Mohl být zkušenějším právníkem, ale raději odešel na rodičovskou

Doby strávené na rodičovské dovolené právník Richard Otevřel nelituje. Dvěma roky na rodičovské si podle něj můžete život zpestřit.

Ženy se při odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou bojí, že delší nepřítomnost v práci poškodí jejich kariéru. Vy jste z toho neměl strach?

Vím, že kdybych neodešel na rodičovskou dovolenou, byl bych dnes mnohem zkušenější právník. V mé profesi jsou zkušenosti rozhodující. Ale když člověk začíná pracovat v 25 a v 65 letech bude ještě muset vydělávat, má na rozvoj své kariéry dost času.

Jak na vaše rozhodnutí reagoval šéf a kolegové?

Byli překvapení. I mě ale překvapilo, jak moc mě podpořili a jaké měli pro mé rozhodnutí pochopení. Umožnili mi, abych z domova pracoval na třetinový úvazek. Zaměřil jsem se proto jen na jednu velmi úzkou oblast – na ochranu osobních údajů, kterou jsem mohl dobře zvládnout i při zkrácené pracovní době a přitom dostatečně sledovat vývoj v tomto oboru.

Zvládal jste práci i hlídání syna?

Myslel jsem si, že na rodičovské budu mít více volného času. Avšak bez "spolupráce" mého syna, který naštěstí nevynechal svůj zvyk odpoledního spánku, bych stěží hledal tři volné hodiny na práci. Jinak bych musel pracovat po večerech, až by se moje žena vrátila z práce.

Byl jste na rodičovské se vším všudy, tedy staral se i o domácnost, vařil synovi a pral?

Pokud jde o to standardní rozdělení práce v domácnosti, zastával jsem všechny klasicky ženské práce. Nebylo přece možné, aby moje žena vařila a uklízela poté, co přijde z práce, a já si s dítětem jenom hrál. Dokonce jsem si koupil velkou francouzskou kuchařku a slíbil jsem si, že se během rodičovské naučím vařit francouzská jídla.

A naučil jste se něco?

Ano. Několik polévek a jídel.

Vizitka Richarda Otevřela 2000 – ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

2002 – po roční povinné vojenské službě nastoupil na ministerstvo spravedlnosti, kde měl na starosti otázky EU, později se stal ředitelem mezinárodního odboru

2005 – nastoupil do advokátní kanceláře Havel & Holásek, kde se věnuje právním aspektům ochrany osobních údajů, ochraně spotřebitele nebo duševního vlastnictví

2007 – nastoupil na rodičovskou dovolenou, kterou ukončil letos v říjnu

Nehádala se s vámi vaše manželka, že na rodičovské zůstane ona?

Ne. Ale nedovolila by, abych nastoupil na rodičovskou dříve, než byl synovi rok a půl.

Před pár týdny jste se vrátil na plný úvazek do práce. Máte pocit, že vám za ty dva roky něco uteklo?

Zbrzdění kariéry má vždy nějaký dopad, ale nemohu to porovnávat. Nemohu říkat, kdyby… Vždy je dobré stanovit si cíl, ale podřídit tomu vše ostatní nepovažuji za ideální.

Když jsem se rozhodoval, tak nešlo o to, kolik bych chtěl za rok za dva vydělávat, ale o to, že bych chtěl slyšet syna, jak začne mluvit, a vidět, jak dělá první kroky. Jinak by mi to vyprávěla nějaká chůva, ale to by byly jen střípky ze života mého syna. Jsem rád, že jsem s ním mohl strávit kus života.

Byl to pro vás šok, vrátit se po dvou letech znovu do práce?

Zvolil jsem postupný návrat. Od března jsem pracoval na půl úvazku a syna dával na půl dne do školky. Pořád jsem však byl hodně flexibilní. Návrat do práce na sto procent byl obtížný. Den najednou musí mít pevný režim, řekl bych až vojenský.

Půjdete na rodičovskou znovu?

Není vyloučeno, že budeme mít další dítě. Ale můj šéf vtipkuje, že mě nepustí.

Co byste vzkázal těm, kdo se dohadují o tom, kdo z partnerů zůstane s dítětem doma?

Ženy, pokud je to pro ně finančně možné, by měly při úvahách o rodičovství ustoupit od hledání kariérních jistot a pokusit se o kompromis – rodiče jsou vždy dva a oba mají rovnocenné postavení ve vztahu k dítěti.

Spousta mužů vnímá svou roli jako živitele rodiny, i proto pro ně bývá problém na rodičovskou odejít. Nemusí být na ní tak dlouho jako já, ale určitě by měli s dítětem zůstat doma aspoň pár měsíců. Vždyť z pohledu přírody jsou děti to nejdůležitější, co člověk na tomto světě stvoří.