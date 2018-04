Mobil pod stromeček: široký výběr

Babičce, která potřebuje brýle na čtení, bude nejspíš jedno, že má v miniaturním mobilu spoustu nových her, když pořádně neuvidí na klávesnici či displej a nevyzná se v mnoha tlačítkách. Pro uživatele, kteří hledají přístroj především s nenáročným ovládáním, obchodníci doporučují koupit například starší typ Nokia 3410.

Teenager zase neocení telefon, byť spolehlivý, když nebude té správné značky uznávané jeho vrstevníky. A hravému svobodnému třicátníkovi, který chce posílat svým známým obrázkové zprávy z dovolených či barů, nebude stačit obyčejný telefon, který umí jenom esemesky...



N ejen typ, ale i tarif

Kromě správného výběru telefonního přístroje se vyplatí hledět také na vhodný tarif. Když pořídíte potomkovi telefon s paušálem, může to rodinu přijít draho. Částku, kterou provolal, totiž nezjistí po každém hovoru jako u předplacených karet, ale obvykle až v měsíčním vyúčtování. I když je tu možnost kontroly provolaných peněz nastavením limitu, který nechcete překročit. Dítěti se přesto vyplatí - i přes obvykle dražší hovorné a krátké textové zprávy - pořídit spíš předplacenou sadu.



Sada může být výhodná i pro ty, kteří mobil používají méně. Platí totiž jen to, co provolají a kolik esemesek pošlou, a nejsou vázáni na paušál s volnými minutami. Díky konkurenci mezi operátory navíc služby předplacených sad zlevnily. Takže už vždy neplatí, že by byly ve všech případech dražší než paušální tarify. Například ve dvou tarifech Twist je dokonce možné pořídit krátkou textovou zprávu za stejné peníze jako v paušálu: stojí 2 koruny a v tarifech běžně 2,02 koruny. A s Oskartou zase lze volat v rámci vlastní sítě levněji než s jedním z tarifů Naplno.



P ozor na převod telefonu





Nákup mobilního telefonu jako vánočního dárku nemusí být zcela bez komplikací. Pořízení předplacené sady Go, Oskarta či Twist je jednoduché - kupuje se anonymně, bez udání údajů o uživateli a uzavírání smlouvy. Ale co když chcete koupit telefon s paušálem, například kvůli výhodnějšímu volání nebo nízké ceně dotovaného telefonu? Pak existují dvě možnosti - vzdát se překvapení pod stromečkem a dojít s obdarovaným do obchodu, aby svým jménem uzavřel smlouvu, nebo mu dát hotovost. Pokud koupíte přístroj na své jméno, připravte se na to, že za převod na obdarovaného zaplatíte okolo jednoho tisíce korun. S výjimkou balíčku Nadupaná sada od Oskara, který umožňuje převést telefon na druhou osobu do půl roku zdarma.Při nákupu telefonu s paušálem je také třeba počítat u T-Mobilu a Oskara se složením vratné zálohy, a to 500 korun u T-Mobilu a 1000 nebo 2000 korun podle tarifu v případě Oskara.

