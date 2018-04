RECENZE: Raiffeisenbank do kapsy je přehledná, něco navíc má i Zuno

Mobilní eKonto je ode dneška dostupné na telefonech iPhone a mobilech s operačním systémem Android. Během pár týdnů (prý do Vánoc) se použití rozšíří i na tablety iPad, některé iPody a tablety s Androidem verze 3.0 a vyšší. Aplikace je zdarma k dispozici v App Store a Google Play, stáhnout ji můžete také přímo ze stránek banky. Aktivovat ji lze až na pěti přístrojích.

Banka uvádí několik důvodů, proč je její aplikace údajně nejlepší. Jeden po druhém probereme podrobněji.

I když se mě jako dlouholetého klienta předem nikdo na názor neptal, musím přiznat, že na první pohled mi aplikace přijde hodně uživatelsky příjemná.

Skutečně ji lze ovládat jedním prstem, po přihlášení se na první obrazovce objeví to nejžádanější, tedy okamžitý stav všech účtů (lze jich nastavit až pět) a člověk se nezdržuje zbytečnými tahy či tapy.

Pohyb mezi jednotlivými obrazovkami je dostatečně intuitivní, kdo se umí pohybovat v internetovém bankovnictví na počítači, nebude mít problém. Navíc je tu záchytná ikonka banky, která mě vždy vrátí na začátek.

Pro klienty (ale i neklienty) nabízí aplikace záložku "Ostatní" s několika vychytávkami. Ta nejoriginálnější se jmenuje "Nejlepší ceny". Když na ni tapnete a zatřesete telefonem, ozve se zvuk sypajících se mincí. Objeví se čtečka, pomocí které si můžete přečíst čárový kód nějakého zboží, a pokud ji aplikace pozná, nabídne vám srovnávač cen. Když si vyberete tu nejvýhodnější, dostanete se do internetového obchodu, kde si můžete vybrané zboží hned koupit.

Bezpečnost Aplikace je zabezpečena certifikačním prostředkem Smartphone electronic certification key. "Přihlašování klienta a potvrzování jeho aktivních operací se opírá o takzvanou dvoufaktorovou autentizaci," uvádí bezpečnostní specialista banky Tomáš Rosa. Více o zabezpečení mobilního eKonta čtěte zde. Ani to nejlepší zabezpečení nedokáže všechno, i tady je třeba dodržovat klasické bezpečnostní zásady chování na internetu, například zvolit do mobilního bankovnictví jiný PIN, než jakým se přihlašujete do telefonu, aplikace stahovat uvážlivě či ignorovat nevyžádané přílohy e-mailů.

Výhodou je rychlé porovnání cen, nevýhodou to, že čtečka nepozná kódy všeho, například potravin (z šesti výrobků, které jsem našla doma, čtečka rozpoznala jen dva), a také to, že musíte mít alespoň jeden výrobek (nebo jeho čárový kód) v ruce. Nicméně je to funkce zajímavá, i když ne nezbytná.

Další vychytávkou je vyhledávač obchodů, které nabízejí slevy programu Sphere card. Aplikace zjistí vaši polohu a navede vás přímo do obchodu. Tuto funkci ocení především majitelé kreditních karet Raiffeisenbank, které s programem spolupracují.

Podobně funguje i navigace do nejbližších poboček či bankomatů nejen Raiffeisenbank. Tahle funkce však není nijak zvláštní, nabízejí ji i aplikace jiných bank. Stejně jako kontakty a kurzovní lístek.

Přes aplikaci si lze také účet v bance založit. Nemusíte na pobočku, stačí jen vyplnit formulář, počkat na kurýra a potom, co vám domů přijdou hesla do internetového bankovnictví, mobilní banku aktivovat. Užitečné pro ty, kdo mají do pobočky daleko.

QR kód je černobílý čtvereček, do kterého jsou zakódovány určité informace. Můžete se s ním setkat třeba u zboží nebo na vizitkách. Nyní nově i na fakturách za zboží či služby. Pokud máte v mobilu staženou aplikaci na čtení QR kódu, stačí ji spustit a kód vyfotit. Tímto jednoduchým způsobem se dostanete třeba na webové stránky obchodu, získáte kontakt z vizitky nebo se přenesou automaticky údaje z faktury přímo do platebního příkazu. Pak stačí jen platbu "podepsat" S-PINem a je hotovo.

Podle Aleše Dyndy z Raiffeisenbank je přenos informací pomocí QR kódu spolehlivější než skenování složenek. "Pokud ho foťák přečte, přenese obsah stoprocentně správně, poradí si dokonce až s 30procentním poškozením kódu," dodává Petr Dvořák ze společnosti Inmite. Zakódování informací podle standardu Bankovní asociace začínají používat zatím dvě banky, více na stránkách QR-platba.cz.

Pomocí QR kódu je možné sdílet třeba číslo účtu mezi telefony navzájem. Odpadne tak opisování dlouhého čísla a možnost udělat při tom chybu. Ode dneška je možné QR kódem zaplatit také v tisícovce e-shopů.

Tato funkce je určitě užitečná a usnadní život, ale spíš až v budoucnosti. Mně se ji nepodařilo vyzkoušet, protože jsem neměla k dispozici žádnou fakturu ani nikoho, s kým bych informace sdílela.

Nejenom kalkulačku, ale i možnost si vyřídit půjčku přímo z mobilu nabízí tato aplikace. "Jsme první bankou, která dotáhla tento proces do konce," říká mluvčí banky Tomáš Kofroň.

V záložce "Nabídky" se objeví stejně jako v internetovém bankovnictví nabídka předschválených úvěrů či kreditních karet. Pak už stačí jen tapnout na příslušnou půjčku, doplnit předvyplněný formulář, odeslat ho a peníze jsou okamžitě na účtu. Je to až nebezpečně snadné.

Hodnocení: Aktivace složitější, ovládání přehledné ...

Aktivace je trochu složitější než v jiných bankách. Nestačí totiž pouze mobil, musíte být zároveň přihlášení v internetovém bankovnictví na počítači (vlevo na stránce Mobilní bankovnictví - Nová aktivace). Je to kvůli lepšímu zabezpečení a jen napoprvé.

Při aktivaci si zvolíte svůj S-PIN (4 až 8 znaků) a je hotovo. Účet lze nyní kompletně ovládat z mobilu. Každé další přihlášení a "podpis" finančních transakcí už pak probíhá pouze pomocí S-PIN. To je příjemné, u některých jiných bank je potřeba vyplňovat i jméno. S-PIN je možné změnit přímo v mobilu nebo ho zablokovat z počítače. To třeba v případě, že telefon ztratíte.

Samotné vytvoření platby je jednoduché, je možné využít vzorů z internetového bankovnictví, případně jedním tapnutím z platby vzor pro příště vytvořit. Mobilní bankovnictví je propojené s internetovým, takže se každý "zásah" na mobilu okamžitě objeví i na počítači a naopak.

V přehledu karet jsou vidět jak platební (debetní), tak kreditní karty. Odtud je také možné nechat si vygenerovat splátku a kdykoli dluh uhradit. Užitečná funkce je také jedním tapnutím zamknout či odemknout kartu. Stejně tak se na jeden dotek, aniž byste museli znát číslo, dovolat do banky, když kartu potřebujete zablokovat.

... chybějí jen drobnosti

Není toho moc, ale pár připomínek či spíš inspirací k vylepšení.

Aplikace umí ovládat pouze bankovní účty, pokud má klient v bance i nějaké investice, stavební spoření nebo hypotéku, musí klasicky k počítači.

Mezi kontakty... a pokud vše selže... by mohlo být i univerzální číslo 112.

Kurzovní lístek - na první stránce se objeví kurz bez uvedení, o jaký jde. Teprve po tapnutí na detail je vidět deviza, valuta, nákup a prodej. Že úvodní číslo značí kurz deviza střed, by se tam vešlo.

Aplikaci nemohou využít majitelé mobilů s operačním systémem Symbian či Windows.

Jako klient odladěnou a bezpečnou aplikaci vítám. Vychytávky navíc jsou příjemné, ale jen kvůli nim bych se klientem banky nestala. Těším se však na verzi pro tablety, kde díky většímu displeji, kam se vejde najednou víc informací, bude obsluha ještě příjemnější.

Zuno v mobilu zvládnete i bez návodu

Ve středu představí svoji plnohodnotnou mobilní aplikaci Zuno banka. Mohou ji využít majitelé iPhonů i mobilů s Androidem. Přestože tuhle aplikaci vyvíjela jiná firma, logika ovládání, jednoduchost a přehlednost je hodně podobná.

Aktivace probíhá pouze v mobilu, stejně tak volba PIN. Potvrzení esemeskovým kódem není moc uživatelsky příjemné, protože je nutné přepínat ze zprávy do aplikace a opisovat bezpečnostní kód. Je to však jen napoprvé. Ostatní změny a transakce se již "podepisují" zadáním PIN stejně jako u Raiffeisenbank.

Úvěr si hned nevyřídíte, ale k nejbližšímu bankomatu vás také dovede. Dokonce můžete pro lepší navigaci využít kameru.

Zadávání plateb je jednoduché, umí využít vzory.

U karet je možné přímo v aplikaci měnit limity plateb v obchodech či při výběrech z bankomatů. Nastavením limitu na nulu tak lze rychle kartu ochránit před zneužitím.

Stejně jako u Raiffeisenbank, je i tady možné přímo z aplikace požádat o založení účtu.

Vychytávka dobrá, ale jen pro mobily s kvalitním foťákem

Aplikace nabízí i něco navíc, skenování složenek a faktur. U složenky je třeba vyfotit přesně pravý horní rámeček, jinak se nenačtou správně čísla do příslušných kolonek. U faktury je to trochu složitější (každá vypadá trochu jinak), je třeba vyfotit celou fakturu a hlavně mít v mobilu kvalitní fotoaparát. Zatímco složenku sejmul v pohodě, s fakturou si můj třímegový neporadil.

Pokud se však obrázek povede, je to velké usnadnění. Pak už stačí jen zkontrolovat přenesená data a odeslat. Pokud některá čísla nesouhlasí nebo se načtou do jiné kolonky, lze je jednoduchým výběrem z roletky upravit.