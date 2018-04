Mladí ekonomové se uplatňují v praxi

Míra nezaměstnanosti mladých absolventů ekonomie na Masarykově univerzitě (MU) v Brně se za sledované období pohybovala na velice nízké úrovni - do dvou procent. Ve srovnání s celorepublikovými údaji jde o podprůměrné hodnoty. Téměř 80 procent absolventů, kteří byli jeden až tři roky v praxi, pracuje. Dobré uplatnění absolventů ekonomických fakult potvrzují i personalisté. "Zájem je především o absolventy obchodu, marketingu a financí.

Zaměstnavatelé dále požadují informatiky a odborné technické profese," říká Barbora Tomšovská z personální agentury Wrigtson Urguhart.



Kdy a kde hledat práci



Téměř polovina absolventů získává pracovní místo ještě před promocí, naproti tomu 8,2 procenta našlo práci až šest měsíců po ukončení školy. Zde s největší pravděpodobností nejde o nemožnost najít práci, ale o využití příležitosti vytvořit si "poslední souvislé volno". Při hledání zaměstnání se ekonomové spoléhali zejména, a častěji než ostatní absolventi, na vlastní přičinění a dále na pomoc rodičů a známých. Více než ostatní také využili i služeb poradenských firem.

Hledání zaměstnání označilo ve výzkumu za poměrně nebo úplně snadné celkem přes 60 procent respondentů. Jako velmi obtížné se nalezení odpovídajícího místa jevilo pouze přibližně třem procentům absolventů. Mladí ekonomové působí nejčastěji v soukromých zahraničních nebo českých firmách, ve státních podnicích či institucích jich je pouze necelých 20 procent.Absolventy Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně můžeme nejčastěji najít zejména v oblasti služeb podnikům (právní, účetní, daňové poradenství, zpracování dat, počítačové poradenství, reklama, výzkum veřejného mínění apod.), peněžnictví, správě, zpracovatelském průmyslu a sféře obchodu. Ekonomové v menší míře (44,5 %) než ostatní absolventi MU (76,7 %) pracují v pozicích, které by přesně odpovídaly vystudovanému oboru. To podle odborníků odráží jejich širší vzdělanostní profil a možnost nasazení v různých oblastech. Ekonomové také častěji pracují na místech, která vyžadují jen středoškolské vzdělání s maturitou.Ekonomové mají v současnosti ze všech absolventů Masarykovy univerzity druhé nejvyšší mzdy hned po informaticích. Aktuální údaje z posledního výzkumu ukazují, že ekonomové, absolventi z roku 2001, pobírali plat ve výši 24 513 korun s tím, že tento plat se za dva roky od nástupu zvýšil na 167 procent, čímž dosahují nejvyšší dynamiky platů na škole.V průměru tak jejich výplatní páska zaznamenává měsíční nárůst o 502 korun. Výšku platu navíc určuje několik hlavních faktorů: ****** pohlaví absolventa (muž ekonom pobírá v průměru plat 25 542, zatímco žena jen 19 410 korun) ****** typ podniku (vyšší výdělky jsou spojeny zejména s působením v zahraničních firmách 27 841 korun) ****** hospodářské odvětví (nejvyšší výdělky jsou dosahovány zejména v peněžnictví 27 597 korun a službách pro podniky 24 124 korun) ****** velikost bydliště (v Praze berou ekonomové-absolventi 34 983 korun, ve městech nad 100 tisíc obyvatel 22 658 korun, v menších sídlech vydělávají méně).V posledním z výzkumů (rok 2001 až 2002) byl také zjišťován zájem absolventů o práci v zahraničí. Ten má 43 procent ekonomů. Chtějí pracovat zejména ve Velké Británii, Německu, USA, Francii a Rakousku. Pozitivní je také fakt, že přes 70 procent absolventů by chtělo znovu studovat stejnou fakultu.Kompletní výsledky posledního výzkumu uplatnění absolventů MU jsou dostupné na adrese: http://www.rect.muni.cz/pcentrum/pcmu/pruzkumabs97-00.php