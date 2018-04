Mluvte jen pokud máte co říci

Nezapomínejte na to nejsamozřejmější - mluví jen ten, kdo má co říci! Ať už potřebujete své posluchače přesvědčit o čemkoliv, začněte tím, co bytostně zajímá právě je. Váš projev není o vás, ale o nich. Vy už o užitečnosti svého návrhu přesvědčeni jste.