Víte, jak pomocí mobility změnit banku? Otestujte svoje znalosti

Kvůli přechodu od jedné banky k jiné dnes nemusíte svou původní banku sami ani kontaktovat. Vše zařídíte jedinou návštěvou na pobočce nové banky, a to právě díky mobilitě, která je od března loňského roku pro banky povinná. Do té doby snadnou změnu banky bez složitého papírování a navíc s možností nechat si přenastavit trvalé příkazy a inkasa umožňovaly jen některé banky v rámci takzvaného Kodexu mobility, který funguje už od roku 2009.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Air Bank loni změnilo svou hlavní banku 11 % lidí. Klienti přitom nejčastěji přecházeli z velkých tradičních bank k novým bankám.

Kvíz: Víte, jak pomocí mobility změnit banku?

„Dnes už nejméně každý druhý klient využívá služby alespoň dvou různých bank. Díky bezplatným účtům je to velmi snadné a klienta to k ničemu nezavazuje. Když se ale klient rozhodne změnit svou hlavní banku, bývá to už obvykle rozhodnutí založené na nějaké zkušenosti. A to buď negativní, tedy že původní banka klienta něčím naštvala, nebo naopak velmi pozitivní, kdy nová banka svými službami a přístupem na klienta natolik zapůsobila, že už chce bankovat jen u ní,“ říká Tomáš Motl, který vede oddělení výzkumu trhu v Air Bank.