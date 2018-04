Mladí: nižší poplatky a lepší úrok

Jednou měsíčně v určený den leželo doma na stole tři sta korun. Ty měla Hana Bartošová k dispozici, když v osmdesátých letech studovala vysokou školu. Její osmnáctiletá dcera Nela, která začala studovat letos v září, už na hotové peníze čekat nemusí. Vlastní dva účty, jeden spořicí v ING a studentské konto v České spořitelně včetně platební karty. Je vidět, že nemíří na školu s ekonomickým zaměřením náhodou.

Dokázala si totiž vybrat nejlépe úročené spořicí konto a zná výhody konta pro mladé. „Vím, že studentský účet je pro mě výhodnější než obyčejný. Je levnější,“ říká. Chtějte služby zdarma Vedení účtu pro mladé bývá zdarma, popřípadě za mírný poplatek zhruba kolem 20 korun měsíčně, v rámci něhož si student kupuje balíček služeb. Rozdíl mezi jednotlivými bankami spočívá mimo jiné v rozsahu transakcí, které jsou v rámci balíčku zdarma a za které se naopak platí.

Pokud chcete vybrat co nejlevnější službu, udělejte si mezi bankami průzkum. Zeptejte se, zda je bezplatný výběr z bankomatů, vydání platební karty, transakce zadávané elektronickou cestou, příchozí platby a vedení účtu včetně zasílání výpisu. Všechny tyto služby totiž můžete získat v rámci konta pro mladé zdarma. Jde jen o to, vybrat správný produkt a banku.

V porovnání s „dospělými“ účty tak může mladý klient díky službám zdarma ušetřit obvykle několik desítek, ale i více než sto korun měsíčně. Záleží na tom, jak moc konto používá.

Kdo je nejlepší

Podle hodnocení internetového serveru Fincentrum nabízí největší počet bezplatných služeb ČSOB (ČSOB Studentské konto Plus). Nadstandardní je zejména bezplatné vedení embosované karty spolu s neomezeným počtem výběrů z vlastních bankomatů zdarma či bezplatné příchozí a elektronicky zadané tuzemské platby.

Zástupce banky Martin Jarolím vysvětluje výhodu embosované platební karty: „Lze ji lépe využít například při cestě do USA. Elektronickou kartou tu téměř není možné zaplatit,“ říká. Vysokoškoláci mají navíc možnost přečerpat konto až o 20 tisíc korun. Fincentrum dobře hodnotí i Program Student+ České spořitelny. Je výhodný zejména díky výhodnému kontokorentu, který majitelé účtu získají, aniž musí dokládat příjem.

Banky se ptají na věk

Podobná konta nabízejí i další banky. Jejich nabídky se liší mimo jiné výší kontokorentu, typem platební karty nebo přímého bankovnictví v rámci balíčku služeb. Různý je i věk, do kterého můžete zvýhodněný účet využívat. Zatímco v GE Money Bank je konto určeno lidem od 15 do 24 let, v Komerční bance či České spořitelně je horní hranice stanovena na 30 let. Ve většině případů musí klient starší devatenácti let předložit potvrzení o studiu, a to každý rok. Výjimkou je ČSOB, které doklad stačí vidět jen jednou.

Svůj účet mohou mít i malí

Banky dnes nezapomínají ani na velmi mladé klienty. Produkt Xtra konto České spořitelny je určený pro desetileté až patnáctileté děti. Dispoziční právo k účtu však zůstává na rodičích. To znamená, že mohou svým potomkům nastavit mimo jiné rozsah transakcí.

Stejně starým klientům je určen i program MINI Poštovní spořitelny. Ještě dál zašla ČSOB, konto Slůně mohou rodiče zařídit i právě narozeným dětem s tím, že od osmi let si může potomek vybírat pomocí platební karty kapesné z bankomatu. Spořicí účet pro děti od narození s možností vkládat a vybírat bez výpovědní lhůty nabízí mimo jiné i Komerční banka pod názvem Beruška.

Raiffeisenbank má pro děti Včeličku, Volksbank Rybičku...

Finanční ústavy přidávají mladým klientům ještě takzvané bonusy, například proplacení karty ISIC nebo zvýhodněné úvěry. Benefity by však rozhodně neměly být hlavním motivem při výběru konta a banky. Rozhodující jsou poplatky a nabídka služeb.

7 TIPŮ pro výběr správného konta

1. Hledejte služby zdarma

Vyberte banku podle výše poplatků. Bezplatně totiž můžete někde získat výběry z bankomatu, vydání platební karty, zadávání transakcí elektronickou cestou, příchozí platby, vedení účtu a výpisy zasílané poštou.

2. Ujasněte si podmínky

Hleďte při výběru na rozsah služeb. Pokud jede student do ciziny, může se mu hodit embosovaná platební karta a internetbanking.

3. Nehleďte jen na bonusy

Nenechte se zlákat časově omezenými bonusy a benefity, například encyklopedií zdarma. Pokud tato nabídka nejde ruku v ruce s nabídkou kvalitních služeb za nízké poplatky, nevyplatí se.

4. Zvažte potřebu půjčky

Uvažuje-li student o půjčce, hleďte na podmínky kontokorentu – jeho výši, poplatky s ním spojené i úrokové sazby.

5. Přepočítejte úroky

Pokud nebudete mít na účtu vysoký zůstatek, řádově desítky tisíc korun, není úrok příliš důležitý, rozdíl ve výnosech se při nízkém zůstatku bude pohybovat nejspíš v korunách.

6. Porovnejte banky

Udělejte si předběžný plán používání účtu (počet výběrů z bankomatu, platebních transakcí a podobně) a spočítejte, kolik měsíčně dáte za poplatky včetně částky za vedení účtu.

7. Nezapomeňte na věk

Ujasněte si, do jakého věku chce dítě studovat. Některé banky nabízejí studentská konta do 24, jiné až do 30 let.