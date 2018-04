Mobil začíná nahrazovat platební kartu

Eurotel nyní nabízí novou službu, která si vzala na mušku platby v multikinech. Nazývá se m–Platba a pokud jste klientem Eurotelu, váš telefon není pouze služební, nevyužíváte služby Tandem (dceřinná karta společnosti Eurotel) a chodíte rádi do kina, pak o jejím využívání můžete začít uvažovat. Tedy, pokud jste z Prahy nebo z Brna. Službu je totiž možné uplatnit pouze v kinech Ster Century v těchto dvou městech.

Jak m–Platba funguje?

Prvním krokem je rezervace vstupenky. Pokud i k tomuto kroku budete chtít využít služeb Eurotelu, pak máte možnost tak učinit přes WAP nebo přes službu Asistent 1188. Vyberete si kino, film, čas, a místo a na základě rezervace získáte rezervační číslo.

Dalším krokem je samotná platba. Pro tento účel vytočíte službu Juice Easy, zvolíte položku pro nákupy a potvrdíte souhlas s podmínkami - jednoduše zadáte rezervační číslo a odešlete příkaz. Ve chvíli, kdy platba proběhne úspěšně, obdržíte od Eurotelu SMS zprávu – tzv. m–Vstupenku. S tou musíte zajít na pokladnu příslušného kina, kde vám na základě jí vydají skutečnou vstupenku.

Jak je to se skutečnou platbou za tuto službu?

Existují dva rozdílné způsoby úhrady m–Platby, které se rozlišují podle toho, zda jste majitelem Go nebo zda máte s Eurotelem sjednanou paušální smlouvu. Pokud máte Go, je vám platba za vstupenku jednoduše stržena z vašeho aktuálního kreditu. Důležité přitom je, aby byl váš kredit dostatečný. To znamená, že musí být minimálně o deset korun vyšší než je cena samotné vstupenky. Pokud jste zákazníkem Eurotel GSM (máte s Eurotelem sjednanou smlouvu), obdržíte vyúčtování speciální fakturou poštou a je na vás, jak ji posléze uhradíte. Můžete tak učinit složenkou, bezhotovostní úhradou nebo na pobočce banky. Přečtěte si související článek "Brzy budeme platit jen mobilem."

Pokud vás zajímá, na kolik vás tato služba nakonec vyjde, pak se musíte připravit na to, že zaplatíte 9 Kč za samotné využití služby Eurotel Asistent (rezervace lístku), navíc pak 9 Kč za každou minutu, po kterou budete Eurotel Asistent využívat (pokud byste prováděli rezervaci pomocí služby WAP, zaplatili byste maximálně 2,70 Kč). A nakonec zaplatíte ještě 2,50 Kč za využití služby Juice.

Takže pokud využijete pro rezervaci službu Eurotel Asistent a nestrávíte s ní více než minutu, celkem si ke skutečné ceně vstupenky připlatíte maximálně 20,50 Kč.

S jakou službou přišel T-Mobile?

Společnost T-Mobile v tomto případě nespolupracuje s žádným kinem, ale tentokrát se společností Coca Cola. Služba T-Mobile, která je rovněž založena na možnosti zaplatit mobilním telefonem, vám umožní zaplatit za nápoj z automatu Coca Cola. V praxi to funguje tak, že vytočíte Automatický systém mobilního operátora (číslo 4455), zadáte do něj čtyřmístné identifikační číslo a poté jste systémem vyzváni k odebrání nápoje. Pokud tak neučiníte do třiceti sekund, nápojový automat vám nápoj nevydá. Ale nemusíte se bát, cena nápoje vám pak nebude účtována.

S platbou za nápoj je to v tomto případě tak, že je vám jeho cena buď stržena z vašeho kreditu (pokud máte TWIST) nebo přičtena k platbě za mobilní služby (pokud máte paušál).

Hledáte informace o platebních kartách? Pak neváhejte a navštivte TUTO SEKCI. Jediné, co tentokrát zaplatíte navíc kromě ceny nápoje, je hovorné za volání na Automatický systém. Cena hovorného je stejná jako klasické hovorné do sítě T-Mobile (cena kolem 2 - 4 koruny za minutu - podle toho, jaký máte tarif).

Co se týče nápojových automatů, pak je to podobné jako s kiny v předchozím případě. Opět jsou vám k dispozici pouze v Praze (nákupní centra, ulice) a v Brně (nákupní centra, autobusové nádraží apod.).

Co říci závěrem? Určitě vám neuniklo, že zmíněné služby obou operátorů nejsou zrovna nejlevnější. Prakticky za oba produkty (lístky do kina i nápoj z automatu) zaplatíte přibližně o 13 - 15% více, než je jejich skutečná hodnota. Nicméně v případě Eurotelu se dá hovořit o celkem zajímavé službě, zvláště pro ty, kdo do kina chodí opravdu aktivně. Služba operátora T-Mobile asi bude mít mnohem menší ohlas. Je však třeba poznamenat, že obě služby jsou krokem kupředu a vypadá to, že nebude dlouho trvat a my budeme moci využít mobilní telefon k platbám za nejširší okruh zboží a služeb.

Myslíte si, že využijete některou ze služeb, o kterých byla řeč? Uvítali byste platbu pomocí mobilního telefonu za veškeré zboží a služby? Těšíme se na vaše názory.

