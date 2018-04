Mix kontokorentu a kreditky vám přináší levný úvěr

Nejlevnější nebo pořádně drahé peníze

Nejvýznamnější výhodou kreditních karet proti kontokorentům je tzv. bezúročné období (45 - 55 dnů). Jde o maximální dobu, po níž získáte půjčku bez navýšení. Ovšem jen tehdy, pokud v této lhůtě uhradíte celou dlužnou částku.

Nesplníte-li tuto podmínku, počítejte se standardní úrokovou sazbou přibližně v rozmezí 18 až 27 procent. Totéž platí v případě, že dluh na vaší kreditní kartě splácíte pouze částečně, přinejmenším ve výši minimální splátky. Ta je obvykle vyjádřena procentem z vyčerpané částky, například 5 procent. Splácení celkového dluhu si musíte zpravidla zajistit sami, minimální splátku si banka strhává inkasem z osobního účtu.

Nekonečný úvěr

Kontokorent (přečerpání účtu) lze charakterizovat jako „věčný úvěr“. Obvykle totiž smlouvu o úvěru s bankou uzavíráte na dobu neurčitou, splatnost bývá roční. Nejpozději do dvanácti měsíců od prvního čerpání je třeba dluh s úroky vyrovnat (byť na jeden jediný den), teprve pak jej můžete využívat nadále. Kontokorent se splácí průběžně příchozími platbami, naopak k čerpání dochází až v okamžiku, kdy na účtu nezbývají peníze vlastní.

STAV VAŠICH DLUHŮ

lze kontrolovat on-line

Nabízené úrokové sazby kontokorentů jsou nižší než u kreditních karet, většinou mezi 8 a 18 procenty. U větších úvěrů může banka vyžadovat zajištění v podobě ručení třetí osobou, s čímž se u kreditek nesetkáte. Musíte být také majitelem účtu v té bance, kde o kontokorent žádáte - také tato podmínka u kreditek zcela odpadá.

Kombinací získáte maximum

Kreditní karta a kontokorent se dokáží poměrně dobře doplňovat, je tedy možné spojit maximum výhod obou. Banky totiž většinou nenabízejí bezúročné období, které se vztahuje i na hotovostní transakce, jako je výběr z bankomatu (výjimkou jsou pouze Komerční banka, ČSOB a Poštovní spořitelna). Proto je vhodnější hotovost vybírat i za cenu čerpání kontokorentu, platby u obchodníků je lépe nechat na kreditní kartu.

Kromě rozlišení bezúročným obdobím existuje mezi kreditní kartou a kontokorentem ještě jeden zásadní rozdíl. Kontokorent je vhodnější využít pro úvěr, který hodláte splácet delší dobu (například 7 měsíců), vyjde totiž vzhledem k nižšímu úroku levněji než kreditní karta.





Klady Zápory Kontokorent - navázání přímo na účet

- jediný výpis

manipulace s úvěrem jako s úsporami - úrok běží okamžitě po čerpání

- bankomat nerozlišuje úvěr a vlastní úspory

- třeba převádět splátky Kreditní karta - bezúročné období

- možnost navázat další služby

- příchozí platby jsou splátkou automaticky - majiteli snižuje bonitu

- zvláštní výpis

- vyšší úroky

Aby bylo možné si však udělat představu o tom, jak finančně náročné jsou kreditní karty a kontokorenty, podívejme se na konkrétní případ. Zajdete do obchodu a utratíte více, než jste plánovali.

Nákup jste pořídili 1. dubna, platili jste kreditní kartou a stál 3500 korun. Do konce měsíce jste ještě kreditkou zaplatili dalších 1500 korun, celková dlužná částka pak k 30. dubnu činila 5 000 korun.

Celý dluh plánujete do 15. května vrátit, čímž hodláte využít bezúročného období. Mzda přichází na konto pravidelně 12. den, proto podmínku 100% úhrady celkové dlužné částky ve stanovené lhůtě splníte snadno. Půjčili jste si tedy na 42 dní, na úrocích nezaplatíte nic. Bohužel však jste na konci května zjistili, že se svými penězi do příští výplaty nevystačíte. Co dál?

Nyní přichází na řadu kontokorent, jelikož se bezúročné období u vaší kreditní karty nevztahuje na hotovostní transakce. Hlavní úlohou kontokorentu je vyrovnávat časový nesoulad mezi příjmy a výdaji na účtu. Prvního června proto vyberete jednorázově chybějící hotovost, a to ve výši 5000 korun.

Celou částkou již čerpáte kontokorent, a to od 1. do 11. června (12. června je již na účtu mzda, která úvěr zcela kryje). Počítáme-li s nejlevnější variantou na trhu, zaplatíte za tuto půjčku 12 korun = 1,097 Kč na den (Waldviertler Sparkasse, roční úrok u kontokorentu nabízí 7,9 %).

Budeme-li naopak uvažovat o variantě nejdražší, přijde vás stejná půjčka na 27,50 Kč = 2,49 Kč na den (GE Money Bank, roční úrok u kontokorentu nabízí 17,9 %).

TRIK S KREDITNÍ KARTOU

umožní úvěr jen za 8 % ročně

Kreditka vám sníží bonitu

Vždy je třeba mít na paměti, že jak kontokorentní úvěry, tak kreditní karty jsou úvěry určené ke krytí momentálního finančního nedostatku a v tomto smyslu by se také měly používat. Zpravidla je finanční poradci doporučují do limitu 30 tisíc korun. Pokud jsou ale vaše finanční požadavky vyšší, bude lépe zvážit možnost některého ze spotřebitelských úvěrů.



Opatrně je s těmito bankovními produkty třeba zacházet i v okamžiku, kdy uvažujete například o hypotečním úvěru. Kreditní karty mají totiž přímý vliv na vaši bonitu (schopnost dostát svým závazkům řádně a včas), a to i v případě, že vám jen tak leží bez užitku doma v šuplíku.

Do vašich povinných výdajů se na rozdíl od kontokorentu totiž započítá minimální splátka kreditní karty. Tehdy se může vyplatit kartu raději zrušit. Kontokorent bude v tomto případě naopak přínosem a vhodnou rezervou pro případ, kdy jednoduše nevyjdete se svými penězi.