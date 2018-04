Mladý pár ušetří na provozu počítače

Hana Mixánková a Jan Hencl mají všechno pečlivě spočítané. Šetří na každém kroku, jejich finanční rozpočet je totiž velmi napjatý, a tak jim nic jiného nezbývá. Nesvítí ve více místnostech najednou, perou převážně na nižší teploty, jsou si vědomi i toho, že by místo stolního počítače měli používat notebook. Faktury za platby energií, SIPO i záruční listy přístrojů mají pečlivě srovnané v šanonu. Dokonalost sama.

"Ještě jsem nenarazil na domácnost, která by měla tak dobrý přístup," řekl po pár minutách rozhovoru s mladým párem a zběžném nakouknutí do tří místností panelákového bytu Lukáš Smažík z poradenského a informačního střediska PRE. Ten spolu s námi přijel zmapovat spotřebitelské chování pardubické domácnosti.

Obávali jsme se, že u Hanky a Jana nepřijdeme na nic, v čem bychom jim mohli poradit, aby ušetřili. Úspora nákladů přitom byl hlavní důvod, proč na výzvu MF DNES zareagovali. "Na byt máme hypotéku, Hana při studiu pracuje na poloviční úvazek, už teď všechny měsíční příjmy utratíme, obáváme se proto přicházejícího zdražování energií. Chceme odhalit, kde máme rezervy, jak lépe hospodařit," prozrazuje Jan.

Mladý pár * Hana Mixánková, 24 let, studentka filozofické fakulty v Pardubicích, obor muzeologie, pracuje na poloviční úvazek jako úřednice * Jan Hencl, 26 let – IT Test inženýr * další obyvatelé domácnosti: dva potkani Iris a Kirké a dvě andulky Artur a Eleanora Žijí v panelákovém bytě 3+1 o rozloze 60 m2 v Pardubicích. Rádi poslouchají hudbu a dívají se na filmy.

Účet mladého páru

Partneři Hana a Jan platí měsíční zálohy na bydlení 3 941 korun, z toho za elektřinu dají 990 korun, 45 korun za rozhlas, 135 za televizi a zbytek jde do fondu oprav.

Účet za elektřinu spotřebič použití (týdně) náklady na elektřinu (za rok) mikrovlnná trouba 1 hodina 165 Kč varná konvice 1,5 l vody denně 285 Kč lednička v provozu stále 1 470 Kč pračka třikrát týdně 655 Kč stolní počítač s LCD monitorem 55 hodin 2 460 Kč notebook 60 hodin 825 Kč ozvučení - domácí kino 60 hodin 360 Kč + 270 Kč* wi-fi v provozu stále 270 Kč vysavač půl hodiny 210 Kč světla 8 úsporných žárovek 15 až 20 W 4 obyčejné 30 až 60 W 1 260 Kč myčka 4 cykly týdně 1 100 Kč další drobné spotřebiče

(žehlička, fén, mixér, šlehač, topinkovač, tiskárna) cca 200 Kč celkem 9 530 Kč Poznámka: Počítáme běžnou roční spotřebu rodiny v cenách pro rok 2009 podle stávajícího dodavatele a tarifu – 5 korun za 1 kWh. Rozdíl v účtu a zaplacené faktuře je pravděpodobně způsoben vlivem úniku elektřiny. * Druhá částka je za provoz ve spícím režimu stand by. Autor: (bar)

Vyplatí se minivěž, ušetří až 95 procent

Největším problémem domácnosti se nakonec ukázal stolní počítač. Odhalily to měřáky, které byly k přístroji týden připojené. Hanka s Janem počítač zapínají spolu s audiosystémem hned po příchodu a poslouchají přes něj hudbu. Pár nevlastní televizi, proto i zprávy sleduje přes internet. Zároveň na PC několik hodin denně pracují a také si na něm pouštějí filmy. Je to jejich vášeň, ve své DVD kolekci mají 250 kousků.

Počítač je tak zapnutý osm hodin denně a za takový provoz pár zaplatí téměř tři tisíce ročně. Audiosystém navíc nechávají 15 hodin denně v režimu stand by, což je přijde na další tři stovky za rok. "Kdyby poslouchali hudbu přes minivěž s CD přehrávačem, uspořili by za hodinu provozu až 95 procent," vypočítal Lukáš Smažík.

V lednici je pořádek

Jan s Hanou rádi vaří. Na plynový vařič staví hrnce vždy přikryté pokličkou a třeba na hovězí maso používají tlakový hrnec. Ten totiž přípravu jídla urychlí a ušetří energii. Vaří šestkrát týdně, ale v elektrické troubě pečou jen zřídka. Mikrovlnnou troubu používají jen na ohřev hotových jídel.

V ledničce má každá potravina své místo. Dobře se v ní orientují, a tak dvířka nezůstávají dlouho otevřená. Ani Jan neprojevuje typickou mužskou vlastnost "koukat do lednice jako na televizi". Potraviny skladují v plastových nádobách uzavřených víčkem, a to i v mrazáku. "I zmrzlé tekutiny se odpařují a vytvářejí námrazu, ta zvyšuje spotřebu chladničky. Skladováním potravin v uzavřených nádobách tomu můžete předejít," vysvětluje Smažík. Ledničku odmrazují dvakrát do roka.

Vadou na kráse je její umístění, stojí hned vedle radiátoru a u okna. "Víme, že to tak není správně, ale opravdu ji nemáme kam jinam dát," říká Hana. Přitom rozloha 60 m2 není málo a byt by měl poskytovat možnost ledničku přemístit. Je ale zastavěný nábytkem a působí jako mnohem menší.

Nádobí myje Hana v myčce obden. Pokud jsou zbytky jídla na nádobí příliš zaschlé, zapne ten nejvyšší program, čerstvě špinavé nádobí myje na 65 °C. Výjimečně opláchne nádobí v ruce.

Prádlo pere nejčastěji na 40 °C. Černé oblečení, Janovy košile a Hančiny blůzy stačí na 30 °C. Kapesníky, ručníky a povlečení vyváří.

Záclony přes radiátor? Tady nevadí

Jedinou chybou, kterou jsme při návštěvě odhalili na první pohled, byly záclony pověšené hluboko přes radiátory a také křeslo postavené před jedním z nich.

"Ale my vůbec netopíme, ani v zimě, já naopak pořád větrám," objasnila nám situaci Hana. Teplo jim zařizují sousedé. Ti zřejmě topí dost a trubky, které procházejí bytem našeho páru, sálají teplo. Obecně rozšířené pochybení se záclonami přes radiátor v jejich případě neplatí.

Mohou ušetřit 38 %

Odborník radí Janovi a Haně: úspora zadarmo

Během osmihodinového provozu počítače od něj odbíháte, děláte pěti- až třicetiminutové přestávky, při nichž je počítač stále v činnosti. Pouze přechodem do úsporného režimu během těchto pauz snížíte spotřebu PC na minimum. Roční úspora 370 korun.

Úspora za tisíce

Máte doma nainstalovaný třífázový jistič, což je ve vašem případě zbytečné. Nemáte žádný velký spotřebič, který by to vyžadoval. Stačil by jistič jednofázový. Výměna by přišla na 600 až 1 000 korun. Díky ní uspoříte 585 korun za rok, což se už v druhém roce vyplatí.

Denní spotřeba vaší domácnosti uvedená na fakturách se liší od našich výpočtů, je neopodstatněně vysoká. Doporučil bych proto kontrolu revizním technikem, jestli elektřina někde v kabelech neuniká. Revizi pořídíte do 3 000 korun, investice se vám do roka vrátí.

Úspora za víc

Pokud si pořídíte notebook, který lze dnes sehnat za 10 tisíc korun, a nahradíte jím stolní počítač, úspora na provozu techniky by činila 338 kWh, tedy 1 690 korun za rok.

Změna dodavatele pro ně není zajímavá

Hencl a Mixánková: ČEZ – D02d (3x 25 A), roční spotřeba VT 2 133 kWh