Mobilní telefony: jak po zdražení ušetřit

Neplaťte za telefony více, než musíte

Nikdo si nepřeje platit za cokoli víc, než musí. Ani po zdražení není potřeba za telefonování platit víc než dosud. Bránit se zvýšení účtů za telefon lze několika způsoby. Jak?

Jaké tarify se pro vás hodí a kolik za ně zaplatíte?

Dokážete zvolit správný tarif, nebo platíte zbytečně mnoho? Jaký program je vhodný pro podnikatele, studenta, ženu v domácnosti či důchodce? Inspirujte se našimi tipy a ušetřete.

Paušály v novém roce: velké změny?

Jak se změnily ceníky tří mobilních operátorů v ČR v novém roce? O kolik více budeme měsíčně platit? Jakých služeb se zdražení dotklo především a kde došlo naopak ke snížení cen?

Volání s předplacenou kartou až na výjimky podraží

Ani předplaceným kartám se vyšší daň z přidané hodnoty nevyhnula. Všichni majitelé "kreditů" se tak musí připravit nejen na nové ceny volání, ale i kupónů. Jaké jsou?

Kolik stojí nejvýhodnější volání a SMS - paušál a předplacená karta MÁLO VOLAJÍCÍ* Eurotel paušál - Eurotel Individual 366 Kč karta - Fun Go 364 Kč T-Mobile paušál - 20 Start HIT 305 Kč karta - Twist SMS 362 Kč Oskar paušál - Odepiš*** 294,80 Kč karta - Oskarta 353,80 Kč STŘEDNĚ VOLAJÍCÍ** Eurotel paušál - Relax 428 Kč karta - Original Go**** 460 Kč T-Mobile paušál - 20 Start HIT 412,36 Kč karta - Twist Extra 376 Kč Oskar paušál - Řekni mi 390,40 Kč karta - Oskarta 378,20 Kč

Poznámka: *volá 5 minut ve špičce do vlastní sítě, mimo špičku: 5 minut do pevné sítě a 5 minut k mobilní konkurenci a pošle 100 SMS; **volá 10 minut ve špičce do pevné sítě, mimo špičku: 30 minut do vlastní sítě, 20 minut k mobilní konkurenci a pošle 20 SMS; ***84 SMS ke konkurenci, 16 SMS do vlastní sítě; ****počítáno s dvouminutovými hovory; uvedené údaje jsou orientační; z droj: mobilní operátoři