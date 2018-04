Zajistit bezpečnost v práci? To je druhořadé, míní některé firmy

, aktualizováno

Pro některé firmy je prvořadé ekonomické přežití a teprve potom snaha zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Doplácejí na to zejména mladí zaměstnanci ve věku od 15 do 24 let. Počet zranění v práci je u nich ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi víc než dvojnásobný, ročně utrpí šest tisíc úrazů.