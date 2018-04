Jméno firmy nejvíc poškozují internetové pomluvy, soudí manažeři

Vezme-li dobré jméno za své, může to v době ekonomické krize vést až k bankrotu podniku. Jde s ním totiž ruku v ruce dostupnost bankovních úvěrů. Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti Weber Shandwick a poradenské firmy RSM Tacoma.

"V krizových letech 2009 a 2010 řešilo případy poškození pověsti bezmála 35 procent firem. Pro letošní rok počítá s možným útokem na dobré jméno necelých 20 procent manažerů," říká Gabriela Kolářová ze společnosti Weber Shandwick.

Nejnebezpečnější je internetová komunikace

Přes šedesát procent manažerů si myslí, že nejvíce může uškodit negativní reklama v televizním vysílání. "Pomluvy se dále šíří přes sociální média a přes blogy, nicméně s výrazně menším podílem. Obává se jich 40 procent šéfů," tvrdí Gabriela Kolářová.

Co podle manažerů nejvíce ovlivňuje pověst podniku 1. kvalita produktů a služeb - 83,89 % 2. kvalita zaměstnanců - 44,4 % 3. finanční výsledky firmy - 33,9 % 4. kvalita managementu - 29,8 %

On-line média a přímá komunikace spotřebitelů jsou na třetím a čtvrtém místě. "Tištěná média odsunuli vrcholoví manažeři stovky firem trochu překvapivě až na pátou příčku. Zanedbatelný vliv přisuzují rozhlasu," dodává Gabriela Kovářová a upozorňuje, že při sečtení sociálních sítí a on-line médií je internetová komunikace pro šíření pomluv vůbec nejnebezpečnější.

Strach mají z nespokojenosti zákazníků a z agrese konkurence

V době ekonomické recese se manažeři obzvlášť obávají nespokojených zákazníků, a to v téměř 75 procentech. Třetina ředitelů má strach ze svých obchodních partnerů, kteří budou vyhrožovat odchodem k jiné společnosti.

V nespokojenosti vlastních zaměstnanců vidí výrazný problém pětina manažerů. "Hrozbou nadále zůstává i agrese ze strany konkurence. Respondenti se obávají pomluv a křivých obvinění, zejména pokud ekonomický pokles v daném odvětví vyvolává extrémní konkurenční tlak, až paniku," říká Gabriela Kovářová.

Pošleme ředitele do televize

Čeští manažeři jsou rozhodnuti proti poškozené pověsti bojovat pozitivními zprávami. Sedmdesát procent z nich je přesvědčeno, že by je v médiích měl prezentovat ideálně generální ředitel firmy. A když ten nemůže, tak alespoň tiskový mluvčí. Devět procent manažerů by ještě sáhlo k placené inzerci napříč médii, kde by se pokusili jméno společnosti očistit.