Mohu zapřít děti v životopisu?

, aktualizováno

Od října jsem na mateřské dovolené. Se zaměstnavatelem jsem měla smlouvu na dobu určitou do 30. 11. Chtěla bych se brzy vrátit do práce, a protože si budu muset najít nové místo, zajímalo by mě, jak mám napsat životopis, abych se vyhnula přímému sdělení, že jsem na rodičovské dovolené. Pokud bych šla do práce až po vyčerpání celé rodičovské, jak v životopisu zdůvodnit tří- až čtyřletou odmlku?