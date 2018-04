Mladým lidem pomůže snížit splátky hypotéky stát

O státní podporu se mohou ucházet všichni žadatelé, kteří v roce podání žádosti nedovrší věk 36 let, bez ohledu na jejich rodinný stav. Pokud by byl klient banky ženatý nebo klientka vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner.

Podle podmínek ministerstva pro místní rozvoj je finanční pomoc vyplácena jako příspěvek k jednotlivým splátkám hypotečního úvěru. Výše dotace se může pohybovat od jednoho do čtyř procentních bodů - konkrétní velikost záleží na průměrných úrokových sazbách, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Kdyby průměrné úročení hypotečních úvěrů kleslo pod pět procent, nebude už tato podpora poskytována.

Nyní je státní podpora pro mladé ve výši dvou procent; tato úroveň platí pro rok 2003, tedy od 1. února 2003 do 31. ledna 2004.

Maximální doba, kdy mohou mladí lidé počítat se státní pomocí, je 10 let, i když například splácení úvěru trvá 20 let. Kromě toho se pevná sazba úrokové dotace sjednává nejvýše na pět let a po uplynutí této doby je výše dotace znovu stanovena.

Důležitou podmínkou pro získání úrokového zvýhodnění je výše hypotečního úvěru. Ta při koupi bytu nesmí překročit 800 000 korun, v případě pořízení domu s jedním bytem je hranice 1,5 milionu korun.

P ro získání dotace je třeba splnit další podmínky

Vedle uvedených základních omezení je třeba vyhovět dalším podmínkám. V době podání žádosti nesmí mít žadatel, v případě manželství ani jeho partner, ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům. Kupovaná nemovitost musí být alespoň dva roky stará a musí se nacházet na území České republiky.

Byt nebo rodinný dům musí po dobu poskytování podpory sloužit výhradně k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví - v případě manželství ve společném jmění manželů.

J ak žádat o finanční pomoc

Seznam hypotečních bank, které přijímají žádosti a uzavírají smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let Česká spořitelna Českomoravská hypoteční banka Československá obchodní banka eBanka GE Capital Bank HVB Bank Komerční banka Raiffeisenbank Živnostenská banka

Úrokovou dotaci sice poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj, ale je možné o ni požádat prostřednictvím banky, kde klient čerpá hypoteční úvěr. Banky musí mít od České národní banky povolení prodávat hypoteční zástavní listy a s ministerstvem uzavřenu smlouvu o zprostředkování.

Písemnou žádost o poskytnutí úrokové dotace může klient předložit nejdříve v den podepsání smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den, kdy klient skutečně začne čerpat úvěr.

P říklad:

Starší byt v ceně 1 300 000 korun, doba splácení 20 let, čerpání státní podpory předpokládaná cena nemovitosti 1 300 000 Kč hypoteční úvěr - 70 procent ceny nemovitosti 910 000 Kč vlastní prostředky 390 000 Kč úrok 4,8% splátka bez státní podpory 5906 Kč státní podpora 756 Kč splátka se státní podporou 5 149 Kč

Poznámka: do výše splátek nejsou zahrnuty daňové úspory, platnost úrokové sazby na pět let

Zdroj: Českomoravská hypoteční banka

M ladí lidé mohou získat i zvýhodněnou půjčku

Kromě snížení pravidelných splátek hypotéky mohou mladí lidé bez vlastního bydlení získat od státu i zvýhodněný úvěr. Základní podmínkou je věk do 36 let. Pokud je žadatel o úvěr ženatý/vdaná, musí tuto podmínku splnit i druhý z manželů.

Maximální výše půjčky je 200 000 korun, splatnost je 10 let a úvěr je úročen 3 procenty ročně. Není možno dohodnout odklad splátek - to znamená, že ihned po vyčerpání peněz je nutno začít splácet. Zvýhodněnou půjčku lze kombinovat buď s úvěrem ze stavebního spoření, nebo s hypotékou. Také je možné využít jej zcela samostatně. Pokud by žadatel dostal půjčku v plné výši - to znamená 200 000 korun, po dobu 10 let by pravidelně měsíčně splácel 1931 korun.

Ú věr nelze použít na koupi nemovitosti

Státní fond rozvoje bydlení - centrála Olomouc Dolní náměstí 9

771 00 Olomouc

telefon: 585 206 121

fax: 585 234 303

www.sfrb.cz

pobočka Praha

Dlouhá 13

110 00 Praha 1

telefon: 221 771 611

fax: 221 771 636

Nízká výše půjčky dokazuje, že stát nehodlá suplovat funkci hypotečních bank či stavebních spořitelen. S tím souvisí i přísně vymezený účel, na který lze úvěr použít - buď na stavbu bytu, nebo rodinného domu s jedním bytem, případně změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly původně kolaudovány k jiným účelům než bydlení.

V obou případech platí, že podlahová plocha bytu nesmí přesáhnout 80 metrů čtverečních. U domu je horní hranice 120 metrů čtverečních. Do podlahové plochy se nezapočítávají balkon, lodžie a garáž. O úvěr je možné požádat u Státního fondu rozvoje bydlení.

Máte zkušenosti s podporou bydlení mladých? Zdá se vám ze strany státu dostatečná? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

