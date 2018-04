Kvíz: Vyznáte se v moderních bankovních technologiích?

Co ještě ukázal průzkum? „S tím, že by banka budoucnosti měla nabízet i jiné než finanční služby, souhlasila v průzkumu třetina respondentů. Naopak to, aby se banky i v budoucnu držely svého řemesla, tedy nabízely striktně služby spojené se správou financí, jako je vedení účtů a úvěry, volilo 17 % lidí. Tento názor převládal s rostoucím věkem respondentů,“ vysvětluje poradce pro platební styk a digitalizaci České bankovní asociace Tomáš Hládek.

Necelá čtvrtina Čechů by uvítala rozšíření aplikací v on-line bankovnictví i mimo něj na každodenní věci. Pod tím si můžeme představit třeba propojení těchto aplikací s vlastním kalendářem či telefonním seznamem. Opět i zde se potvrdila větší obliba nejmodernějších technologií mezi mladými, s rostoucím věkem pak tato představa klesá.

Kvízy na iDNES.cz Nejde o zkouškové otázky! Kvízy, které připravujeme ve spolupráci s odborníky, mají za cíl i tak trochu pobavit a umožnit základní orientaci ve finančním světě, nebo pracovních vztazích a dalších tématech týkajících se rodinných financí.

A vize Čechů jdou ještě dál, i když jejich příznivci jsou zatím v menšině. „Přesně 11 % respondentů si myslí, že přestanou existovat bankovní pobočky, 9 % Čechů by uvítalo, kdyby banky mohly firmám zajišťovat komplexní servis od IT, přes účetnictví až po úklid a 5 % by rádo proměnilo pobočky na jakési kavárny, kde by se lidé setkávali a mohli se i občerstvit,“ upřesňuje Tomáš Hládek. To, že se v blízké budoucnosti nic nezmění, si myslí téměř čtvrtina Čechů, více ženy než muži.



Vizionářů, kteří vidí konec fyzických peněz do deseti let, je jen 11 %. Vymizení bankovek v horizontu delším než deset let prorokuje 42 % respondentů. Naopak téměř polovina respondentů zastává názor, že se fyzických peněz nikdy nezbavíme.

Test byl připraven ve spolupráci s Českou bankovní asociací.