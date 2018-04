Motivační dopis je první kontakt s budoucím zaměstnavatelem, měl by být perfektní

Jak by měl motivační dopis vypadat?

Měl by být krátký, věcný, stručný a výstižný. Nejdůležitější je, aby zaujal. Maximální rozsah je A4, ale doporučujeme méně, samozřejmostí je gramatická správnost. Jedinou chybou můžete přijít o životní nabídku. Určitě by měl být psán na počítači, neměla by chybět adresa, oslovení, závěrem pozdrav a podpis.

Protože se motivační dopis v dnešní době posílá spolu s životopisem e-mailem, je nutné napsat správný předmět, např. "Žádost o místo Firemního konzultanta", nebo "Reakce na pozici Firemní konzultant". Pokud nevíte jméno personalisty, jako oslovení použijte "Dobrý den", nebo "Vážená paní/ vážený pane". Závěrem nezapomeňte poděkovat za čas strávený nad vaším dopisem a rozloučit se, stačí klasické "s pozdravem" nebo "s přátelským pozdravem". Některé firmy úvodu a závěru motivačního dopisu přikládají velkou váhu.

Uvádějte jen pravdivé informace, lež většinou u ústního pohovoru vyjde najevo a zase ztrácíte cenné body a pravděpodobně i šanci získat nové zaměstnání.

Vzor motivačního dopisu V Praze, dne 27. 01. 2009 Test Group, s.r.o.

Testovací 123

150 00 Praha Vážená paní, vážený pane, reaguji na vaši pozici firemní konzultantky zveřejněnou dne 25. ledna 2009 na pracovním portále jobDNES.cz. Jak se můžete přesvědčit z přiloženého životopisu, splňuji všechny požadavky na tuto pozici. Vystudovala jsem obchodní akademii v Lounech, státní zkoušku ze psaní na stroji jsem složila před dvěma roky a mluvím plynule anglicky. S organizováním schůzek a chodu kanceláře mám zkušenosti z předchozího zaměstnání, kde jsem byla asistentkou ředitele společnosti a měla jsem na starosti celou agendu kanceláře. Pokud Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor.

Těším se na případnou spolupráci. S pozdravem,

Jana Malá Lounská 1245

440 01 Louny

Tel.: 555 789 456

E-mail: jana.mala@klikni.cz

Určitě uveďte, kde jste se o pozici dozvěděli, znovu zopakujte, na jakou pozici se hlásíte, a pak přichází na řadu místo pro chválu. Zdůvodněte, proč zrovna vy chcete tuto pozici, proč se na ni hodíte, jakou potřebnou kvalifikaci splňujete, zkrátka samé klady. Pokud nevíte, vlastnosti jako flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, komunikativnost atd., se hodí téměř pro každou pozici. Musíte zaměstnavatele přesvědčit, že jste to vy, koho potřebuje.