Mohou být malé banky výhodné?

V našich analýzách obyčejně figuruje seznam deseti největších bank v ČR. Pro dnešek bychom vás chtěli seznámit s produkty bank malých, a to i regionálních. Věnovat se budeme bankám, které poskytují služby retailové klientele, a to nejen v oblasti privátního bankovnictví.

Malé banky (pokud provádějí retailové bankovnictví) poskytují obyčejně běžný účet, platební karty a termínovaný vklad. Samozřejmě zprostředkovávají bezhotovostní platební styk a nakládání s vloženými prostředky či další, např. směnárenské služby. Některé mají dále svou nabídku rozšířenu o služby přímého bankovnictví a úvěrové, případně další produkty, není to ovšem pravidlem. Někde však naopak můžeme narazit i na specializované produkty (pro určitý segment), a to produkty vkladové i úvěrové.

Jaké tedy jsou malé banky na našem trhu a co nabízejí?

Jaké jsou výhody a nevýhody malých bank PLUS poplatky za účetní položky i vedení účtu mohou být nižší vstřícnější přístup ke klientům větš. nabídka lépe úročených vkladových produktů snaha udržet si klienty levnějšími službami MINUS obvykle nedostatečné přímé bankovnictví malé množství poboček větší riziko nestability banky omezený rozsah nabízených produktů a služeb

Se svými plány na začátku týdne veřejnost oslovila Interbanka, kterou plně převzala rakouská bankovní skupina BAWAG. Banka se dosud soustředila především na firemní klientelu, nyní ovšem chce svou pozornost zaměřit i na retailové bankovnictví a nabízet konkurenceschopné produkty občanům. Na jaký segment se banka bude soustředit v první řadě, to je dosud předmětem rozhodování. Jaké jsou produkty, které banka nabízí? Základním je IQ konto (propojení běžného účtu se spořícím, možnost nastavení automatického převodu; převody jsou zpoplatněny). Nový je produktový balíček IQ Net +, který obsahuje kromě IQ konta platební kartu a internetbanking, který umožňuje zadavání jednorázových i trvalých příkazů či zakládání termínovaných vkladů (učetní položka za vyšlou platbu do jiné banky přes internet: 5 korun). V rámci balíčku jsou převody mezi běžným a spořícím účtem zdarma.

Interbanka klientům nyní rovněž nabízí Vánoční prémiový termínovaný vklad se zvýhodněnou sazbou, jehož nabídka je omezena do 10. 1. 2004. Úrokové sazby se pohybují mezi 1,75 % p.a. a 3,5 % p.a. a jsou fixní po celou dobu trvání vkladu. Nabídka je určena pro fyzické a právnické osoby a částka minimálního vkladu je stanovena na 100 tisíc Kč. Nabízené úrokové sazby jsou opravdu vysoké - minimum začíná na hladině úročení ING Spořícího konta, které je dlouhodobě považováno za nejlepší formu spoření. Minimální vklad ovšem nepatří mezi nejnižší.

Banka nemá ve své nabídce úvěry pro soukromou klientelu. Interbanka má jednu pobočku, a to v Praze. Plánuje však vybudovat během tří let dalších patnáct poboček (druhá má být otevřena v první polovině příštího roku v Brně). Ředitel skupiny BAWAG dále oznámil, že začátkem roku 2005 by měla na český trh vstoupit Easybank – banka bez poboček, která je založena na modelu přímého bankovnictví a úspěšně již působí v Rakousku.

Sparkasse Mühlviertel-West Bank AG (pobočky: České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Vyšší Brod). Základním produktem je S-žiro. Účet lze ovládat pomocí dvou služeb přímého bankovnictví - homebanking, phonebanking (měsíční paušál 30 korun, možnost zadání platebních příkazů v Kč, informace o zůstatku či pohybu účtu; účetní položka 3 Kč, poplatek za účetní bezhotovostní položku 6 Kč). Uložit peníze na termínovaný vklad lze nejdéle na čtyři roky, úrokové sazby jsou ve srovnání s ČS nižší. Banka poskytuje spotřebitelské úvěry, úvěr na bydlení a kontokorentní úvěr. Dále například v její nabídce naleznete i různé zpostředkovatelské služby (kupříkladu v oblasti stavebního spoření, penzijního připojištění či leasingu).

SMW dále nabízí produkty pro juniory – běžný korunový účet osob do 25 let včetně, tzv. K-konto. Jeho vedení je zdarma, platí se pouze za výpis. První rok je vedena zdarma i elektronická platební karta. Mladým lidem je také určen úvěr na studium či kontokorentní úvěr. Speciální úvěr na studium dále nabízí pouze Česká spořitelna (do 80 000 Kč) a Komerční banka (max. 500 000 Kč), doba splatnosti je všech případech nejvýše deset let. SMW nabízí úvěr na studium ve výši až 300 000 korun studentům (VŠ či VOŠ) mladším 25 let, kteří mají u banky vedeno K-konto a jejichž rodiče jsou klienty banky. Je vyžadováno ručení, což je u tohoto druhu úvěru obvyklé. Poplatek za uzavření smlouvy činí 1 000 nebo 1 500 krun (podle výše úvěru). Existuje možnost splácení až po dokončení studia.

Bankou, která se podobně jako předchozí zaměřila především na region jižních Čech, je Waldviertler Sparkasse von 1842 (pobočky: Jindřichův Hradec, Dačice, Moravské Budějovice, Pelhřimov, Praha, Třebíč, Třeboň). V létě ovšem otevřela novou pobočku i v Praze. Banka nabízí produkty obecné i segmentované (mladí, studující, děti).

Základním produktem je Osobní účet (vedení 40 korun čtvrtletně, 8 Kč zaslání výpisu; účetní položka spojená s internetbankingem: 1 Kč). Zajímavý je produkt, který je určen dětem od šesti do čtrnácti let. Jde o bezplatně vedenou dětskou vkladní knížku bez výpovědní lhůty, ze které mohou děti zdarma samy vybírat hotovost do výše 200 korun (při vyšší částce je nutná přítomnost rodiče). Minimální vklad je 50 Kč, úroková sazba 2%. Při porovnání s Dětským kontem Komerční banky (dítě může rovněž s penězi samo nakládat a vybírat až do výše 1 000 Kč, ovšem výběry jsou zpoplatněny pětačtyřiceti korunami a úroková sazba 2,2% platí pouze do zůstatku ve výši 20 000 korun) se tento produkt jeví poněkud přívětivějším. Klient se zavedením stává členem KNAX-Klubu s různými výhodami.

Banka Běžný účet (vedení s měsíč.výpisem poštou) Platba do jiné banky Interbanka IQ konto: 0 Kč ;(balíček IQ net+: 80 Kč/99 Kč*) 5 Kč (inet) WSPK 21,30 Kč 1 Kč (net) RB im Stiftland 31,40 Kč 2 Kč (hb) SMW 35 Kč 3 Kč (tel.)** IC Banka 46 Kč 5,50 Kč (pob.) Pozn.: *) IQkonto, karta (el./embos.) a internetbank.; **) měsíční paušál 30 Kč; hb=homebank.; inet=internetbank.; tel.=telebank.

Mladým od 15 do 25 let je určeno S-Club konto. Je vedeno bezplatně, a to včetně internetového bankovnictví a elektronické platební karty. Klient platí pouze za výpis – zaslání stojí 8 Kč. Zdarma je dále výběr hotovosti na přepážce a účetní položka za provedení trvalého či jednorázového příkazu. Při založení konta dostává klient dárek, v průběhu vedení jsou mu poskytovány drobné slevy a výhody (např. každé 3 měsíce slevová poukázky ve výši 50 Kč). Studentům českých vysokých škol je určeno Studentské konto. Má stejné atributy jako S-Club konto, je k němu ovšem navíc poskytován kontokorent ve výši 5 000 Kč (úrok 13%, splatnost při ukončení VŠ). Tento účet poskytovanými výhodami obstojí v porovnání se studentskými účty největších bank; nevýhodou je ovšem omezená funkčnost internetového bankovnictví (pouze funkce zjišťování zůstatku a podávání korunových platebních příkazů).



Vkladový účet s bonusem (platí pro vkladové účty nově založené – do 31.12.2003) poskytuje klientům bonus 0,5% - například 100 000 Kč vložených nyní na jeden rok by tedy přineslo zhodnocení ve výši 1,88% (0,73% p.a. + 0,5% bonus), zatímco v České spořitelně by úroková sazba za stejných podmínek činila 0,65%, tedy téměř třikrát méně. WSPK si ovšem strhává jednorázový poplatek za vedení účtu ve výši 100 Kč. I vkladní knížka s výpovědní lhůtou je za běžných podmínek výhodnější než v případě České spořitelny.

Banka nabízí spotřebitelské, kontokorentní i hypoteční úvěry.

Další z malých bank na našem trhu je IC Banka (pobočka v Praze, Hradci Králové). Banka poskytuje běžné účty, termínované a úsporné vklady a služby s nimi spojené. Výplata z korunového účtu je do hodnoty milion korun zdarma a zrušení účtu (po šesti měsících vedení účtu či déle) také. Banka však nemá přímé bankovnictví ani úvěrové produkty pro občany. Převod a příchozí platba jsou zpoplatněny účetní položkou 5,50 Kč. Úrokové sazby termínovaných vkladů se pohybují při kratších dobách uložení mírně nad sazbami poskytovanými Českou spořitelnou (0,05%), při úložkách na dobu od jednoho roku může být rozdíl vyšší. Maximální doba uložení je dva roky, minimální vklad činí 10 tisíc korun.



Dále na našem trhu působí První městská banka (pobočka v Praze), vedení bežného účtu občanům stojí s měsíčním výpisem 20 korun za měsíc. Minimální vklad je 500 Kč, k účtu lze po třech měsících získat platební kartu. Kanál přímého bankovnictví, který lze využít, je homebanking. Banka se však spíše orientuje na správu komunálních a firemních účtů.

Jako poslední zmíníme Raiffeisenbank im Stiftland, pobočka Cheb. Banka nabízí občanům vedení běžného účtu s navazujícími službami; vklad i výběr hotovosti z účtu jsou zdarma. Pro ovládání účtů na dálku slouží homebanking a telebanking. Je možné uložit peníze na termínovaný vklad či vkladní knížku. Termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou lze založit nejdéle na dobu devíti měsíců, úrokové sazby mohou být mírně vyšší než u České spořitelny, kterou bereme jako modelový příklad pro srovnání. Banka poskytuje úvěrový rámec na běžném účtu i osobní úvěry, ve spolupráci s partnery také stavební spoření a penzijní připojištění.

Pro koho jsou menší banky určeny?

Především pro klienty, kteří mají ve své blízkosti příslušnou pobočku – kvůli zřízení účtu zřejmě nikdo cestovat nebude. Poplatky za vedení účtu mohou být nižší (např. IQ konto), v souhrnu produktů ovšem s nejlevnějšími balíčky velkých bank zřejmě neobstojí (Česká spořitelna: 46,40 za vedení účtu s výpisem, vedení platební karty, kontokorentu, telebankingu a internetbankingu). Poplatky za bezhotovostní platební styk jsou různé (platba do jiné banky může stát 1 Kč i 5 korun přes různé kanály přímého bankovnictví; pro srovnání - Česká spořitelna účtuje za jednorázovou platbu do jiné banky realizovanou přes internet 4 koruny). Tyto poplatky jsou tedy spíše nižší, a to místy podstatně.

Malé banky mívají omezený rozsah služeb a málo poboček. Pokud nabízejí možnost ovládat účet na dálku, může být rozsah operací prováděných elektronicky omezen; jinak se měsíční paušál za elektronické bankovnictví pohybuje od nuly do třiceti korun. Standardní úvěrové produkty, pokud jsou poskytovány, vyžadují obvykle nějakou formu zajištění. Přestože odborníci prohlašují, že situace na českém bankovním trhu je již stabilizována, mnozí dají přednost velké bance v obavě, že by o své peníze mohli přijít. Malá banka znamená větší riziko nestability (u větších bank bývá riziko menší a u největších se navíc lze do jisté míry spoléhat na efekt "to big to fail"). Vklad v bance je vždy pojištěn do výše 90%, výplata je omezena horním maximem (25 000 EUR), případný úvěr se stává podle zákona splatným dnem vyhlášení konkursu. Některé produkty však malé banky nabízejí za výhodnějších podmínek než větší (viz výše), kladem může být rovněž pocit "rodinného" zacházení. Základní body "pro" a "proti" jsou shrnuty v tabulce.

A jak je to s kartami a bankomaty? Z jmenovaných pouze SMW a Raiffeisenbank im Stiftland, pobočka Cheb, mají vlastní bankomaty (v SMW ovšem výběr z bankomatu stojí stejně z vlastního i z bankomatu ČSOB). Zbytek bank spolupracuje s ČSOB, vydávané karty nesou logo této banky a poplatky za vedení (elektronická mezinárodní karta: 200 Kč) a výběr (v ČR 5 Kč u ČSOB, 25 Kč v případě výběru z bankomatu jiné banky) jsou rovněž totožné.

