kdo by ještě na začátku června vložil 100 000 korun na termínovaný vklad na 12 měsíců, připsal by si například v České spořitelně úrok 1,1 procenta. Pokud by se vydal do banky v těchto dnech, nabídne mu spořitelna už jen 0,8 procenta.

Obdobně se zachovaly i ostatní finanční ústavy. „U termínovaných vkladů se snížilo úročení v závislosti na délce trvání a velikosti vkladu o 0,1 až 0,15 procentního bodu,“ uvádí Petra Kopecká, manažerka externí komunikace GE Capital Bank.

Ú ročení spotřebitelských úvěrů se nezměnilo

Každá banka sice dá svým klientům méně peněz na úrocích, ale půjčuje za stále stejných podmínek. V oslovených bankách se totiž úrokové sazby spotřebitelských úvěrů nemění. „Úrokové sazby pro spotřebitelské úvěry zůstaly stejné. Klienti mají možnost získat spotřebitelský úvěr Rychlá půjčka od 8,8 procenta,“ popisuje situaci Romana Kubálková z tiskového oddělení Raiffeisenbank.

Obdobně se zachovaly i další finanční ústavy - sazby byly ponechány na stejné úrovni v České spořitelně, ČSOB, Citibank nebo GE Capital Bank. Výjimkou jsou naopak HVB Bank, Komerční banka a Živnobanka, které lehce snížily minimální úrokové sazby pro spotřebitelské půjčky.

H ypoteční úvěry zlevňují

Na rozdíl od spotřebitelských úvěrů v případě hypoték některé banky zareagovaly a řada z nich tak snížila úročení hypoték. Nejde sice o žádné rapidní poklesy, ale každá desetina procenta představuje u milionové hypotéky nezanedbatelnou sumu. Mírný pokles naopak zaznamenaly hypotéky poskytované Českomoravskou hypoteční bankou, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank a Živnobanky.

Jak se změnilo úročení hypoték - pětiletá fixace úroků Banka červen 2003 srpen 2003 Česká spořitelna* 4,60 4,60 ČMHB 4,95 4,80 GE Capital Bank 4,89 4,60 HVB Bank 4,90 4,60 Komerční banka 4,96 4,53 Raiffeisenbank 4,70 4,50 Živnobanka 5,10 4,70

Poznámka: *program TOP Bydlení, údaje jsou uvedeny v procentech

Zdroj: banky

Zlevnění úvěrů na bydlení nemohou čekat zájemci v České spořitelně. „Úrokové sazby platné jak pro program TOP Bydlení, tak pro hypotéky mimo něj zůstávají v platnosti od 2. června 2003,“ uvádí Věra Čarná z oddělení externí komunikace České spořitelny.

J ak to bude s úroky dál?

Jakýkoli posun úrokových sazeb směrem nahoru závisí na centrální bance. Ta však takový krok udělá pouze v případě, že by rostla inflace - tedy růst spotřebitelských cen. Podle odborníků by už Česká národní banka úroky snižovat neměla. Helena Horská, analytička České spořitelny, k tomu říká: „Věřím, že červencové snížení sazeb bylo poslední. Česká národní banka tak dokončila téměř dva roky dlouhý cyklus snižování sazeb reagující na nízkou inflaci a silnou korunu.“

Změnu trendu ve vývoji úrokových sazeb předpokládají odborníci až v příštím roce. „V roce 2004 lze v souvislosti s připravovanými změnami daní, vstupem České republiky do Evropské unie, ale i současnou neúrodou v zemědělství očekávat růst inflace, na což centrální banka bude muset reagovat zvýšením úrokových sazeb,“ míní Vladimír Tomšík, hlavní ekonom Newton Holding.

K am uložit peníze?

Současná situace skutečně nepřeje úsporám ležícím na účtech v bankách. Podle názoru finančních analytiků je třeba se poohlédnout po jiných variantách. Helena Horská radí: „Pokud chce člověk vyšší výnos než v bance, ale za srovnatelné jistoty, měl by uvažovat o penzijním či životním kapitálovém pojištění, eventuálně stavebním spoření. „Pro investory preferující menší riziko bych doporučil nákup dluhopisů, jejichž výnos je vyšší než úrokové sazby z termínovaných vkladů,“ dodává Vladimír Tomšík.

Ten, kdo se nebojí riskovat, může zkusit i akciové podílové fondy, jejichž výkonnost se začíná pomalu zvedat. Vladimír Tomšík doporučuje i další možnost: „Střadatelům, kteří chtějí investovat vyšší částky, bych doporučil investovat do nemovitostí nejen v Praze či Brně, ale například i v okolí průmyslových zón.“

Jak se změnilo úročení termínovaných vkladů - vložená částka 100 000 korun na 12 měsíců Banka červen 2003 srpen 2003 Citibank 0,80 0,54 Česká spořitelna 1,10 0,80 ČSOB 0,75 0,60 eBanka 1,00 0,75 GE Capital Bank 0,80 0,70 HVB Bank 0,89 0,70 Komerční banka 0,64 0,50 Raiffeisenbank 1,00 0,65 Živnobanka 0,93 0,64

Poznámka: údaje jsou uvedeny v procentech

Zdroj: banky

