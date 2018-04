Model: na jakou hypotéku dosáhnou Javůrkovi?

Manželé Javůrkovi mají slušné příjmy

Zuzana a Petr Javůrkovi jsou manželé už téměř rok, ještě o pět let déle spolu bydlí v bytě 1+1 v Praze. Zatím jsou se svým bydlením spokojeni, ale v horizontu dvou let plánují založit rodinu a chtěli by se přestěhovat někam do většího. Jejich snem je pořídit si menší domek za Prahou. Společné úspory na pořízení nového bydlení nestačí, a proto počítají s tím, že si vezmou hypotéku.

Osmadvacetiletá Zuzana je lékařka a vydělá si 23 400 čistého měsíčně. Petrovi je 34 let a v současnosti pracuje jako obchodní zástupce počítačové firmy, kde si za měsíc vydělá 17 500 čistého. Oba mají uzavřené stavební spoření a penzijní připojištění, Petr navíc i životní pojistku.

Jejich společné úspory dosahují téměř tři čtvrtě milionu korun. Zatím nesplácejí žádnou půjčku. Za bydlení, jídlo, oblečení a koníčky manželé vydají měsíčně v průměru necelých 16 000 korun.

Tři a půl milionu je moc, dva jsou tak akorát

Banky nabízejí mladým manželům až třiapůlmilionovou hypotéku, splátka by přitom byla 22 200 korun. Zuzana a Petr o tom krátce uvažovali – taková částka by jim umožnilabydlení financovat bez problémů. Pak si ale spočítali, že až zanedlouho založí rodinu, nemusely by jim peníze na splátku stačit. Když bude Zuzana doma tři roky, dostane od státu měsíčně 7600 korun. S Petrovým platem je to dohromady necelých 26 000 korun čistého. Pokud se starého bytu nezbaví, ale pronajmou ho, můžou počítat s dalšími sedmi tisíci navíc. Což už je celkem 32 100 korun.

S příchodem dítěte jim zároveň vzrostou náklady, odhadem minimálně o tři tisíce. Po zaplacení splátky a dalších stálých výdajů (pojištění a spoření) by jim na měsíc zbylo jen šest tisíc, což není reálné tři roky zvládnout.

Přijatelná výše úvěru by pro Javůrkovy byla 2 100 000 korun. Pokud zvolí splatnost na 20 let, splátka nebude vyšší než 14 000 korun měsíčně. Když využijí půl milionu ze svých úspor, mohou do koupě nemovitosti celkem investovat okolo 2 600 000 korun. S touto částkou mají slušnou šanci koupit vysněný rodinný domek. Stávající pražský byt nabídnou bance jako další zajištění, získají lepší úrokovou sazbu a výnos z pronájmu by jim měl pokrýt polovinu splátky úvěru.

Před podpisem hypotéky, nezapomeňte na všechny výdaje

Obě zastavené nemovitosti – kupovaný dům i původní byt – budou Javůrkovi muset pojistit. Banka u zástav na pojištění trvá. Současně by měli pojistit i domácnost, aby v případě nehody měli peníze na nové vybavení. Oba manželé by také měli uzavřít úrazové pojištění.

Manželé musí také počítat s tím, že nějaké peníze bude stát vybavení domu, střízlivým odhadem to může být 350 000 korun. Část peněz na vybavení domu Javůrkovi vezmou ze stavebního spoření. Petr už šetří dlouho a může smlouvu vypovědět ihned. Peníze, celkem téměř 220 000 korun, bude mít na účtu nejpozději do tří měsíců. Druhé stavební spoření by mohlo sloužit jako finanční rezerva, ale Zuzana ho uzavírala teprve loni, a ukončit jej tak může až v roce 2012. Kdyby peníze potřebovali dřív, mohli by mít problém.

Podle odborníků by finanční rezerva měla odpovídat trojnásobku čistých měsíčních příjmů. Než přijde dítě, bylo by dobré do rezervy odkládat i finance, které vydělají na pronájmu.