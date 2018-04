Mladý šéf, starší podřízený = konflikt?

Zvláště v profesích vyžadujících kreativitu, počítačovou gramotnost a perfektní znalost cizích jazyků je dávána přednost mladým lidem. Není mezi nimi výjimkou třicátník na vedoucím postu. "Zájem o mladé vedoucí pracovníky stále trvá," říká Milan Tuček ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. "Zaměstnavatelé chtějí vzdělané lidi, nejlépe i se zkušenostmi ze zahraničí. Také tu je zájem a ambice mladých lidí vyšší posty zastávat. Samozřejmě jsou mladí, kteří se nahoru nederou, a staří, kteří se nahoru derou. Ale současný trend přeje těm mladším," tvrdí Tuček.



Vyvracejte předsudky o svém věku



Psychiatrička Tamara Tošnerová se zabývá věkovou diskriminací a mýty o stáří. Tvrdí, že lidé starší 50 let mají ztíženou pozici na trhu práce právě tím, že o nich panuje mnoho předsudků. "Ovšem stejně jako o mladých, a tak si je jeden druhému občas předhazují. Ale nesmíme vycházet z toho, jak starý nebo mladý člověk je, ale co má za sebou a jak jedná," podotýká směrem k zaměstnavatelům. Některé společnosti však nechtějí přijít o image dravé, mladé firmy, a tak starší zájemce o místo ignorují. Přitom věkově smíšený kolektiv je podle psychologa Karla Havlíka z Centra

Co se přisuzuje mladým a co starším? Starší pracovníci Mladší pracovníci * Klady

zkušenost, nadhled, vyzrálost, trpělivost, tolerance



* Zápory

nepružnost, nechuť se učit, nedostatek elánu, zpátečnictví, neochota riskovat * Klady

elán, přizpůsobivost, soutěživost, nápaditost, dravost



* Zápory

naivita, přehnané sebevědomí, nezkušenost, individuálnost, nedostatečná sebereflexe

psychologie práce pro jihozápadní Čechy ideální věc. "I když jinakost nebývá dána pouze věkem, ale hlavně individuálními vlastnostmi," zdůrazňuje. Předsudky o svém věku vyvrací například Petr Mušálek, padesátiletý marketingový pracovník z pražské jazykové školy. Tvrdí, že měl to štěstí, že v posledních letech pracoval jen s mladými lidmi. "Prostředí těch mladých je svěžejší, mladí nemají obroušené hrany a dívají se na svět kritičtějšíma očima. A to se mi líbí," říká Mušálek, který se denně ve firmě potkává převážně s kolegy pod 30 let. Je něco, co ho na mladých štve? "Hlavně to, že přicházejí ze školy s takovými jazykovými a počítačovými znalostmi, na které já jen těžko dosahuji," podotýká s úsměvem. "To mě nutí jít ve svých znalostech dál, a kdykoli u nich hledám poučení, rádi pomohou," dodává.Tomáš Hajzler, který pracuje především s mladší generacímanažerů v rámci své poradenské práce ve společnosti PeopleComm, tvrdí, že na jednání především dvacetiletých a třicetiletých manažerů je často znát, že jim kvůli kratší zkušenosti chybí nadhled a určitá moudrost. "Takový vedoucí má tendenci se příliš orientovat na výsledky a obecně se chovat autokraticky. Nevidí vpravo vlevo, honí výsledky. Ale dobrý manažer se musí orientovat i na lidi a neustále mezi těmito rovinami hledat rovnováhu. Tohle umění se získává zkušenostmi a nedá se uspěchat," konstatuje Hajzler. To, že se někteří mladí šéfové vyhýbají kontaktu s podřízenými, podle něho často pramení ze strachu se jim otevřít, přiznat si možnost selhání. "Tlak ambicí je žene kupředu a s nimi i myšlenka, že nesmějí ukázat slabinu. Navíc předstírání zkušenosti a toho, že stojím pevně v kramflecích, je hodně vyčerpávající," říká Hajzler, který vedl svůj první tým v pětadvaceti. "Z vlastní zkušenosti vím, že je třeba být pokornější a otevřený vůči kolegům a nebát se s nimi poradit," podotýká Hajzler, kterému je dnes něco málo přes třicet. S jeho tvrzením souhlasí i generální ředitelka Top Hotelu Praha, jedenatřicetiletá Ludmila Koutská. V hotelu pracuje již osm let, na svůj post se vypracovala postupně z řadové zaměstnankyně, v roce 2002 byla zvolena Manažerkou roku. S trochou nedůvěry vůči svému mladí se prý setkávala zpočátku u obchodních partnerů, ale během spolupráce ji už začali hodnotit podle výsledků. Nemyslí si však, že nedostatek zkušeností je to, co mladého člověka na vedoucí funkci znevýhodňuje. "Ovšem za předpokladu, že dokáže rychle zkušenosti vstřebávat a rychle se učit novým věcem," podotýká Koutská. Dodává, že to dnes platí pro dvacetileté stejně jako pro padesátileté.