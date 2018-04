Štěkající kanceláře: přiveďte psy do práce, vyzývají některé firmy

Když Stanislav z Prahy přišel před časem první den do nové práce, čekalo na něj překvapení. Kromě dvaadvaceti nových kolegů ho vítali i tři psi. „Čivava, mopsík a jorkšír. V kanceláři byli každý den od rána až do odpoledne. Během dne několikrát obešli všechny zaměstnance a nechali se podrbat. Dokonce s námi jezdili i na teambuildingy. Většina lidí včetně šéfa je přímo milovala,“ chválí „kancelářský psinec“ Stanislav.

Podobných pracovišť, kam si lidé mohou vodit své psy a kočky, v Česku přibývá. „Možnost vzít si s sebou do kanceláře svého mazlíčka je pro řadu zaměstnanců atraktivní a podle našich průzkumů ji vítá asi jedenáct procent zaměstnanců,“ říká Kristýna Králová, marketingová specialistka personální společnosti Hays Czech Republic.

Tento benefit svým zaměstnancům nabízí sedm procent zaměstnavatelů. „Praxe ukázala, že přítomnost domácích mazlíčků v kanceláři je vítaným zpestřením, má pozitivní vliv na spokojenost i produktivitu pracovníků,“ dodává personalistka.

Trend „pet friendly“ kanceláří k nám proniká ze zahraničí. Tradičními průkopníky jsou nadnárodní společnosti s uvolněnější firemní politikou, které tento relativně nový benefit přebírají ze svých západních poboček. V nich leckdy fungují i speciální zvířecí školky, kde je o mazlíčky postaráno se vším všudy, tedy včetně krmení a venčení. Ve velkých firmách dokonce existují takzvané „pet týmy“, které se o zvířata starají a mimo jiné třeba hlídají, aby psí nováčci zapadli do kolektivu.

Chce to pravidla

Vytvořit v kanceláři místo pro psa nebo kočku není složité. Jejich přítomnost na pracovišti ale může narazit na vnitřní předpisy firmy nebo vlastníka budovy, ve které se kanceláře nacházejí. Pravidla by měla být jasná a jednoznačná, měla by například stanovit, zda se do povolených domácích mazlíčků počítá jenom pes, nebo zda si zaměstnanec může přinést kočku nebo třeba morče či domácího potkana.

Dále by mělo být vymezeno, kam zvířata mohou (je třeba myslet na kolegy trpící alergiemi), zda musí být očkovaná a kdo ručí za případné škody. „Vše je ale vždy hlavně na dohodě mezi kolegy v konkrétní kanceláři. Pokud zvířata nikoho neomezují, neodvádí od práce, nedělají neplechu či nepodporují něčí alergii, jsou u nás vítaným zpestřením a faktorem utužujícím kolektiv,“ říká Pavel Novák, HR koordinátor ze společnosti AMI Communications. S tím souhlasí i Kristýna Pilná ze společnosti Etnetera: „Psy vítáme. Myslíme si, že by byla škoda přijít o talentovaného člověka kvůli plošnému nařízení shora.“

Pro majitele psů bývá možnost přivést psa do kanceláře jeden z nejdůležitějších benefitů. „Díky tomu se nemusím strachovat, co se doma děje. Psa ale vítají i ostatní kolegové. Od té doby, co ho tu máme, funguje ve velkém canisterapie. Když se někdo potřebuje uklidnit, jde si pohrát se psem,“ říká testerka Veronika z Etnetery.

Nevítané rozptýlení

Pracoviště s nápisem „Psům vstup povolen“ můžeme vidět nejčastěji ve firmách, kde pracují menší týmy v samostatných kancelářích. Komplikovanější je situace ve velkých společných prostorách, kde může pes majiteli utéct. Ve větším týmu se také snadno najde někdo, komu zvíře vadí.

„V naší firmě nejsou psi povolení. Kdyby byli, nelíbilo by se mi to. Myslím, že i sebevychovanější pes by v kanceláři alespoň trochu zlobil, nudil by se a otravoval a rozptyloval by ostatní, kteří se snaží na svou práci soustředit. Zvířata mám rád, ale v kanceláři je nechci,“ říká grafik David Tomský.

Chtěli byste mít v práci psa nebo kočku?