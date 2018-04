Mladíci podnikající s čokoládou: přes flirtování k zisku

"Čokoláda je vášeň a k ní flirtování prostě patří," dostala se mi odpověď, s níž nelze než souhlasit. Nedivte se, že mne zajímalo, jak si mladí muži s takovým přístupem v obchodě vedou.

Je prodej belgické čokolády vaše první podnikání?

Je to naše první společné podnikání v této sestavě. Čtveřice složená ze dvou protřelých obchodníků a dvou intelektuálů, když schválně použiji co nejhloupější slovo, aby vynikl kontrast protikladů, ze kterých se snažíme vytvářet doplňující se celek.

Podnikáte teprve půl roku, co jste dělali dosud?

Pokoušeli osud. Studovali genetiku, respektive komunikaci a prodávali auta, potraviny nebo smíšené zboží. Pěstovali jsme si vtip, vkus a zcela nevědomě se všemožně připravovali na to, co děláme teď - aspoň soudě podle toho, jak často slyšíme nějakou variaci věty: "Jste muž na svém místě."

Proč právě čokoláda?

Čokoláda je potěšení a zároveň zdroj slasti. Působí okamžitě, univerzálně a je poměrně snadno přístupná. Vykazuje znaky drog, její konzumace stejně jako prodej je však legální a dokonce, v dnešní hyperkorektní době, ještě i zcela legitimní. Na rozdíl od alkoholu, cigaret, sexu, přejídání...



Přišlo nám docela pikantní tuto poslední legální a společensky přijatelnou drogu prodávat přímo pod lampou, ve velkých nákupních centrech.



Dnes firmy vyrábějící energetické nápoje vlastní např. stáj formule 1, tak proč nevydělávat právě na čokoládě, která kromě obdobného působení také báječně chutná.

Nemáte obavy z neúspěchu? Čokoládu dnes nabízí kdekdo.

Otázka je, nemáme-li mít spíš obavy z úspěchu. Na neúspěchy jsme zvyklí, a když se přihodí, jedeme dál, nejspíš každý svojí cestou, svým tempem, za svým osudem. Ovšem co budeme dělat, když to poběží a my zůstaneme přivázáni u káry, kterou jsme rozjeli a jež nabírá na rychlosti, to je o dost složitější a závažnější úvaha.



Jinak kdeco nabízí kdekdo a úspěch či neúspěch závisí na mnoha faktorech. My stavíme na osobním pozitivním přístupu, tudíž pro nás je úspěchem každý, kdo odchází spokojen.

Kdo vaši čokoládu vyrábí a kde?

Jedna milá krásná dáma Petra Kovandová a její pružné zaměstnankyně na malebném jihu Čech v Černovicích u Tábora. Tam, z nejlepších náplní a belgické čokolády, ručně a s láskou vyrábí naše pralinky.

Ty prostory máte pronajaté?

Ano, máme za běžných podmínek pronajata ta nejlepší místa - zatím ve dvou obchodních domech - na Národní třídě a v Letňanech. Proč právě tam? Proč ne nějaký útulný kamenný krámek v hezké uličce? Oni vědci, co zkoumají lidské chování, už chvíli hovoří o nákupních centrech jako o svatyních, kam lidé vcházejí a stávají se v jasném zářivkovém světle součástí společenství "Vyvolujících z nabídky". A ono je to fakt někdy hezky vidět, jak si tyto efemérní sugesce užívají..





Vyplatí se vám nájemné?

No, je to asi takhle; ne že bychom si kupovali mercedesy, ale na benzin a naftu máme. A vyplatí se nám milionkrát ta zkušenost a radost, kterou tu čerpáme.

V čem jste lepší než konkurence?

V tom, že máme své klientky a klienty doopravdy rádi. Musíme, jinak bychom se z nich zbláznili. Ne, vážně, jíme hodně čokolády a to je skutečně pokrm nebeské lásky, takže si ty výměny užíváme a troufáme si říct, že snad tu a tam i naši zákazníci. A to, že jsme dražší, děláme vlastně taky pro ně, aby si mohli ještě lacino dopřávat pocit luxusu. Těm, kdo na naši hru přistoupí, bohatě kompenzujeme a oni to už dobře vědí.

Koho vlastně považujete za konkurenci a proč?

Za konkurenci paradoxně považujeme řezníky, protože jediný argument, proč si nedat naši čokoládu je (kromě zákazu od lékaře) to, když někdo prostě sladké nejí a dává přednost klobáskám. Jinak kdo mlsá a ochutná, většinou se s nadšením vrací. Ještě se nikdo nevrátil nespokojen. Takže, jestli to čte někdo, komu u nás nechutnalo, přijďte prosím říct, ať s tím můžeme něco udělat!

Co vás na té práci baví?

Fakt, že pracujeme s radostí. Nemyslím tím, že máme radost z práce, to samozřejmě máme ohromnou, ale že pracujeme s radostí těch lidí, s očekáváním radosti, kterou někomu způsobí dárkem, nebo slasti, kterou způsobí sobě, ať už v klidu doma, hltavě na ulici, nebo nestydatě přímo před námi. Těší nás, že na náš krám je radost pohledět a pozorovat, jak se polovině lidí, co jdou okolo, rozzáří oči, když spatří výlohu s čokoládou. A z té poloviny zase nejméně polovina neodolá a oblízne se. Pak stačí na ně už jen promluvit a nabízet...

Myslíte, že zaměstnanci nevkládají do prodeje tolik jako majitelé?

Někdy naopak mohou do prodeje vnést větší uvolněnost než majitelé svázaní povinnostmi splácení a plánování, ale zase nůž na krku vytváří tlak, pod kterým se dopouštíme největších výkonů. Takže se samozřejmě snažíme aspoň trochu stresovat, i navzájem, abychom se nažhavili do svých individuálních provozních teplot. U zaměstnanců jde o motivaci. Nejjednodušší je kombinace negativní a iniciativní, pouštění hrůzy a systém rozděl a panuj. Aby měli pocit, že jsou svými pány a přitom šlapali jako hodinky. Ale hlavně je to musí bavit.

Jak zákazníky získáváte?

Oční kontakt je rozhodující. Za nás láká sama čokoláda. Má ostatně oko ve svém názvu. Takže my v podstatě nerušíme a nemusíme vyvolávat jak na trhu, jen se vhodným slovním doprovodem snažíme dotvořit atmosféru příjemnou pro výběr laskomin. Na nikoho nijak neútočíme, fyzický kontakt je už kvůli konstrukci prodejen vyloučen, i když bychom se mu někdy možná nebránili. (smích) Tak nějak hledáme společnou notu, aby obchod proběhl co nejuspokojivěji pro obě strany. Nutno konstatovat, že nálada obou stran v průběhu výběru čokoládových kousků obvykle stoupá.

Co takhle nějaký recept na závěr?

Není to nic nového, je to vlastně ten nejstarší způsob konzumace čokolády o jakém víme: hořká čokoláda s chilli. Tato kombinace nás vrací k tomu, proč lidé čokoládu začali používat – ne pro její chuť, tu dodává až cukr a různé přísady, přidávané až v jejích evropských dějinách, ale pro její účinky, které se působením chilli na sliznice a krevní oběh dostaví rychleji a výrazněji. Zkuste a poznáte, proč si čokoládu pro sebe vyhradila původně jenom smetánka, proč její latinský název zní v překladu pokrm bohů (Theobroma) a proč za ni Casanova utrácel celé jmění.