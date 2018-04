Mladiství mají při práci zvláštní pravidla

Mladistvý, který chce pracovat, se s první odlišností setká již při uzavírání pracovní smlouvy. Zaměstnavatel je totiž povinen si vyžádat vyjádření jeho zákonného zástupce. Není sice nezbytné, aby rodič takového zájemce o práci souhlasil s uzavřením pracovního poměru, pokud však nesouhlasí, může to být pro zaměstnavatele důvodem, aby s mladistvým odmítl pracovní poměr uzavřít. Zákonný zástupce může také navrhnout úpravu pracovní smlouvy, protože mladý člověk přece jen nemá takové právní zkušenosti jako dospělý.

Podobná situace nastává i v případě, že pracovní poměr tohoto zaměstnance končí. Pokud výpověď dává zaměstnavatel, je povinen o tom zákonného zástupce vyrozumět (ovšem pouze vyrozumět, nemusí si vyžadovat žádný souhlas či vyjádření). V případě, že by pracovní poměr rozvázal mladistvý zaměstnanec nebo pokud by končil dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření jeho zákonného zástupce. Smyslem této právní úpravy je, aby rodiče věděli, co jejich potomek a za jakých podmínek dělá.

Zákoník práce dále rozlišuje dvě kategorie mladistvých zaměstnanců - mezi 15. a 16. rokem a mezi 16. a 18. rokem věku.

Největší omezení jsou pro zaměstnance mladší 16 let, kteří mohou týdně odpracovat jen 30 hodin a za žádných okolností nesmějí pracovat v noci.

Ti, kteří jsou starší šestnácti let, ale mladší než osmnáct let, mohou pracovat nejvýše 40 hodin týdně (stejně jako dospělí zaměstnanci), avšak ani u nich by to nemělo být v nočních hodinách.

V noci mohou vykonávat práci, pokud je to nezbytná součást přípravy na jejich povolání, ale ani v takovém případě nesmí noční práce přesahovat jednu hodinu a musí navazovat na jejich běžnou pracovní směnu. Žádný zaměstnanec mladší osmnácti let nesmí pracovat přesčas.

Jejich odměna musí být stanovena v souladu s obvyklými pravidly odměňování. U nich však platí nižší minimální mzda než u dospělého zaměstnance to znamená 80 procent základní minimální mzdy při pracovní době 40 hodin týdně, tedy 6056 korun za měsíc.

Podstatná omezení při zaměstnávání mladistvých spočívají v tom, že do osmnácti let je zakázán výkon mnoha druhů prací, a to s ohledem na správný tělesný i duševní vývoj člověka.

Těmto zaměstnancům je například zakázána práce ve strnulé poloze bez možnosti její změny, práce s určitými druhy chemických látek, v nepříznivých klimatických podmínkách a podobně.