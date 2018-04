Mluvte zabraňte nedorozumění

S mimozemšťany bych se domluvil líp, úpíte na adresu kolegů a šéfů. Pochopili něco jinak, než jste chtěli? Pardon, ale chyba může být i na vaší straně. Možná vám je vše tak nad slunce jasné, že jste druhému nesdělili pro něj podstatné detaily.

Jasnovidcům, těm je hej

Šéfové i zaměstnanci často jednají, jako by předpokládali, že okolí má telepatické schopnosti. Netřeba cokoli nahlas a otevřeně upřesňovat, vysvětlovat - stačí v duchu předpokládat nebo jen v rychlosti načrtnout. Tak jim ale dokonale porozumí jen ten, kdo umí číst myšlenky...

„Pokud s někým hovoříte, požadujete něco nového, neznámého, zjišťujte, jak vás pochopil. Ať konkrétně popíše kroky, jimiž dospěje k cíli,“ radí psycholog Vladimír Täubner. „Dejte mu přitom najevo, že nemusí mít strach se na jakoukoli nejasnost zeptat, že může přijít s vlastním řešením,“ dodává.

Chodit po firmě s pocitem křivdy, že vás „ti hlupáci“ nechápou, je jednoduché. Svědčí to o vlastní nabubřelosti či neschopnosti vcítit se do druhých. Smůlu ale máte vy - něco chcete, takže se musíte naladit na přijímač, k němuž vysíláte. Nevyčítejte druhým, jak jsou nechápaví, zablokujete je ještě víc. Vztáhněte vinu za jejich „zabedněnost“ na sebe. Věta - promiň, asi jsem to vysvětlil špatně - dělá divy.

Do konfrontace nejdu

Jsou lidé, kteří se otevřené diskusi brání. Mlží, kroutí se jako hadi. Buď komunikaci z nevědomosti prostě podceňují, či se bojí, že nedokážou čelit názorům a dotazům druhé strany. Nebo dávají najevo svou moc a nadřazenost tím, že tohle jsou jejich informace, příslušející jejich pozici ve firmě. Případně se jim nechce ztrácet drahocenný čas. O ten však stejně přijdou, až budou řešit následky nepřesné domluvy.

Hlavně vedoucí pracovníci mají moc něco s pokulhávající komunikací ve firmě udělat. Musí být sami vstřícní a otevření diskusi - bez hrozby sankcí za upřímnost. Je na nich, aby zaměstnanci znali své povinnosti, rozuměli tomu, co a proč se děje. Pokud lidé uvidí ve věcech smysl, jsou tak i více motivováni k práci. Spojujte proto své požadavky s pozitivními emocemi, vlastním upřímným nadšením, něčím, co je zajímavé i pro toho druhého.

Rozumím, ale nedbám

V práci samozřejmě narazíte i na lidi, s nimiž můžete mluvit sebejasněji, a stejně slyší jen to, co chtějí. Důvod? „Možná vám nevěří,“ říká poradce Tomáš Hajzler ze společnosti Peoplecomm. Sáhněte si do svědomí. Párkrát jste něco slíbili, a sami to bez zdůvodnění nedodrželi. Signál pro ně - není třeba vámi stanovené termíny či mantinely dodržovat. Nebo jste od nich něco chtěli, a jen co přišli s hotovou prací, dozvěděli se, že tohle není ono a že to mají udělat jinak. Pokud jste jim nevysvětlili, proč se stala změna, zlehčili jste váhu svého požadavku. Není divu, že vás neberou vážně.

„Pak máte dvě možnosti: buď jim něco pod hrozbou nařídíte, nebo je pro svůj cíl získáte. Najdete důvod, proč by vás měli vyslechnout a poslechnout,“ dodává Hajzler. V prvním případě rozkazem u většiny pracovitých lidí výkon blokujete, v tom druhém motivujete k lepšímu výsledku a obnovení důvěry.

Co dělat když..

... se chcete něco dozvědět?

neskákejte druhému do řeči

neodvracejte se od řečníka

nezjednodušujte partnerovy námitky

mluvte s lidmi i neformálně, získáte jejich důvěru, více se dozvíte

...když chcete něco sdělit?