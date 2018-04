Firmy už surfování zaměstnanců na internetu netrápí, teď řeší motivaci

, aktualizováno

Není to tak dávno, kdy firmy u svých zaměstnanců řešily především surfování na internetu a pozdní příchody do práce. Nyní je situace jiná. Čeští zaměstnavatelé pochopili, co je pro jejich firmu skutečně důležité. Spokojení a motivovaní zaměstnanci.