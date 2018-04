Mobilní telefonování z ciziny je luxus

Rozdíly mezi sazbami konkurence jsou v některých případech výrazné. Například v Maďarsku se s firmou Westel volá minutu za zhruba 33,50 Kč, kdežto s konkurenčním operátorem Vodafone za 28 korun, případně mimo špičku za 23 koruny. Totéž platí u SMS. Kdo bude mít v Řecku na displeji operátora Cosmote, vydá za každou SMS asi 6,20 Kč, zatímco s Panafonem o více než korunu méně.

Kvůli dovolené se nevyplatí měnit operátora

Rozhodovat se, zda vzít na zahraniční dovolenou Oskara, Eurotel nebo T-Mobile, není příliš složité. Rozdíly mezi cenami roamingu u paušálních tarifů se mezi tuzemskou konkurencí liší řádově o desetihaléře až koruny. Pokud je rozdíl výraznější, například i o deset korun, je to díky „lepší“ smlouvě obou firem (jde většinou o partnerské operátory), případně firma zavedla výhodnější volání v rámci sezonní akce. Například T-Mobile nabízí od 1. července v rámci své partnerské sítě WorldClass ve 24 zemích Evropy a v USA volání za jednotnou cenu 19,95 Kč za minutu (dosud činila zvýhodněná cena 26,25 Kč). Za volání z ostatních sítí v rámci v těchto zemích si účtuje 42 Kč. Službu WorldClass je však třeba aktivovat. Nižší poplatky slibuje všem zákazníkům, tedy i těm s předplacenými kartami, také při volání z Chorvatska.

Avšak zákazníci s předplacenými kartami obecně takový výběr nemají. Ceny jsou v jejich případě pevně stanoveny a řídí se pásmy, v nichž se země nacházejí. Operátoři však podobně jako u tarifních klientů mohou nabídnout sezonní zvýhodněné volání prostřednictvím partnerských firem. Například s Twistem lze telefonovat od 16. června do 15. září mezi 20. a 24. hodinou z Maďarska, Itálie, Slovenska, Španělska a Řecka za polovinu. Za minutu hovoru například z Itálie zaplatí turista namísto 40 korun 20 korun a jednorázový poplatek ho přijde na 7,50 Kč místo běžných 15 korun. Poloviční je i sazba za příchozí hovor (25 Kč se snižuje na 12,50 Kč).

Pár triků, jak neplatit za telefonování z ciziny víc, než je nutné

Někteří zahraniční operátoři rozlišují sazby ve špičce a mimo ni. Rozdíly mohou být značné. Například ve Francii se může cena lišit až o třetinu či téměř polovinu. Pozor, časová pásma však nerozlišují všichni. Třeba na Slovensku platí po celý den jednotná sazba.