Mladí lidé pohořeli v testu finanční gramotnosti, senioři se podceňují

Mezigenerační test Společnost Partners testovala českou populaci v srpnu 2011.

900 dotázaných lidí rozdělila do tří generačních skupin: mladí: 15-25 let

střední věk: 35-50 let

senioři: nad 60 let Dotázaní z jednotlivých skupin odpovídali na otázky mapující jejich finanční znalosti.

Zároveň vyjádřili názory i na finanční gramotnost ostatních generačních skupin.