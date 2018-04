Mrazy zvyšují cenu ropy. Nahoru půjdou i ceny paliv na benzinkách

Velká část Evropy a Severní Ameriky se ocitla v sevření ledového krunýře, který zvyšuje poptávku po energiích k vytápění. Cena severomořské ropy vyšplhala na více než dvouleté rekordy a to i přesto, že objem dopravy a spotřeba benzínu v zimních měsících klesají.

Zima zachraňuje i ceny zemního plynu



Ropa v minulém týdnu přidala téměř šest procent a usadila se s rezervou nad 90 dolary za barel. Patřila tak mezi nejrychleji rostoucí komodity. Na trhu se projevuje akutní nedostatek ropy, což se odráží na její ceně. Ta je aktuálně vyšší, než v případě dodávek na další měsíce.

Obvykle tomu však bývá naopak. Ropa a její produkty jako topný olej nebo diesel totiž patří mezi základní suroviny na výrobu tepla hlavně v Severní Americe a Západní Evropě. Zásoby těchto surovin tak rychle klesají s rostoucí poptávkou. Odhaduje se, že jen za minulý týden se zvýšila poptávka po topném oleji až o 15 procent.

Zima také zachraňuje ceny zemního plynu na burze. Od půlky listopadu už stouply o devět procent, i když v tomto případě jsou další růsty kvůli vysokým zásobám spíše nepravděpodobné.

Další faktory rostoucí cenu ropy podporují



Jako kdyby nestačila zima, přidávají se postupně další faktory, které ceny ropy dále zvyšují. Jedním z nich jsou pohyby na měnových trzích. Pokud klesá hodnota amerického dolaru, cena ropy má tendenci růst a obráceně.

Vzhledem k situaci na finančních trzích se zdá pravděpodobné, že americký dolar bude v krátkém období ještě oslabovat. Navíc faktory působící proti rostoucím cenám jsou čím dál méně významné. Situace na korejském poloostrově se přes stále vyhrocenou situaci zlepšuje.

V minulých týdnech trhy trápila také vysoká pravděpodobnost zvyšování úrokových sazeb v Číně, což by omezilo ekonomický růst, a tedy i spotřebu ropy. Tato možnost je však v cenách již započítána, a pokud by se tak stalo, tlak na pokles cen ropy by byl spíše slabší.

OPEC dodávky zvyšovat nebude



Dalším faktorem je víkendové zasedání ropného kartelu OPEC, který bude mimo jiné rozhodovat o kvótách exportů ropy na první čtvrtletí příštího roku. Na základě dosavadních vyjádření předních členů kartelu se však nedá očekávat, že by se kvóty zvýšily.

Země jako Libye nebo Venezuela se už vyjádřily, že vidí férovou cenu za barel ropy kolem sta dolarů. Další země kartelu v nedávné minulosti také zvyšovaly své požadavky, dokonce umírněná Saudská Arábie vidí optimální cenu v rozmezí 80 – 90 dolarů za barel. Přestože světová ekonomika stále nešlape tak jak má, nezdá se pravděpodobné, že by ji kartel ulehčil situaci vyššími dodávkami ropy.

Ceny paliv na benzinkách půjdou nahoru



Ceny benzínu či nafty na čerpacích stanicích jsou s cenami ropy propojeny pupeční šňůrou. Pokud rostou ceny ropy na trzích, motoristé začnou tento růst vnímat ve svých peněženkách do týdne.

Vzhledem k charakteru počasí a dalším popsaným faktorům se zdá, že tlak na růst cen ropy bude přítomen i nadále. To není vůbec dobrá zpráva pro motoristy. Ceny paliv by se totiž měly vymanit z několikaměsíčních pohybů v úzkém pásmu desetihaléřů a začít výrazně růst.

Pokud bude nadprůměrně chladné počasí ve světě pokračovat, ceny na některých čerpacích stanicích by se do konce roku mohly zvednout až o korunu.